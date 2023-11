Hōʻike nā ʻike kipi i ka hiki ʻana o Coral e kūleʻa kūʻē i nā pilikia o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

By

I loko o kahi noiʻi hoʻomaka ʻana, ua ʻike nā kānaka ʻepekema kai i kahi hiʻohiʻona kupaianaha o nā koʻa koʻa i hiki ke paʻa i ke kī i ko lākou ola ʻana i mua o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Kūlike ʻole i ka manaʻo kaulana, ua hōʻike nā ʻākoʻa i kahi kūpaʻa ʻole a me ka hoʻololi ʻana, e hoʻokūkū ana i nā wānana pōʻino i hana mua ʻia e pili ana i ko lākou wā e hiki mai ana.

ʻO ke aʻo ʻana, i alakaʻi ʻia e kahi hui o nā loea mai nā keʻena noiʻi moana kaulana, e hōʻike ana he hiki i nā koʻa ke hoʻololi koke i nā kūlana kaiapuni. Ma mua o ka hāʻawi ʻana i nā hopena pōʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau, hōʻike lākou i ke kūpaʻa kupaianaha ʻaʻole i hoʻomaopopo piha ʻia e nā ʻepekema.

Ma o ka noiʻi nui ʻana a me ka nānā ʻana, ʻike nā kānaka ʻepekema i ke ʻano o nā ʻākoʻa i ʻike ʻia i nā mahana like ʻole i hōʻike i ka hiki ke hoʻoponopono a hoʻololi. Ua ʻike lākou ʻo kekahi mau ʻano genetic i loko o nā ʻākoʻa e hiki ai iā lākou ke kūpaʻa a ulu maikaʻi ma lalo o nā kūlana loli.

Eia kekahi, ua ʻike ka hui noiʻi i kekahi mau ʻāina ma ka honua holoʻokoʻa kahi e ulu ai nā ʻākoʻakoʻa ʻoiai ke kū nei i nā pilikia koʻikoʻi kaiapuni. ʻIke ʻia ua kūkulu ʻia kēia mau kaiaola kaiaola koʻa kūpaʻa i nā hoʻololi kūʻokoʻa e hiki ai iā lākou ke kū i nā hopena ʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Hāʻawi kēia mau ʻike i kahi ʻālohilohi o ka manaʻolana no ka wā e hiki mai ana o nā koʻa koʻa, ʻoiai lākou e hoʻokūkū nei i ka naʻauao maʻamau a hōʻike i kahi hiʻohiʻona hou. Ma mua o ka nānā 'ana i nā ko'ako'a ma ke 'ano he po'e pō'ino no ka ho'ololi 'ana i ke aniau, ua 'ike ka po'e 'epekema i ka mana kupanaha o kēia mau mea ola e kū'ē a ho'ololi i nā pilikia kaiapuni hou.

He aha ke kūpaʻa i loko o nā koʻa?

ʻO ke kūpaʻa i loko o nā ʻākoʻakoʻa e pili ana i ko lākou hiki ke hoʻōla a hoʻololi i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana i nā kūlana kaiapuni, me nā mea i hoʻololi ʻia e ke aniau. Hōʻike nā ʻākoʻa kūpaʻa i kahi hiki ke lanakila i nā kūlana ʻino a mālama i ko lākou olakino a me ka huahana.

Pehea ka hoʻololi ʻana o ke aniau i nā ʻākoʻa?

Hoʻololi ʻo Corals i ka hoʻololi ʻana i ke aniau ma o ke kaʻina i kapa ʻia ʻo acclimatization, kahi e hoʻoponopono ai lākou i kā lākou physiological a me genetic mechanical e hoʻokō ai i nā kūlana kaiapuni. Hōʻike kekahi mau ʻākoʻakoʻa i nā ʻano genetic e hiki ai iā lākou ke kūpaʻa a hiki i ka ulu ʻana ma lalo o nā kūlana ʻino.

Ua kūpaʻa anei nā ʻākoʻa a pau i ka hoʻololi ʻana i ke aniau?

ʻAʻole, ʻaʻole kūpaʻa nā ʻākoʻa a pau i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻOiai ua hōʻike ʻia kekahi mau kaiaola koʻa koʻa i ka hiki ke hoʻololi a me ke kūpaʻa, ʻoi aku ka maʻalahi o nā mea ʻē aʻe i nā hopena ʻino o ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Ke aʻo ʻia nei nā kumu e hoʻoikaika ai i ke kūpaʻa ʻana o kekahi mau ʻākoʻa.