Loaʻa nā mea noiʻi i nā mea like ma waena o nā lekiō wikiwiki a me nā ōlaʻi

Ua ʻike nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Tokyo i nā ʻano like like ʻole ma waena o ka ʻano helu helu o ka hana hou ʻana i nā lekiō wikiwiki (FRB) a me nā ōlaʻi. ʻO nā FRB he mau hawewe lekiō e puka mai ana ma waho o kā mākou galaxy a ʻoi aku ka lōʻihi o kekahi mau milliseconds. Eia nō naʻe, ua ʻike pū ka poʻe astronomers i nā pohā i hoʻokahi kaukani manawa pōkole.

ʻO ke aʻo ʻana i alakaʻi ʻia e nā astrophysicists ʻo Tomonori Totani lāua ʻo Yuya Tsuzuki mai ke Kulanui o Tokyo i kālailai ʻia i kahi dataset o 7000 pahū mai ʻekolu mau kumu FRB. Ua hōʻiliʻili ʻia ka ʻikepili me ka hoʻohana ʻana i nā telescopes e like me ka Arecibo observatory ma Puerto Rico a me ka Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope ma ke komohana hema o Kina. ʻO kekahi o nā kumu, ʻo FRB20121102A, ʻoi aku ma mua o ʻekolu piliona mau makahiki māmā a ʻo ia ka mea hou FRB i ʻike mua ʻia.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻo nā manawa hōʻea o ka pohā mai FRB20121102A e hōʻike ana i kahi kiʻekiʻe o ka hoʻopili ʻana, me nā pahu he nui i hiki mai i loko o ke kekona o kēlā me kēia. Ua mae kēia hoʻopili ʻana i nā manawa lōʻihi, me nā pohā i hoʻokaʻawale ʻia e ka lua o ka hiki ʻole mai. Ua like ke ʻano me ka hana ʻana o nā ʻōlaʻi i nā haʻalulu lua ma hope o ka haʻalulu akā hiki ke ʻike ʻole ʻia i ka wā i hala ai ka hanana aftershock.

Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe noiʻi e pili ana ka nui o ka FRB "aftershocks" i ke kānāwai Omori-Utsu, e hōʻike ana i ka hiki ʻana mai o nā ōlaʻi ma ka Honua. Ua ʻike lākou he 10-50% ka manawa o kēlā me kēia pahū e hana i kahi aftershock, ma muli o kona kumu. ʻO ka mea e mahalo ai, ua mau ka likelike i ka wā i hoʻonui koke ʻia ka hana FRB i kahi manawa i hāʻawi ʻia.

ʻOiai aia kahi ʻokoʻa nui ma waena o nā FRB a me nā ōlaʻi - ʻaʻole i hoʻopili ʻia ka ikaika o nā FRB pili i ka manawa - ʻike nā mea noiʻi i kēia ʻokoʻa i ka palena palena o ka ʻikepili FRB i hoʻohālikelike ʻia me nā ōlaʻi.

Kūkulu ʻia kēia mau ʻike ma luna o ka noiʻi mua ʻana mai nā astronomers ma Kina ma 2018, nāna i hōʻike e hiki ke wehewehe ʻia ka hāʻawi ʻana i ka ikehu o FRB me ka hoʻohana ʻana i ke kānāwai ōlaʻi Gutenberg-Richter.

Wehe ka noiʻi i nā ala no ka ʻimi hou ʻana i nā waiwai o nā mea nuklea i nā hōkū neutron, hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ke kumu o nā FRB. Ua paʻi ʻia ke aʻo ʻana ma ka Monthly Notice of the Royal Astronomical Society.

