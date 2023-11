Hōʻike ʻia ka haʻawina hou i ke ʻano hahai holoholona hoihoi o nā liona kai

He wikiō hou e hopu ana i ka liona kai e hakakā ana me ka heʻe ma ke kapakai o Nanaimo, Kanada, ua hoʻomālamalama hou i ka ʻano hahai holoholona paʻakikī o kēia mau mea ʻaihue moana. ʻO Lindsay Bryant, ka mea ʻauʻau mau ma ia wahi, ua hina ʻo ia i ka hālāwai hoʻopaʻapaʻa. I ka hoʻomaka ʻana me ka kuhi hewa ʻana no ka liona kai i kahi mea, hoʻomaka ʻo Bryant e hoʻopaʻa i ka pilina. Ma ka nānā ʻana i nā kiʻi ma hope, ʻike ʻo ia he paio ikaika ma waena o ka liona kai a me ka heʻe.

Ma ka wikiō i hōʻike ʻia ma YouTube, hiki ke ʻike ʻia ka liona kai e ʻimi ikaika ana me ka heʻe, me ka hoʻohana ʻana i nā hana pale e pale aku ai i ka pahele ʻia e nā lima ʻewalu o ka heʻe. Ua wehewehe ʻo Andrew Trites, he mea noiʻi mammal moana ma ke Kulanui o British Columbia, ʻo ka ʻai ʻana i ka heʻe holoʻokoʻa he hana paʻakikī no nā liona kai. Hiki i ka he'e ke pale aku i ka ale 'ia ma o kona mau lima e pa'a i ke po'o o ka liona kai, a hiki i ka 'olu'olu.

No ka lanakila ʻana i kēia pilikia, hoʻohana nā liona kai i kahi ʻenehana hahai holoholona. Ua hōʻike ʻo Trites e nahu nā liona kai i ka lima hoʻokahi o ka heʻe i ka manawa, me ka hoʻoikaika ikaika e ʻoki i kahi lima. ʻAe kēia iā lākou e ʻai i ka mea pio me ka ʻole o ka ʻeha. ʻO ka mea e mahalo ai, hana nā liona kai i kēia ʻano hana ma ka ʻili o ka wai, no ka mea hiki iā lākou ke hoʻohua i ka torque ʻoi aku ka nui o ka lewa ma mua o ka wai.

ʻO ka hālāwai kupaianaha ma waena o ka liona kai a me ka heʻe i hāʻawi iā Lindsay Bryant i kahi ʻike ʻauʻau kūʻokoʻa maoli. Kapa ʻia ʻo ia he "ʻike hoʻokahi i loko o ke ola," ua haʻi ʻo ia i nā kiʻi ma ka pūnaewele media, e waiho ana i nā mea nānā i hopu ʻia e ka hakakā ikaika ma waena o ʻelua mau mea ola o ka moana.

NPP:

Nīnau: No ke aha e nahu ai nā liona kai ma ka lima hoʻokahi i ka wā e hahai ai i ka heʻe?

A: Nahu nā liona kai i ka lima hoʻokahi i ka manawa e pale ai i ka ʻōpū. Ma ka ʻoki ʻana i ka lima, hiki iā lākou ke ʻai i ka mea pio me ka ʻole o ka hopu ʻana o ka heʻe i ko lākou poʻo.

Nīnau: Ma hea i hālāwai ai ka liona kai a me ka heʻe?

A: Ua kū ka hālāwai ma waho o ke kapakai o Nanaimo, Kanada, kokoke i ka mokupuni ʻo Vancouver.

Nīnau: Na wai i hoʻopaʻa i ke wikiō?

A: ʻO Lindsay Bryant, ka mea ʻauʻau mau ma ia wahi, ua hopu i nā kiʻi kupaianaha o ka liona kai a me ke kaua heʻe.