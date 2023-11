Hoʻomaka ʻia ka noiʻi ma hope o ka ʻaihue ʻia ʻana o nā 'Magic Card' waiwai ma Midland Smash-and-Grab

Ke hana nei nā mākaʻi panalāʻau i ka hoʻokolokolo ʻana i kahi hanana smash-and-grab wiwo ʻole i hana ʻia ma Midland. Ma kahi kahaha o nā hanana, ua ʻike ʻia ka ʻike ʻana o ka poʻe hewa i kā lākou pahuhopu, ʻoiai lākou i kālele pono ai i kahi hōʻiliʻili waiwai o nā 'Magic Cards' i ʻoi aku ma mua o $20,000.

Ma ka Pōʻaono, ma mua o ka hola 2:30, ua uhaʻi nā mea i hoʻopiʻi ʻia i ka puka aniani mua o ka hale kūʻai Event Horizon Hobbies ma ke alanui King. Ke komo i loko, ʻo kā lākou pahuhopu wale nō ka loaʻa ʻana o nā kāleka koho mai ka 'Magic: The Gathering Game' kaulana.

Ua hōʻike ka mea hale kūʻai ua hoʻokō ʻia ka ʻaihue holoʻokoʻa me ka pololei. Ua hopu ʻia nā kiʻi kiaʻi i ka poʻe i hoʻopiʻi i ke komo wikiwiki ʻana i ka hale a hoʻokuʻu i kā lākou hao i loko o nā minuke. ʻO ka wikiwiki a me ka ʻike i hōʻike ʻia e ka poʻe hana hewa e alakaʻi i nā mea noiʻi e manaʻoʻiʻo ʻaʻole ia he hana maʻamau, akā he hana i hoʻolālā maikaʻi ʻia.

Ke koi aku nei ka detachment OPP o Southern Georgian Bay i ka poʻe i loaʻa ka ʻike e pili ana i ka hanana e hele mai i mua. Ma ka hāʻawi ʻana i ka ʻike i ka OPP ma 1-888-310-1122, hiki i nā lālā o ka lehulehu ke kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i ka hihia a lawe i ka poʻe hewa i ka hoʻokolokolo. No ka poʻe makemake e noho inoa ʻole, aia nō ka Crime Stoppers ma ke ʻano he kahua huna.

Hōʻike kēia hanana i ka waiwai a me ka hoihoi i loaʻa i nā 'Magic Cards' i loko o ke kaiāulu ʻohi. ʻO ka hoʻopukapuka kālā a me ka hoʻolaʻa ʻana i ke kūkulu ʻana i kahi hōʻiliʻili waiwai e lilo ia mau mea i mea hoihoi no ka ʻaihue. Manaʻo ʻia ka poʻe nona nā hale kūʻai a me nā ʻohi e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau hana palekana a hoʻomau i ka hui pū ʻana me nā luna kānāwai kūloko e pale aku i nā hanana hou o kēia ʻano.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka 'Magic Cards'?

ʻO 'Magic Cards' e pili ana i kahi pūʻulu o nā kāleka kālepa i hoʻohana ʻia e pāʻani i ka pāʻani kāleka hōʻiliʻili kaulana loa i kapa ʻia ʻo 'Magic: The Gathering.' Hoʻokumu ʻia e ka polopeka makemakika ʻo Richard Garfield a hoʻokuʻu ʻia e Wizards of the Coast i ka makahiki 1993, pili ka pāʻani i nā mea pāʻani e hoʻohana ana i nā papa kāleka me nā kiʻi ʻokoʻa, nā mea ola, a me nā hiki ke lanakila i ko lākou mau hoa paio.

No ke aha i waiwai nui ai nā 'Magic Cards'?

ʻO kekahi mau 'Magic Cards' e paʻa ana i ka waiwai kālā nui ma muli o ko lākou laʻa, hōʻiliʻili, a me ke koi i loko o ke kaiāulu pāʻani. ʻO nā kāleka hoʻolaha, nā puke liʻiliʻi, a i ʻole nā ​​​​kāleka me nā mana kūʻokoʻa e ʻimi pinepine ʻia e nā mea hoihoi a me nā ʻohi, e hoʻonui ana i nā kumukūʻai.

Pehea e hiki ai i nā kānaka ke pale i kā lākou mau kāleka waiwai?

No ka mālama ʻana i nā hōʻiliʻili 'Magic Card' koʻikoʻi, ʻōlelo ʻia ka poʻe hoihoi e hoʻopukapuka i kahi mālama paʻa, e like me nā pahu hōʻike paʻa a i ʻole nā ​​​​palekana. Eia hou, hiki i ka hoʻokomo ʻana i nā ʻōnaehana kiaʻi a me nā ʻōnaehana alarm i nā hale kūʻai pāʻani ke hana i mea e pale ai i nā ʻaihue. He mea koʻikoʻi nō hoʻi ka mālama ʻana i kahi papa inoa hou a mālama i nā pilina maikaʻi me nā luna kānāwai kūloko no ka hōʻike koke ʻana i nā hanana.