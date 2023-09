ʻO nā holomua i ka Mass Spectrometry kiʻi e hiki ai i ka Subcellular Quantitative Analysis

Subcellular quantitative analysis ua lōʻihi ka pahuhopu o ka mass spectrometry imaging (MSI), akā ua manaʻo mua ʻia ʻaʻole hiki ke loaʻa. Eia nō naʻe, ʻo ka holomua o ka ʻenehana i hiki ke hoʻokō i ka nui o ka organelle-level ma o MSI, mahalo i ka hoʻomohala ʻana o ka nano secondary ion mass spectrometry (nanoSIMS).

Ua hoʻohana ʻia ʻo MSI no nā makahiki he mau makahiki e noiʻi ai i ka hoʻohui ʻana a me ka hāʻawi ʻana i nā ʻiʻo a me nā laʻana paʻakikī. Eia nō naʻe, ua kaupalena ʻia ka MSI kuʻuna i ka qualitative analysis a me ka micrometer-level spatial resolution, i mea paʻakikī ke hoʻomaopopo piha i nā kaʻina subcellular.

I nā makahiki i hala iho nei, ua hiki i ka holomua ʻana i nā ʻenehana spectrometry nui a me nā ala hou i hiki ke hoʻopaʻa inoa subcellular-based me ka hoʻonā spatial kiʻekiʻe loa. Ua hana ʻia kēia ma o ka hoʻohana ʻana i ka nanoSIMS, kahi ʻenehana e hui pū ai i ka spectrometry nui o ka ion lua me ka nanoscale kiʻi hoʻonā kiʻekiʻe.

Hāʻawi ʻo NanoSIMS i ka ʻike pololei a me ka helu ʻana o nā molekala pākahi i loko o nā keʻena subcellular. Hāʻawi ia i nā mea noiʻi me ka hiki ke hana i nā loiloi quantitative piha i ka pae organelle, e hāʻawi ana i kahi ʻike piha o nā kaʻina subcellular.

Me kēia ʻenehana, hiki i nā ʻepekema ke aʻo i ka hoʻoili ʻana a me ka dinamika o nā molekole i loko o nā cell a loaʻa nā ʻike i nā kaʻina kelepona ma kahi pae kikoʻī i hiki ʻole ke hoʻokō. Hiki i kēia holomua ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ka hana cellular a hāʻawi i nā holomua i nā kula e like me ka lāʻau lapaʻau, biochemistry, a me ka biology cell.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hoʻokokoke ka hoʻomohala ʻana o nanoSIMS iā mākou i ka hoʻokō ʻana i ka loiloi subcellular quantitative ma o ka nui spectrometry imaging. Hāʻawi ia i kahi mea hana hoʻohiki no ka wehe ʻana i nā paʻakikī o nā kaʻina kelepona a hiki ke hoʻokau i nā holomua nui i nā ʻano ʻepekema ʻepekema.

