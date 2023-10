ʻIke ʻia, hōʻoia a hoʻokaʻawale i nā mea hoʻohana ʻia ʻo Bot-Operated Telescopes Bright Transient Survey (BTS).

Ua hana kekahi pūʻulu ʻepekema a me nā astronomers i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi i ke aʻo ʻana i nā supernovae ma o ka hoʻohana kūleʻa ʻana i ka naʻauao artificial (AI) a me nā ʻenehana aʻo mīkini. Ua hoʻohana ka poʻe astronomers i ka papahana bot Bright Transient Survey (BTS) ma ke ʻano he ʻāpana o kahi hoʻolālā ākea no ka nānā ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā supernova e ʻoi aku i kahi pae o ka mālamalama.

ʻO ka BTSbot, i hoʻomohala ʻia e nā haumāna a me nā kumu ma ke Kulanui o Northwestern, ua hiki ke hoʻomaopopo a hoʻokaʻawale i kahi supernova i ka manawa maoli, e hoʻopau ana i ka pono o ke komo ʻana o ke kanaka e hōʻoia i ka hanana. Ma ka wehe ʻana i ka "human middleman," hāʻawi ka bot i nā mea noiʻi i ka manawa hou e kālailai i ka hanana lani.

Ua hōʻike ʻo Kākoʻo Polofesa Adam Miller mai Northwestern University i ke koʻikoʻi o kēia hoʻomohala ʻana, me ka ʻōlelo ʻana e hiki i ka hoʻomaʻemaʻe hou ʻana i nā hiʻohiʻona ke hiki i ka bot ke hoʻokaʻawale i nā ʻano kikoʻī o nā pahū stellar. E hoʻomaikaʻi nui kēia i ke aʻo ʻana i nā pahū cosmic a kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā kuhiakau hou e wehewehe i ko lākou kumu.

ʻOiai ua hōʻike aku kekahi poʻe i ka hopohopo e pili ana i ka hoʻololi ʻana o ke kanaka e AI, ua ʻōlelo ʻo Miller e hoʻonui ʻia ka pahuhopu hope loa. ʻO ka papahana BTS, i hoʻomaka i ka makahiki 2018, loaʻa iā ia kahi waihona nui o nā ʻumi kaukani supernovae. Hāʻawi kēia ʻikepili i ka hui e hoʻomaʻamaʻa a hoʻomaikaʻi i ka hiki o ka bot e hoʻokaʻawale i ke kaʻina hana o ka ʻike a me ka hoʻokaʻawale ʻana.

ʻO ka hoʻohana kūleʻa ʻana o AI a me ke aʻo ʻana i ka mīkini ma kēia kahua hōʻailona i kahi holomua nui i ka noiʻi astronomical. Me ka BTS bot-operated telescopes e hana pū ana, ʻoi aku ka maikaʻi o ka loaʻa ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana o nā supernovae hou ma mua o ka wā ma mua.

Sources:

- Ka wehewehe ʻana o Supernova: ʻO ka supernova kahi pahū ikaika e kū ana ma ka hopena o ke ola pōʻaiapuni o ka hōkū, e hopena i ka hoʻokuʻu ʻana i ka nui o ka ikehu a me ka hoʻokumu ʻana o nā mea hou.

- Ka wehewehe ʻana o AI: ʻO ka naʻauao artificial e pili ana i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana kamepiula hiki ke hana i nā hana e koi maʻamau i ka naʻauao kanaka, e like me ka ʻike maka, ka ʻike ʻōlelo, a me ka hoʻoholo ʻana.

- Ka wehewehe ʻana o ke aʻo ʻana i ka mīkini: ʻo ke aʻo ʻana i ka mīkini kahi ʻāpana o AI e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā algorithms e hiki ai i nā kamepiula ke aʻo mai a wehewehe i ka ʻikepili me ka ʻole o ka hoʻonohonoho ʻana.

