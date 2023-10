ʻO ka Takin Hoʻohiwahiwa: He ʻano Bovid kūʻokoʻa

ʻO ka takin, i ʻike ʻia i ka ʻepekema ʻo Budorcas taxicolor, he ʻano hoihoi a kū hoʻokahi o ka bovid. ʻEhā mau ʻāpana o ka takin: ka Bhutan takin (B. taxicolor whitei), gula takin (B. taxicolor bedfordi), Mishmi takin (B. taxicolor taxicolor), a me Sichuan takin (B. taxicolor tibetana). Noho kēia mau mea ola i nā ʻāpana alpine a me nā awāwa ululāʻau o ʻAsia, e kū ana ma waena o Bhutan, Mianmar, ʻĀkau ʻĀina, waena a me Kina hema, a me Tibet.

ʻO ka ʻai a ka takin ka mea nui i loaʻa i nā mea kanu i loaʻa i ka manawa, e like me nā lau o nā kumulāʻau a me nā kumu lāʻau. ʻAi nō hoʻi lākou i nā mauʻu, forbs, a me nā lālā palupalu i ka hoʻoilo i ka wā ʻuʻuku kā lākou meaʻai makemake. He mau hiʻohiʻona kino ko Takins e like me ke keʻa ma waena o nā bipi, nā kao, a me nā hipa. Loaʻa iā lākou nā ihu like me ka moose a me nā wāwae pōkole e kākoʻo ana i ko lākou kino nui.

He mau pepeiaohao e like me ka wildebeest e puka mai ana mai ka piko mai o ko lakou mau poo a pi'i iluna. ʻO ko lākou hulu mai ka hina-ʻeleʻele a i ʻulaʻula a i ʻole ʻeleʻele kokoleka, e pili ana i nā ʻano subspecies. ʻO ka mea nui, ʻo ka takin gula he pelt kala gula kūʻokoʻa, kahi i hoʻoulu ai i ka huluhulu gula o ka moʻolelo Helene.

Hoʻokele ʻo Takins i ko lākou mau wahi noho mauna me ka hoʻohana ʻana i kā lākou mau māiʻuʻu i hoʻololi ʻia, e ʻae iā lākou e hele i ka ʻāina pali a me ka pōhaku. I ke kauwela, hana lākou i nā pua a hiki i 300 mau kānaka no ka male ʻana a me ka loaʻa ʻana o ka meaʻai. Eia nō naʻe, i nā mahina hoʻoilo, ua māhele ʻia nā pua i nā hui liʻiliʻi ma kahi o 15 a 30 mau holoholona. Hoʻokaʻawale ʻia nā takins kāne koe wale nō i ka wā hānau.

Hoʻomaopopo nā kāne i ko lākou noho aliʻi ʻana ma ka pipi ʻana i ka mimi ma ko lākou mau wāwae, ka umauma, a me nā maka, e hana ana i kahi hōʻailona olfactory no nā takins ʻē aʻe. ʻOiai he liʻiliʻi ka poʻe ʻaihue maoli, hiki i nā leopards hau ke hao i nā keiki bipi, a ʻo nā mea ʻaihue e like me nā leopards, nā tigers, nā ʻīlio hae, a me nā bea ʻeleʻele ʻAsia i kekahi manawa e hoʻopaʻa i nā pākeke. Hoʻohana ʻo Takins i ka leo ʻuʻu e aʻo aku i ka poʻe i ka wā e ʻike ai lākou i ka pōʻino, e koi ana i nā poʻe ʻē aʻe e holo i loko o ka lepo a hūnā iā lākou iho.

ʻO ka mea pōʻino, ua manaʻo ʻia nā ʻano subspecies a pau o takin he mea palupalu e ka International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ua hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana he liʻiliʻi paha ko lākou laulā ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia, me ka manaʻo e ʻoi aku ka nui o ka pōʻino ma mua o ka manaʻo mua.

Sources:

– Vladislav T. Jirousek/Shutterstock

- Hui Pū ʻIa no ka mālama ʻana i ke ʻano (IUCN)