ʻO ka Protocluster Galaxy Loa Loa i ʻike ʻia e ka hui noiʻi honua

ʻO kahi hui noiʻi honua, i alakaʻi ʻia e ke Kuhina Nui ʻo Takuya Hashimoto mai ke Kulanui o Tsukuba ma Iapana a me ka mea noiʻi ʻo Javier Álvarez-Márquez mai El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) ma Sepania, ua loaʻa i kahi ʻike makaʻala e hoʻohana ana i ka James Webb Space Telescope. a me ka Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. Ua ʻike ka hui i ka protocluster galaxy mamao loa a hiki i kēia lā, aia ma kahi o 13.14 biliona mau makahiki māmā.

Ua hoʻopaʻa maikaʻi nā mea noiʻi i ka "ʻāpana kumu" o ka protocluster galaxy, kahi like me kahi metropolitan area me ka helu kiʻekiʻe o nā galaxies. Ua ʻike lākou he nui nā galaxies i hoʻopaʻa ʻia ma kahi wahi liʻiliʻi a ua wikiwiki ka ulu ʻana o kēia mau galaxies.

Me ka hoʻohana ʻana i nā simulation, ua wānana pū ka hui i ka wā e hiki mai ana o kēia wahi metropolitan a ʻike ʻia e hui pū ʻia i hoʻokahi galaxy nui aʻe i loko o nā ʻumi miliona mau makahiki. Manaʻo ʻia kēia mau ʻike e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hānau ʻana a me ka ulu ʻana o nā galaxies.

ʻO nā pūʻulu Galaxy, ʻo ia nā hui o ʻoi aku ma mua o 100 mau galaxies i hoʻopaʻa ʻia e ka ikaika umekaumaha, ke kuleana nui i ka ʻike hōkū. Hoʻopili ʻia ka ulu ʻana o kahi galaxy e kona kaiapuni, me nā heluna hōkū oʻo e ʻike mau ʻia ma nā ʻāpana nui. Ua kapa ʻia kēia ʻo "ka hopena o ke kaiapuni." He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka wā i hoʻomaka ai kēia hopena ma ka mōʻaukala o ka Universe.

ʻO Galaxy protoclusters nā kūpuna o nā pūʻulu galaxy ma hope koke iho o ka hānau ʻana o ka Universe. Aia lākou ma kahi o 10 mau galaxies mamao. Ma ka nānā ʻana i kēia mau protoclusters, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike i nā pae mua o ka hoʻokumu ʻana o ka galaxy a me ka evolution.

Ua kālele ka pūʻulu noiʻi i ka "ʻāpana kumu" o ka protocluster A2744z7p9OD, i ʻike mua ʻia ʻo ia ka proto-cluster mamao loa. Me ka hoʻohana ʻana i ka mea kani NIRSpec o James Webb Space Telescope, ua ʻike maikaʻi lākou i ke kukui oxygen-ion i hoʻoheheʻe ʻia mai nā aniani ʻehā ma kēia ʻāpana kumu. ʻO ka nānā hou ʻana o nā hoʻokuʻu lekiō i hopu ʻia e ka Atacama Large Millimeter/submillimeter Array i hōʻike ʻia i ka loaʻa ʻana o ka lepo i ʻekolu o nā galaxia ʻehā, e hōʻike ana i ka ulu ʻana o ka galaxy.

No ka ʻimi hohonu ʻana i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o kēia mau galaxies, ua hana ka hui i kahi simulation hoʻokumu galaxy. Ua hōʻike ʻia ka hoʻohālikelike ʻana e hui hope nā galaxia ʻehā ma ka ʻāina kumu i hoʻokahi galaxy nui i loko o nā ʻumi miliona mau makahiki.

Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ka mōʻaukala mua o ka hoʻokumu ʻana o ka galaxy a me ke kuleana o nā hopena kaiapuni. ʻO ka James Webb Space Telescope a me ka Atacama Large Millimeter/submillimeter Array ua hōʻike ʻia he mau mea pono pono no ka nānā ʻana a me ke aʻo ʻana i nā aniani mamao, e hāʻawi ana iā mākou i kahi ʻike i ka wā i hala o ko mākou Universe.

Sources:

– Ke Kulanui o Tsukuba, Iapana

– El Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA), Sepania