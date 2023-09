ʻO kahi ʻike i loko o ka pōʻeleʻele: Hōʻike ka ShadowCam o NASA i ka lua huna ma ka mahina

Ua hana ʻo NASA i kahi kiʻi kupaianaha o kahi lua huna lōʻihi ma ka mahina me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi i hui pū ʻia mai nā kiʻi ʻelua ʻokoʻa. Noho ka lua pele, i kapa ʻia ʻo Shackleton Crater, ma ka ʻaoʻao hema o ka mahina, kahi e loaʻa ai i nā kualono kiʻekiʻe a me nā piko kiʻekiʻe ka lā ma muli o ke ʻano o ka mahina. ʻO kēia ʻāina, i uhi ʻia i ka pōʻeleʻele, hāʻawi i nā manawa kūpono no nā "pahele anu" kahi e noho ai ka wai a i ʻole ka hau i hūnā ʻia mai ka Lā.

ʻO ka lua o Shackleton kahi ʻāina pohihihi i makemake nui ʻia e ka poʻe ʻepekema e ʻimi hou aku, no ka mea, he wahi kūpono ia no ka loaʻa ʻana o ka wai ma ke ʻano o ka hau. He haʻahaʻa haʻahaʻa loa ka ʻāpana waena o ka lua, ʻaʻole ʻoi aku ma mua o -173 °C (a i ʻole −280 °F). Inā loaʻa ka mahu wai ma muli o ka hui ʻana o ka comet kahiko, paʻa paha ia i ka hau, a hūnā ʻia ma lalo o ka ʻili.

No ka noiʻi ʻana i ka hiki ke loaʻa ka hau o ka mahina, ua hoʻolālā ka poʻe ʻike hōkū Kina e kau i kahi ʻimi lele lele e wili ai i loko o ka lua o Shackleton i 2026. I kēia manawa, hoʻohana ʻo NASA i kahi mea hana kūikawā, i kapa ʻia ʻo ShadowCam, e nānā i ka pōʻeleʻele mau loa.

ʻO ShadowCam, i hoʻokuʻu ʻia ma kahi satellite lunar Korea i ʻAukake 2022, ʻoi aku ma mua o 200 mau manawa i ʻoi aku ka māmā o ka māmā ma nā wahi malu i hoʻohālikelike ʻia me nā kāmela lunar ʻē aʻe. Lawe ʻo ia i nā kiʻi o ka ʻili o ka mahina ʻeleʻele ma o ka hoʻohana ʻana i ka "earthshine," i ʻike ʻia ka lā mai ko mākou honua, e hoʻomālamalama ana i ka mahina. Hoʻohui ʻia, hoʻohana ʻo ia i nā hiʻohiʻona o ka lā mai nā mauna Moon a me nā kua.

Eia nō naʻe, ke kū nei ʻo ShadowCam i nā pilikia i ka wā e kiʻi ana i nā wahi mālamalama ma muli o ka over-saturation. No ka lanakila ʻana i kēia, ua hoʻolālā ka hui ShadowCam i kahi hoʻonā ma ka hana ʻana i kahi mosaic kiʻi. Ma ka hoʻololi ʻana i nā wahi i ʻike nui ʻia me nā kiʻi mai nā kāmeʻa lunar ʻē aʻe i ka orbit, ua puka mai kahi palapala ʻāina ʻike piha o ka ʻāina a me nā hiʻohiʻona honua o nā ʻāpana ʻālohilohi a ʻeleʻele o ka mahina.

Hōʻike kēia hōʻike hōʻeuʻeu i kahi hana nui i ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea pohihihi i mālama ʻia i loko o nā wahi pōʻeleʻele o ka mahina. Me kēlā me kēia kāmeʻa i hoʻopaʻa ʻia no nā kūlana kukui kikoʻī, hana nā kiʻi i hui ʻia i kahi ʻike ʻike ʻole o ka topography lunar a me nā hiʻohiʻona. Ke hoʻomau nei ʻo NASA's ShadowCam i kāna huakaʻi e wehe i nā mea huna i hūnā ʻia i ka hohonu o kā mākou ukali pili.

Nā wehewehena:

1. Ka lua ʻo Shackleton: He lua pele aia ma ka ʻaoʻao hema o ka mahina, kūpono i nā wahi malu a me ka noho ʻana o ka wai-hau.

2. ShadowCam: He pahupaʻi kiʻi kūikawā i hoʻokumu ʻia e NASA e kiʻi i nā kiʻi o nā wahi pōʻeleʻele o ka mahina me ka hoʻohana ʻana i ka mālamalama honua a me ka nānā ʻana o ka lā.

Sources:

– ʻatikala kumu: NASA

- Nā wehewehe i loaʻa mai ka ʻike ākea