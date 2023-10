Hōʻike ʻo Juno Spacecraft i nā kiʻi kupanaha o nā mahina o Jupiter

Ua kiʻi ka mokulele Juno o NASA i nā kiʻi kupaianaha o ka mahina o Jupiter, ʻo Io, e hōʻike ana i kāna hana lua pele. ʻO Io, ke kino lani pele loa o ka ʻōnaehana solar, ua ʻike ʻia no kona pahū mau ʻana a ʻo ia ka mahina o loko o Jupiter. ʻO Juno, ka mea i aʻo iā Jupiter a me kāna mau mahina no ʻehiku mau makahiki, ua hoʻopau ʻo ia i kāna orbit 55th, i loaʻa iā ia nā kiʻi kokoke loa o Io.

Hōʻike nā kiʻi o Juno i ka ʻili pele pockmarked o Io, me 15 mau kiʻi e hōʻike ana i nā ʻāpana like ʻole o ka mahina. Hopu ʻia e Jason Perry o ke Kulanui o Arizona, hōʻike pū kēia mau kiʻi i nā pele pele ma kahi kokoke i lalo o nā kiʻi. Ua hiki mai ka mokulele i kahi kokoke i 7,260 mau mile i ka ʻili o Io, e hāʻawi ana i nā ʻepekema i nā kikoʻī kikoʻī i nā hiʻohiʻona ʻano honua hoihoi o ka mahina.

Loaʻa ka hana lua pele a Io ma muli o ka wela ʻana o ke kai ma muli o ka hoʻomoe mau ʻana o ka mahina ma muli o ka huki ikaika ʻana o Jupiter. Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻoi aku ma mua o 150 mau lua pele ma Io e pele ikaika nei i kēlā me kēia manawa. ʻO ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e Juno e kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina lua pele o Io a kōkua i ka hoʻolālā ʻana i nā misionari e hiki mai ana e ʻimi i nā mahina o waho o ka ʻōnaehana solar.

Hoʻolālā mua ʻia no nā ʻōpuni 32, ua alakaʻi ʻia ka hana kupaianaha a Juno i ka hoʻonui ʻana i ka misionari a hiki i 2025. ʻO kēia mau hana hoʻonui e hiki ai iā Juno ke hoʻomau i kāna ʻimi ʻana i nā mahina ʻo Jupiter, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka haku mele a me ka hana o kēia mau honua mamao. ʻO nā kiʻi i loaʻa iā Juno e lilo ia i kumu waiwai no nā mikiona e hiki mai ana e like me NASA's Europa Clipper, i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i ka wā e hiki mai ana, a me ka European Space Agency's Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE), i hoʻonohonoho ʻia e makaʻala iā Europa, Ganymede, a me Callisto ma. ka mua o 2030s.

Sources:

– NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

– NASA / JPL-CalTech / SwRI / MSSS / Jason Perry