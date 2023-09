ʻOi aku ka wikiwiki o ka hānai ʻana i nā lua ʻeleʻele ma mua o ka mea i manaʻo ʻia, ʻike ʻia ka haʻawina

hōʻuluʻulu manaʻo:

Ua ʻike kekahi pūʻulu ʻepekema e loaʻa paha i nā lua ʻeleʻele supermassive kahi "lawelawe hoʻouna" i ʻike ʻole ʻia e hāʻawi iā lākou i ke kinoea a me ka lepo e ʻai i ka wikiwiki ma mua o ka manaʻo mua. Hiki i kēia mau ʻike ke hāʻawi i ka ʻike i ke ʻano o ka ʻai ʻana o kēia cosmic titans i nā mea a puni a hoʻoikaika i ka ulu ʻana o nā galaxies. ʻO ka noiʻi, e pili ana i nā hoʻohālikelike 3D kiʻekiʻe, ua hōʻike ʻia e hiki i nā lua ʻeleʻele ke hoʻopau i ke kinoea a me ka lepo i loko o kekahi mau mahina, ma mua o nā haneli a i ʻole mau tausani makahiki. Hiki i kēia hana hānai wikiwiki ke wehewehe i nā loli wikiwiki i ʻike ʻia ma kekahi mau quasars, ʻo ia nā kikowaena mālamalama o nā galaxies ikaika. Ua hōʻike pū ʻia nā simulation e luku ʻia ka ʻaoʻao o loko o ka disk accretion, kahi e hele mai ai ka hapa nui o ka kukui o quasar, a laila hoʻopiha hou ʻia, e hōʻike ana i kahi ʻano hānai ʻoi aku ka haunaele. Eia kekahi, ʻaʻole pololei ka hoʻonohonoho ʻana o nā disks accretion me ka ʻōwili o ka lua ʻeleʻele, i manaʻo mua ʻia e nā ʻepekema, e alakaʻi ana i ka ʻike hou ʻana i ke kaʻina hana o nā lua ʻeleʻele supermassive.

ʻO nā puka ʻeleʻele nui loa, he mau miliona a mau piliona paha ka nui o ko ka lā, e noho ana ma nā kikowaena o ka hapa nui o nā galaxies. Ke hoʻopuni ʻia e nā disks accretion i hana ʻia i ke kinoea a me ka lepo, hoʻoikaika lākou i nā quasars, nā kikowaena mālamalama loa o nā galaxies. ʻO ka dynamics o ka hānai ʻana i ka lua ʻeleʻele he nīnau koʻikoʻi ia i ka accretion disk physics, no ka mea, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hiki ʻana o ke kinoea i ka lua ʻeleʻele e hāʻawi i ka ʻike i ka lōʻihi a me ka mālamalama o ka disk. Ua hōʻike ʻia nā hoʻohālikelike kiʻekiʻe e hoʻohana ana i ka Summit supercomputer i ka wili a me ka haehae ʻana o ka disk accretion i hana ʻia e ka wili o ka lua ʻeleʻele ka hopena i ka māhele ʻana o ka disk i loko a me waho "subdisks." Hoʻomaka ka lua ʻeleʻele i kāna ʻai ma ka ʻai ʻana i ke kinoea a me ka lepo i loko o ka diski i loko, ʻoiai nā mea mai ka disk waho e hoʻopiha i nā āpau i waiho ʻia. ʻO kēia kaʻina hana o ka ʻai ʻana, ka hoʻopiha hou ʻana, a me ka ʻai hou ʻana hiki ke hana ʻia i loko o kekahi mau mahina, e alakaʻi ana i ka wikiwiki o ka hānai ʻana ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia.

ʻO ka hoʻohālikelike ʻana o ka hui e kūʻē i ka manaʻo e pili ana nā disks accretion me ka huli ʻana o ka lua ʻeleʻele. ʻO ke kinoea e hānai ana i kēia mau lua ʻeleʻele ʻaʻole ia e ʻike pono i ka huli ʻana o ka lua ʻeleʻele, e alakaʻi ana i kahi ʻano ʻino a me ka ʻino. He kuleana koʻikoʻi ka hopena Lense-Thirring i kēia kaʻina hana, e hoʻoneʻe ana i nā disks accretion a ʻoi aku ka wikiwiki o ka ʻāpana o loko. ʻO ke kaua ʻana o ka ʻōnaehana disk ke alakaʻi i ka hui ʻana ma waena o ke kinoea mai nā ʻāpana like ʻole, e hoʻoneʻe ana i nā mea i kahi kokoke i ka lua ʻeleʻele a hiki i ka wā e māhele ai ka disk. A laila, hoʻololi kaʻawale nā ​​disks i loko a me waho a hoʻomohala i nā ʻōwīwī like ʻole, e like me nā apo o kahi gyroscope ma mua o kahi pā wili.

ʻO kēia mau ʻike hou e pili ana i ka nui o ka hānai ʻana i ka lua ʻeleʻele a me ka dynamics o nā disks accretion hiki ke loaʻa i nā manaʻo no ka hoʻomaopopo ʻana i ka evolution galaxy a me ke ʻano o nā quasars. Kūleʻa lākou i nā kumu hoʻohālike mua a hōʻike i ka pono no ka noiʻi hou a me ka nānā ʻana e hoʻomaopopo piha i nā kaʻina hana paʻakikī e kū nei a puni nā lua ʻeleʻele supermassive i ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

- ʻAmelika ʻepekema - "ʻO nā lua ʻeleʻele nui nā mea momona momona"

- Ke Kulanui o Northwestern - "ʻO nā ʻeleʻele ʻeleʻele ʻeleʻele ke ʻano o ka huki ʻana i nā manawa ʻai"