Hoʻonui ka ʻenehana Superlensing i nā Microscope ma mua o nā palena kuʻuna

Ua ʻike nā physicists ma ke Kulanui o Sydney i kahi ʻenehana hou e hiki ai i ka superlensing me ka ʻole o kahi lens super. Loaʻa nā palena o nā ʻano optical kuʻuna i ka hiki ke nānā pono ʻia nā mea ma muli o ka palena ʻokoʻa, i hoʻoholo ʻia e ke ʻano nalu o ka mālamalama. Ua ʻōlelo ka palena ʻokoʻa ʻaʻole hiki ke liʻiliʻi ke kiʻi i kālele ʻia ma mua o ka hapalua o ka lōʻihi o ka nalu o ka mālamalama i hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana.

ʻO nā hoʻāʻo mua e uhai i kēia palena me ka hoʻohana ʻana i nā lens super ua keakea ʻia e nā pohō ʻike nui, e lilo ai nā lens i opaque. Eia naʻe, ua loaʻa i nā physicists ma ke Kulanui o Sydney kahi ala e hoʻokō ai i ka superlensing me ka liʻiliʻi o nā poho ma o ka hoʻopau ʻana i ka lens super.

Ua hoʻonoho ka poʻe noiʻi i ka ʻimi kukui ma kahi mamao loa mai ka mea a hōʻiliʻili i ka ʻike kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa. Ma ke ana ʻana aku, ʻaʻole i hoʻopilikia ka probe i ka ʻikepili hoʻonā kiʻekiʻe. He hopena koʻikoʻi kēia holomua i ka superlensing no nā ʻano like ʻole e like me ka diagnostics cancer, medical imaging, archeology, and forensics.

Me ka hoʻohana ʻana i ka hana ma hope o ka hoʻoponopono ʻana ma ke kamepiula, ua hana ʻia ka hana superlens ma hope o ke ana ponoʻī. Hoʻonui maʻalahi kēia ʻano hana i nā nalu māmā (a i ʻole e nalowale ana) e hana i kahi kiʻi maoli o ka mea. Manaʻo ka poʻe noiʻi hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻano hana no ka hoʻoholo ʻana i ka makū o nā lau, hoʻomaikaʻi i nā ʻenehana microfabrication, a me ka hōʻike ʻana i nā papa huna i ka hana kiʻi.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka māmā ma ke alapine terahertz, e hāʻule ana i ka ʻāpana o ka spectrum ma waena o ka ʻike a me ka microwave. Hāʻawi kēia ʻano alapine i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā laʻana olaola a hiki ke hoʻohana ʻia no ka nānā ʻana i ka ʻōnaehana protein, hydration dynamics, a me ke kiʻi maʻi kanesa.

Hiki i kēia ʻenehana hoʻoheheʻe ʻia ke kiʻi kiʻi kiʻekiʻe me ka mālama ʻana i kahi mamao palekana mai ka mea, pale i ka distortion kiʻi. Manaʻo ka poʻe noiʻi he mea hoihoi kēia ʻano hana i ka poʻe i komo i ka microscopy optical kiʻekiʻe.

ʻO ka holoʻokoʻa, wehe kēia ʻike i nā puka no ka holomua ʻana i ka microscopy a hiki ke loaʻa i kahi hopena koʻikoʻi i nā ʻano ʻepekema a me ka ʻenehana.

Puna: Ke Kulanui o Sydney, Phys.org