Hoʻomohala ka poʻe noiʻi i nā nanoparticles magnet e hoʻomaʻemaʻe i ka haumia hydrocarbon i ka wai

Ma waho aʻe o ka hāʻawi ʻana i ka pilikia o ke aniau ma o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo, ʻo ka hoʻohana ākea ʻana i nā hydrocarbons, ʻo ia nā mea nui o nā wahie mōʻalihaʻi, ke kau nei i nā pilikia kūlohelohe. ʻO Hydrocarbons ka papa nui loa o nā mea haumia ma ka Honua a loaʻa i loko o ka ʻaila ʻaila, hoʻohana mau ʻia e like me nā wahie no ka lawe ʻana a me ka hoʻomehana ʻana, a me nā mea plastik.

ʻOiai ka hoʻonui ʻana o ka ʻike i nā hopena pōʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ke hilinaʻi nui nei ka ʻoihana honua i nā wahie fossil. Wahi a kekahi pepa hou i paʻi ʻia ma Advanced Science, ʻo ka hana honua o ka aila ʻaila a me ke kinoea kūlohelohe i nā piliona o nā tona, e hāʻawi ana i ka hoʻokuʻu ʻana o nā kinoea hoʻomehana honua. Ma waho aʻe o ka hopena o ke kaiapuni kaulana, ʻo ka nui o ka pollution microplastic i loaʻa mai nā hydrocarbons i hāpai i nā hopohopo. Ua loaʻa nā microplastics ma nā wahi mamao e like me ka Arctic, a ma nā ao.

ʻO ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia koʻikoʻi o ka pollution plastic a me ka haumia hydrocarbon i loko o ka wai e pono ai nā hopena kūpono. ʻOiai e hana ʻia ana ka hoʻololi ʻana mai nā wahie fossil a e ʻimi i nā koho ʻē aʻe no nā huahana plastik, pono ke ala kūpono no ka wehe ʻana i nā hydrocarbons mai ka wai. ʻO nā ʻano hana i kēia manawa, e like me ka skimming a me ka flocculation, hiki ke wehe wale i nā ʻāpana microplastics nui aʻe, me ka waiho ʻole ʻana i nā ʻāpana liʻiliʻi.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua hoʻomohala kahi hui o nā mea noiʻi i alakaʻi ʻia e Marcus Halik ma Friedrich-Alexander-Universität i kahi ʻano hoʻoponopono honua me ka hoʻohana ʻana i ka superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). Aia ka nui o kēia mau nanoparticles ma kahi o 10 nm a loaʻa iā ia kahi ʻāpana hana nui. ʻO ka waiwai superparamagnetism o nā SPION hiki iā lākou ke hōʻiliʻili maʻalahi me ka hoʻohana ʻana i kahi magnet waho.

Ua hōʻike nā mea noiʻi i ka maikaʻi o kā lākou ʻenehana hoʻomaʻemaʻe wai maʻemaʻe ma o ka wehe ʻana i nā hydrocarbons like ʻole, me nā aila a me nā microplastic particles, mai nā ʻano wai like ʻole. Ua ʻike ʻia nā SPION hiki ke hoʻohana hou ʻia a hiki ke hoʻohana i nā manawa he nui. ʻO ka mea e mahalo ai, ma hope o hoʻokahi pōʻai o ka hoʻoponopono ʻana, ʻo ka hui ʻana o nā mea hao a me nā ʻōpala palaka i hōʻike mau i nā waiwai e hoʻomoʻi aila, ʻoi aku ma mua o nā SPION maʻemaʻe wale nō.

ʻOiai aia kekahi mau pilikia e hoʻokō ai, e like me ka ʻimi ʻana i ka hopena no ka hana hou ʻana i nā hydrocarbons i hōʻiliʻili ʻia, ke manaʻoʻiʻo nei ka hui e kōkua kā lākou hana i ka pale ʻana i ke komo ʻana o nā microplastics a me nā mea haumia organik i loko o nā moana a me nā kumu wai ʻē aʻe. Ke hana nei nō hoʻi lākou i ka hoʻonui ʻana i ka nui o nā mea haumia i hiki i nā SPION ke kuhikuhi, me nā mea haumia ʻole. Pono ka hoʻomohala hou ʻana o kahi prototype magnetic separator a me ke kākoʻo kālā e ʻike i kēia mau holomua.

Hāʻawi kēia ʻano hana hou me ka hoʻohana ʻana i nā nanoparticles magnetic e hiki ai ke hoʻoponopono i ka pilikia honua o ka haumia hydrocarbon i ka wai. Ma ka hoʻomohala ʻana i nā ala kūpono e hoʻoneʻe a hoʻihoʻi hou i nā hydrocarbons, hiki iā mākou ke hoʻēmi i nā hopena i ke kaiapuni a neʻe aku i kahi wā e hiki mai ana.

