ʻO ka mea ʻike kinoea hale ʻōmaʻomaʻo i kūkulu ʻia e NASA no ka hoʻomaka ʻana o ka Carbon Mapper Initiative kokoke e hoʻomaka

Ua hoʻomohala ʻo NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) i kahi kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi hou i hoʻolālā ʻia e ana i nā kinoea ʻōmaʻomaʻo methane a me carbon dioxide mai ka lewa. Ua neʻe kēia mea hana i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hoʻomaka ʻana ma hope o ka hāʻawi ʻia ʻana i Planet Labs PBC ma Kapalakiko.

ʻO ka spectrometer imaging kahi ʻāpana o ka Carbon Mapper initiative i alakaʻi ʻia e ka hui nonprofit Carbon Mapper. E ʻae ia i ka hui e kuhikuhi a ana i nā kumu methane a me carbon dioxide, e kālele pono ana i nā "super-emitters," nona ke kuleana no ka nui o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea hoʻomehana honua.

ʻO ka hui pū ʻana o Carbon Mapper, ʻo ia hoʻi ʻo Carbon Mapper, JPL, Planet, ka California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University, a me ke Kulanui o Arizona, ke hana pū nei i kēia hana kūʻokoʻa lehulehu e hōʻiliʻili i ka ʻikepili e pili ana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea. .

Hana ʻia ka spectrometer kiʻi ma ke ana ʻana i nā lōʻihi hawewe o ka mālamalama i hōʻike ʻia e ka ili o ka Honua a hoʻopaʻa ʻia e nā kinoea i ka lewa. Hoʻopili nā kinoea ʻokoʻa i nā lōʻihi nalu like ʻole o ka mālamalama, e hana ana i kahi "manaʻo manamana lima" kūikawā e hiki ai i ka spectrometer kiʻi ke ʻike. ʻAe kēia i ke ana pololei a me ka helu ʻana i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo.

Ma mua o ka hoʻohui ʻana i kahi satellite Tanager i hoʻolālā ʻia e Planet, ua hoʻāʻo ʻia ka spectrometer ma JPL e hōʻoia i kona kūpaʻa ʻana i nā kūlana koʻikoʻi o ka lewa. ʻO nā hoʻokolohua kūleʻa, ʻo ia ke kau ʻana i ka spectrometer i nā haʻalulu ikaika a me nā wela wela. Ua hoʻohana ʻia kekahi laʻana o ka methane no ka hoʻāʻo ʻana i ka mea hana i hoʻopau ʻia i loko o kahi keʻena maloʻo, e hana ana i kahi manamana lima kikoʻī o ke kinoea.

Hoʻomaka ka hoʻomaka ʻana o ka satellite, me ka spectrometer imaging i hoʻohui ʻia, no ka hoʻomaka ʻana o 2024. Ke manaʻo nei ka Carbon Mapper e hoʻohana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e kēia mea hana me nā mea hana ʻē aʻe, e like me ka NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spectrometer. ma ka International Space Station, e hāʻawi i kahi noiʻi piha o nā kumu hoʻoheheʻe kinoea hoʻomehana honua honua.

ʻO kēia hui pū ʻana ma waena o ke aupuni, philanthropy, a me ka ʻoihana he laʻana o ke ʻano o nā ala hou e hiki ai ke alakaʻi i nā mana kūʻokoʻa me ka hopena o ka honua.

