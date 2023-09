ʻO ka Tasmanian Tiger: Hoʻihoʻi ka poʻe ʻepekema i ka RNA mai ka holoholona make

Ua loaʻa maikaʻi i kahi hui o nā ʻepekema Suedena i ka RNA mai kahi tiger Tasmanian 132 makahiki, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka thylacine, a lilo ia i ʻohana holoholona make mua i loaʻa mai ai ka RNA. ʻO ka thylacine, kahi marsupial carnivorous ʻoniʻoni, ua ʻimi ʻia a hoʻopau ʻia ma ka mokupuni ʻo Tasmania ma Australia i nā makahiki 1930.

Ma ka hoʻihoʻi ʻana i ka RNA, ka mea i unuhi i ka ʻike i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka DNA i nā protein, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike waiwai i ka hana gene o nā holoholona make i manaʻo mua ʻia ua nalowale. Hāmama kēia ʻike i nā mea hou e aʻo ai i ka biology o nā ʻano mea make.

ʻAʻole like me DNA, hiki ke hāʻawi i ka ʻike e pili ana i nā genes i loaʻa i kahi ʻano, hōʻike ʻo RNA i nā genes e hoʻohana ikaika ʻia nei e hana i nā protein i loko o nā cell. Eia nō naʻe, palupalu ka RNA a ʻoi aku ka wikiwiki o ka haki ʻana ma mua o DNA, e paʻakikī ana i ka hoʻopakele ʻana i nā laʻana mōʻaukala.

Ua hoʻohana ka poʻe ʻepekema i kahi protocol i hoʻololi ʻia e unuhi i nā miliona o nā kaula RNA mai ka ʻili a me ka ʻiʻo o ka specimen thylacine, i hoʻopaʻa ʻia i ka makahiki 1891 a mālama ʻia ma ka Natural History Museum ma Stockholm. ʻOiai ua hōʻike kekahi o ka RNA i nā hōʻailona o ka pōʻino, ua hōʻoia ʻia ka ʻoiaʻiʻo o nā kaʻina RNA thylacine ma ka hoʻohālikelike ʻana iā lākou me ka genome o ka ʻano.

Ua ʻike nā mea noiʻi i ka RNA e hoʻopaʻa i nā protein kikoʻī kikoʻī i loko o nā ʻiʻo ʻiʻo, e like me ka titin a me ka actin, nona ke kuleana o ka elasticity fiber muscle a me ka contraction. I loko o nā hiʻohiʻona ʻili, ua loaʻa iā lākou ka RNA e hoʻopaʻa inoa no kahi protein i kapa ʻia keratin. Ua like like nā moʻolelo RNA me nā ʻano o kēia manawa a hāʻawi i nā ʻike i nā hiʻohiʻona anatomical kikoʻī.

Ma waho aʻe o ke kōkua ʻana i nā hana hoʻomau e hoʻāla hou ai i ka thylacine, hiki i ka hoʻihoʻi ʻana o RNA mai nā ʻano mea make ke kōkua pū i ko mākou ʻike ʻana i ka evolution viral. ʻO ka ʻike ʻana i ka loaʻa ʻana o nā maʻi RNA like ʻole i ka manawa hiki ke hoʻonui i ko mākou ʻike ma kēia wahi.

Ua hāpai ka ʻike o ka noiʻi ʻana i nā nīnau etika a me ka ʻenehana e pili ana i nā papahana de-extinction. Eia kekahi, ʻo ka loaʻa ʻana o kahi specimen thylacine i loko o kahi hale hōʻikeʻike Suedena e hoʻāla i ka ʻike e pili ana i ka hopena o ia mau tausani mile mai kona wahi noho mua ma Australia.

Ua paʻi ʻia kēia noiʻi paionia ma Genome Research.

Nā wehewehena:

- RNA: Ribonucleic acid, he mole e unuhi i ka ʻike DNA i nā protein.

– Thylacine: He marsupial carnivorous ʻoniʻoni, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka tiger Tasmanian.

- Genome: ʻO ka hoʻonohonoho piha o nā mea genetic, me ka DNA, o kahi mea ola.

– Hoʻopau ʻia: ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻōla hou ʻana i nā ʻano mea make.

- Ka hoʻomohala ʻana o ka maʻi viral: ʻO ka hoʻomohala ʻana a me nā loli i nā heluna viral i ka manawa.

