ʻO Magnesium, kaulana no kāna mau hiʻohiʻona māmā a paʻa, ua puka mai ma ke ʻano he mea mua i ke aupuni o ka ʻenehana ʻōmaʻomaʻo. Me nā noi nui i ka hana kaʻa, ka lawe kaʻaahi, nā mea uila uila, a me ka hana aerospace, hāʻawi kēia mea maʻalahi i nā hopena hoʻohiki no nā ʻoihana o ke kenekulia 21.

Ma Kina, ʻo ke kaʻina hana Pidgeon ke ala nui no ka hana ʻana i ka magnesium. Eia nō naʻe, ke kau nei kēia ʻenehana i nā pilikia kaiapuni ma muli o ka hana nui o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo (GHG) a me ka hoʻohana ʻana i ka wahie fossil kiʻekiʻe. No laila, ua hoʻomaka kekahi hui o nā mea noiʻi mai Kina i kahi loiloi ola (LCA) e loiloi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a me nā hoʻokuʻu GHG e pili ana i ke kaʻina Pidgeon a me ʻelima mau ala ʻē aʻe.

ʻO ke aʻo ʻana, i mālama ʻia ma Fugu County, kahi kahua hana magnesium nui loa o Kina, ua hoʻohana i kahi kumu hoʻohālike o ke ola o ka cradle-to-gate. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kaʻina hana ʻenehana kūloko a me ka ʻikepili hana, ua loaʻa i nā mea noiʻi nā ʻike hohonu i ka mālama ʻana i ka ikehu a me ka hoʻemi ʻana o ke kalapona i loko o ke kaʻina hana hana magnesium.

ʻO nā mea i ʻike nui ʻia, ʻo ia ka hoʻohana ʻana i ka ikehu hou a me nā waiwai hoʻoiho GHG no ke kaʻina hana Pidgeon i kēia manawa ma Fugu, e kū ana ma 6.38×105 MJ a me 39.3 t CO2-eq., kēlā me kēia. ʻO kēia mau helu, i loaʻa mai ka ʻikepili Kina, e lilo ia i mea koʻikoʻi no ka hoʻokumu ʻana i nā ʻāpana kalapona i loko o ka ʻoihana magnesium home.

ʻO kekahi o nā ʻano hana ʻē aʻe i aʻo ʻia e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka magnesite i haʻalele ʻia ma ke ʻano he mea maka a me ke kinoea umu coke mai nā mea kila i wahie. Ua hōʻike kēia ʻano hana i ka hana hoʻokele waiwai maikaʻi loa e pili ana i nā kumukūʻai hoʻokuʻu kinoea hoʻomehana honua.

Paʻi ʻia ma ka puke pai Carbon Resources Conversion, manaʻo ka haʻawina e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻomohala mau ʻana o nā ʻoihana magnesium. Eia kekahi, ke ʻimi nei ʻo ia e alakaʻi i nā kaʻina hoʻoholo i ke koho ʻana i ke ala, e hoʻohālikelike ana me nā pahuhopu kalapona a me nā pahuhopu kalapona.

NPP:

Nīnau: He aha ke kaʻina hana Pidgeon?

A: ʻO ke kaʻina hana Pidgeon he ala hoʻemi wela e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka dolomite calcined a me ka ferrosilicon e hana i ka magnesium.

Nīnau: He aha nā pilikia e pili ana i ke kaʻina hana Pidgeon?

A: Hoʻopuka ke kaʻina hana Pidgeon i nā kinoea ʻōmaʻomaʻo nui (GHG) a hilinaʻi i ka hoʻohana ʻana i ka wahie fossil nui.

Nīnau: He aha ke ʻano hana ʻē aʻe i ʻōlelo ʻia ma ka haʻawina?

A: ʻO ke ala ʻē aʻe i ʻimi ʻia i loko o ka haʻawina e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka magnesite i haʻalele ʻia ma ke ʻano he mea maka a me ke kinoea umu coke mai nā mea kila i wahie.

Nīnau: He aha nā pahuhopu o ka haʻawina?

A: Manaʻo ka haʻawina e hoʻoikaika i ka hoʻomohala hoʻomau i nā ʻoihana magnesium a hāʻawi i ke alakaʻi no ke koho ʻana i ke ala e like me nā pahuhopu kalapona a me nā pahu kalapona neutrality o Kina.