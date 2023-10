ʻO ke kiʻi kupaianaha i kiʻi ʻia e ka NASA's DSCOVR Satellite e hōʻike ana i ka Annular Solar Eclipse mai kahi miliona Miles ka mamao.

ʻO ka EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) o NASA, ma luna o ka satellite DSCOVR (Deep Space Climate Observatory), ua kiʻi i kahi kiʻi kupanaha o ka pō o ka lā annular mai hoʻokahi miliona mile ka mamao. Hōʻike ke kiʻi i kahi wahi pōʻeleʻele ma luna o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ma muli o ke aka o ka mahina i kona hele ʻana ma waena o ka Honua a me ka lā.

ʻO DSCOVR, ka mea i hui pū ʻia e NASA, NOAA, a me ka US Air Force, ua hoʻokumu ʻia e SpaceX i ka makahiki 2015. ʻO kāna huakaʻi mua ʻo ia ka nānā ʻana i nā makani o ka lā no nā wanana o ka lewa, akā paʻa pū ia i nā kiʻi o ka Honua. Aia ka satellite ma Lagrange Point 1, he wahi paʻa umekaumaha ma kahi o hoʻokahi miliona mile mai ka Honua.

Hana ʻia kahi pōhinahina lā annular i ka wā e kū ai ka Honua, ka mahina, a me ka lā ma ke ʻano e hana ai i kahi malu o ka mahina a me ke "apo ahi." ʻAʻole e like me ka pōloli lā holoʻokoʻa kahi e paʻa pono ai ka mahina i ka lā, i ka wā o ka lā annular eclipse, uhi wale ka mahina i ka diski o ka lā, e hana ana i ke apo mālamalama a puni ia. Hōʻike pinepine ʻia kēia ʻano he "ring of fire."

ʻIke wale ʻia ka piko o ka lā annular eclipse ma kahi ʻāpana haiki e holo ana ma nā mokuʻāina ʻeiwa o ʻAmelika, mai Oregon a Texas. Ua hiki nō i nā ʻāpana o Central a me ʻAmelika Hema ke ʻike i ka hanana. ʻO ka nānā pono ʻana i ka eclipse pono e hoʻohana i nā aniani kūikawā a i ʻole nā ​​​​mea nānā.

Hāʻawi ke kiʻi i paʻi ʻia e ka mea kiʻi kiʻi EPIC i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me ka hanu o ka annular solar eclipse, e hōʻike ana i ka nani kupaianaha a me nā mea kupanaha lani o ko kākou ao.

