Nānā nā Astronomers i ka hoku e like me ka lā i ka ʻai mau ʻia e ka ʻeleʻele

Ua ʻike ka poʻe Astronomers mai ke Kulanui o Leicester i kahi puka ʻeleʻele e ʻai ana i kahi hōkū ma ke ʻano hou. ʻO kēia hanana maʻamau, i hana ʻia ma kahi o 500 miliona mau makahiki māmā, ua hopena i ka pahū mau ʻana o ka mālamalama i nā manawa ma kahi o 25 mau lā. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka ʻike kuʻuna o nā hanana hoʻohaunaele o ke kai, ka mea maʻamau i ka wā e hoʻopuni ai ka lua ʻeleʻele i kahi hōkū.

ʻO ka hōkū, kapa ʻia ʻo Swift J0230, hōʻike i kahi ʻano hana i manaʻo ʻole ʻia. Ma mua o ka nalo ʻana ma hope o ka pau ʻana o kekahi hapa, ua ʻike ka hōkū i ka radiation ikaika no ka manawa ʻehiku a 10 mau lā ma mua o ke pio koke ʻana. Hoʻopili hou ʻia kēia ʻano ma kahi o 25 mau lā. Ua wehewehe ka poʻe noiʻi iā Swift J0230 ma ke ʻano he "hōkū hoʻopilikia ʻia," kahi hoʻohui kūikawā i ka papa o nā hōkū i hoʻopilikia ʻia e nā lua ʻeleʻele.

Ua ʻōlelo ʻo Kauka Phil Evans mai ke Kula ʻo Physics and Astronomy o ke Kulanui o Leicester, "ʻO kēia ka manawa mua a mākou i ʻike ai i kahi hōkū e like me ko mākou Lā e ʻoki pinepine ʻia a ʻai ʻia e kahi ʻeleʻele haʻahaʻa. puka.” Hōʻike nā ʻike e like ka nui o ka hōkū me ko mākou Lā, e hahai ana i kahi orbit elliptic a puni kahi lua ʻeleʻele liʻiliʻi, e manaʻo ana i kona nui mai ka 10,000 a hiki i ka 100,000 manawa o ko ka Lā.

Hōʻike ka helu ʻana i ka wā o ke kaʻina hana, ua kāʻili ʻia nā mea like me ʻekolu mau Honua mai ka lewa o ka hōkū a hoʻomehana ʻia ke komo ʻana i loko o ka lua ʻeleʻele. Hoʻopuka kēia i nā mahana wela ma kahi o 2,000,000 degere Celsius, ka hopena o ka hoʻokuʻu ʻana i ka nui o nā kukui X. Ua ʻike mua ʻia kēia mau kukui X e ka Neil Gehrels Swift Observatory o NASA.

He mea koʻikoʻi kēia ʻike i ko mākou ʻike ʻana i ka pilina o ka lua ʻeleʻele a me nā hōkū. Hāʻawi ia i nā ʻike i ka dynamics paʻakikī o ke kaʻina hana ʻai a hōʻike i ka ʻokoʻa o nā hopena. Hiki i nā noiʻi hou ke hoʻomālamalama i nā hana kumu a me nā hopena lōʻihi o ia mau pilina.

