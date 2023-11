Nā Galaxies ʻŌpio: Wehewehe i ke Kemika o Cosmic Adolescence

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā astrophysicists mai Northwestern University, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka NASA's James Webb Space Telescope (JWST), e hoʻomālamalama i ka ʻano kemika o "nā galaxies ʻōpio." Ua hōʻike ʻia kēia mau galaxes, i hoʻokumu ʻia ma kahi o ʻelua a ʻekolu piliona mau makahiki ma hope o ka Big Bang, he wela ʻē aʻe a loaʻa nā mea i manaʻo ʻole ʻia e like me ka nickel, he mea paʻakikī ke nānā aku.

ʻO nā ʻike o kēia noiʻi, e paʻi ʻia ma The Astrophysical Journal Letters, he ʻāpana o ka Chemical Evolution Constrained e hoʻohana ana i nā Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Alakaʻi ʻia e Allison Strom mai Northwestern University, manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka ulu ʻana o nā galaxies i ka wā o ka mōʻaukala cosmic.

Hoʻohālikelike ʻo Strom i nā galaxies ʻōpio me nā ʻōpio kanaka, e ʻōlelo ana e hele ana lāua i nā ulu ulu a hoʻololi i ko lākou mau makahiki hānau. Ma ke aʻo ʻana i ka DNA kemika o kēia mau galaxies i ko lākou wā ʻōpio, loaʻa i nā mea noiʻi ka ʻike i ke ʻano o ko lākou ulu ʻana a pehea e hoʻomau ai lākou e ulu. Ke nānā aku nei ka CECILIA Survey i ka nānā ʻana i ke ʻano o nā galaxies mamao, e nānā ana i ka nui o ka mālamalama ma nā lōʻihi nalu like ʻole. Hōʻike kēia ʻike i nā mea nui i loaʻa i nā galaxies, e kōkua ana i nā astrophysicists e hoʻomaopopo i nā hana galactic i hala a me ka wā e hiki mai ana.

ʻO ke aʻo ʻana i alakaʻi ʻia e Strom a me kāna mau hoa hana e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka JWST e nānā mau i 33 mau aniani ʻōpio mamao no 30 mau hola. A laila hoʻohui lākou i nā kikoʻī mai 23 o kēia mau galaxia e hana i kahi kiʻi i hui pū ʻia, e hāʻawi ana i kahi ʻike hohonu a ʻoi aku ka kikoʻī ma mua o ka hiki ke hāʻawi ʻia e ke kelepona honua. ʻO ka hopena o ka spectrum i hāʻawi mai i kekahi mau mea haʻohaʻo, me ka loaʻa ʻana o ka nickel, kahi mea paʻakikī ke nānā ʻia ma muli o kona laha.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana he kiʻekiʻe ka wela o nā galaxies ʻōpio i ko lākou mau hoa makua. Hōʻike kēia he ʻokoʻa ʻokoʻa nā galaxies a loaʻa i nā kūlana kūʻokoʻa i ko lākou wā ʻōpio. Hoʻoikaika ʻo Strom i ka pilina pili ma waena o ka mahana a me ka kemika o nā galaxies, e hōʻike ana i nā ʻokoʻa i ʻike ʻia he hōʻike ia o ka DNA kemika ʻokoʻa o nā galaxies.

Hāʻawi kēia noiʻi i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka evolution stellar, e hāʻawi ana i nā ʻike i ke ʻano o ka ulu ʻana a me ka loli ʻana o nā galaxies i ka manawa. Ma ke aʻo ʻana i nā galaxies ʻōpio, manaʻo ka poʻe ʻepekema e wehe i nā kaʻina hana e hoʻohālikelike ai i nā galaxies e like me kā mākou Milky Way a hoʻoholo i ke kumu i ʻike ʻia ai kekahi "ʻulaʻula a make" aʻo kekahi e hoʻomau i ka hana ʻana i nā hōkū.

