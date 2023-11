ʻO Bivalve Mollusk Anadara Kagoshimensis: Ke ola maikaʻi nei i ka wai paʻakai kiʻekiʻe

ʻO ka hypersalinity, i hōʻike ʻia e ka paʻakai kiʻekiʻe o ka paʻakai i loko o ka wai, he mea paʻakikī ia i nā mea ola wai. ʻO nā mussels bivalve, e like me Anadara kagoshimensis, hiki ke maʻalahi i ka hopena o ka hypersalinity. Eia nō naʻe, ua hoʻomālamalama ka noiʻi hou ʻana i nā mana ola o kēia ʻano mollusk kikoʻī i nā wahi kiʻekiʻe-salinity.

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua e hiki i ka hypersalinity ke hoʻopau i ke koena paʻakai a hoʻopilikia i nā kaʻina hana physiological like ʻole i loko o nā mea ola wai, me nā mussel bivalve. ʻO ka hoʻomanaʻo ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana he mea hōʻeuʻeu ʻo Anadara kagoshimensis i ke Kai ʻEleʻele mai ka makahiki 1950 he mea koʻikoʻi ia i ka mahalo i ke ʻano o kā lākou hoʻololi ʻana e ola ai i kēlā mau kūlana.

I ka pane ʻana i ka wai paʻakai kiʻekiʻe, ua hoʻomohala ʻo Anadara kagoshimensis i nā hoʻololi kelepona kūʻokoʻa a me nā hana hoʻoponopono. Hāʻawi kēia mau hoʻololi i ka mollusk e hoʻololi i kāna metabolism a me kāna ʻano e ulu ai i nā kūlana maikaʻi ʻole. Ua alakaʻi nā mea noiʻi mai ka Laboratory of Ecological Immunology of Aquatic Organisms ma ka AO Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas of RAS (Moscow) a me ka Department of Physiology and Biochemistry of Animals i kahi noiʻi e ʻimi ana i ka haku mele o ka hemolymph (ka hoʻokō wai. ka lawe ʻana a me nā hana pale) i loko o nā mussel bivalve a me kāna pane ʻana i nā kūlana hypersaline.

ʻO ka haʻawina e pili ana i ke kau ʻana iā Anadara kagoshimensis i ka piʻi mālie o ka paʻakai mai 18% a i 35% a me 45% i loko o ʻelua mau lā. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka loaʻa ʻana o 35% salinity i hoʻololi i ke ʻano a me ka nui o nā ʻāpana koko ʻulaʻula o ka mollusk. Eia kekahi, ma ke kaiapuni me 45% salinity, ʻike lākou i ka hoʻonui ʻana i ka nui o nā cell i ka hemolymph. ʻO ka mea nui, ʻaʻole i alakaʻi ka lōʻihi o ka ʻike ʻana i ka wai hypersaline i ka make ʻana o nā keʻena koko i loko o ka pahu pahu, e hōʻike ana i ka hoʻomanawanui kiʻekiʻe o A. kagoshimensis i nā manawa pōkole o ka wai kiʻekiʻe-salinity.

Hōʻike nā ʻike e hiki ke hoʻopili ʻia ka hiki ke hoʻololi ʻokoʻa o Anadara kagoshimensis i kahi ʻano hypersaline i ka hana hou ʻana o intracellular, ʻoi aku hoʻi i nā hemocytes. Eia nō naʻe, pono ka noiʻi hou ʻana no ka noiʻi ʻana i nā mīkini pololei a me nā hoʻolālā i hoʻohana ʻia e kēia mau mollusks bivalve tolerant e mālama i ka paʻa o ke kelepona ma lalo o ke koʻikoʻi osmotic.

Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ke kūpaʻa kupaianaha o Anadara kagoshimensis i mua o ka wai paʻakai kiʻekiʻe, e hoʻoikaika ana i ka pono o ka hoʻomaopopo ʻana i ka hiki ke hoʻololi i nā mea ola i nā kaiapuni paʻakikī.

NPP

He aha ka hypersalinity?

ʻO ka Hypersalinity e pili ana i kahi kūlana i loaʻa i ka wai ka nui o ka paʻakai. ʻIke pinepine ʻia ia ma nā loko paʻakai, nā kai kūʻono, a i ʻole nā ​​​​waiwai ʻē aʻe kahi e hoʻoheheʻe ʻia ai ka wai hou ma mua o ka hiki ke hoʻopiha hou ʻia.

No ke aha i maʻalahi ai nā ʻū bivalve i ka hypersalinity?

ʻO nā mussels Bivalve, me ka Anadara kagoshimensis, ua maʻalahi i ka hypersalinity ma muli o ka hiki ke hoʻopau ʻia i ko lākou paʻakai paʻakai a me ka metabolism cellular. Hiki i ka paʻakai kiʻekiʻe ke alakaʻi i ke koʻikoʻi osmotic a me ka dehydration o nā cell, i ka hopena maikaʻi ʻole i ko lākou ulu ʻana, hoʻomohala, a me ka hana hou ʻana.

Pehea ʻo Anadara kagoshimensis i hoʻololi ʻia i nā kaiapuni kiʻekiʻe-salinity?

Ua hoʻomohala ʻo Anadara kagoshimensis i nā mīkini kelepona kūikawā e hoʻololi i ka paʻakai wai kiʻekiʻe. ʻO kēia mau hana e hiki ai i ka mollusk ke hoʻoponopono i kāna metabolism a hoʻoponopono i kāna ʻano e ola ai i nā kūlana maikaʻi ʻole. ʻO nā hana hou intracellular a me nā hoʻololi physiological kūʻokoʻa he kuleana koʻikoʻi i ka mālama ʻana i ka paʻa o ka cellular ma lalo o ke koʻikoʻi osmotic.

He aha nā ʻike nui o ka haʻawina?

Ua ʻike ʻia ka haʻawina ua hōʻike ʻo Anadara kagoshimensis i ka hoʻomanawanui kiʻekiʻe i ka ʻike pōkole i ka wai hypersaline. Ua ʻike ʻia ka hoʻololi ʻana i ke ʻano a me ka nui o ke koko ʻulaʻula o ka mollusk ma nā pae paʻakai like ʻole. ʻO ka loaʻa ʻana o nā kūlana hypersaline i ka wā lōʻihi, ʻaʻole ia i hopena i ka make ʻana o ke koko koko i loko o ka mollusk.

He aha nā hopena o kēia noiʻi?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka hiki ke hoʻololi ʻia o nā mea ola, e like me Anadara kagoshimensis, i nā kaiapuni paʻakikī e like me nā kūlana hypersaline e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ko lākou kūpaʻa a me nā hoʻolālā ola. Hiki i kēia ʻike ke kōkua i nā hana kaiaola a me ka mālama mālama ʻana i ka mālama ʻana i nā ʻano mea palupalu a me nā kaiaola.