Nā ʻike hou i ka hoʻolaha ʻana o ka hawewe Actin: Wehe i ka Mechanism Behind Cell Movement

He kuleana koʻikoʻi nā filament Actin i ka cytoskeleton o nā cell eukaryotic, e hoʻohuli ana i ke ʻano o ka cell, polarity, a me ka neʻe. Ua ʻike ʻia nā noiʻi hou i nā ʻike hoihoi i ke ʻano o "nā hawewe actin" - ka hoʻoikaika ʻana o nā filament actin e like me ka nalu e laha nei i loko o nā cell - e hoʻomālamalama ana i ka papa hana a me ka mīkini ma hope o ka neʻe ʻana o ke kelepona.

Ma mua, ua ʻike ʻia aia nā hawewe actin i nā ʻano cell like ʻole a pili i nā kaʻina e like me ka neʻe ʻana o ka cell, adhesion, cytokinesis, a me neurogenesis. Eia naʻe, ʻaʻole ʻike ʻia ke ʻano pololei o ka hoʻolaha ʻana o kēia mau nalu.

Ua hoʻohana kekahi hui o nā mea noiʻi i alakaʻi ʻia e Günther Gerisch lāua ʻo Marion Jasnin ma Max Planck Institute of Biochemistry ma Martinsried, Kelemānia, i nā ʻenehana kiʻi kiʻi kiʻi e aʻo ai i ka hoʻolaha ʻana o ka nalu actin i nā cell Dictyostelium. Ma o in situ cryo-electron tomography a me cryo-focused ion beam laʻana hoʻomākaukau, ua loaʻa i ka hui ke kiʻi 3D hoʻonā kiʻekiʻe o nā protein actin i ko lākou kaiapuni kelepona maoli.

Ua hōʻike ʻia kā lākou mau ʻike e hoʻolaha ana nā hawewe actin ma o kahi mīkini e pili ana i ka polymerization actin i hoʻoulu ʻia e nā protein i kapa ʻia ʻo Arp2/3 complex. Ke alakaʻi nei kēia polymerization i ka lālā o nā filament hou mai nā filament i loaʻa. ʻO ka mea nui, ʻike nā mea noiʻi ʻo ka filament nucleation, ma mua o ka elongation, ʻike ʻia ʻo ia ke ʻano kumu mua e hoʻolalelale ana i ka nalu.

Eia kekahi, ma ke aʻo ʻana i ka hoʻonohonoho ʻana o nā lālā actin a me kā lākou pili ʻana i ka membrane cell i hoʻopili ʻia i ka substrate kahi e hoʻolaha ai nā nalu, ua ʻike ka hui ʻo Arp2/3 paʻakikī e makemake i ka nucleation filament i ka membrane. ʻO nā filament makuahine e ulu like me ka membrane, aʻo nā filament kaikamahine e kū i ka membrane.

ʻO kēia mau ʻike i alakaʻi ʻia i ke noi ʻana i kahi hana hou no ka holomua nalu. Hoʻoulu ʻia ka polymerization Actin ma ka membrane e nā mea e like me VASP, e hui pū ana me ka paʻakikī Arp2/3 e hana i nā filament i puka mai ai ka lālā. I ka hoʻolaha ʻana o ka nalu, ua hoʻokumu ʻia nā hanauna hou o nā filament a me nā ʻāpana like ʻole o ka hale lole, e kōkua ana i ka holomua o ka ʻoihana actin.

Hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i ke kaʻina hana paʻakikī o ka hoʻolaha ʻana i ka nalu actin a kōkua i ko mākou ʻike i ka neʻe ʻana o ke kelepona. Hiki i nā noiʻi hou aʻe ma kēia kahua ke wehe i nā mea hou no nā hana therapeutic e kuhikuhi ana i nā kaʻina kelepona e hilinaʻi nei i ka dynamics actin.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha nā hawewe actin?

ʻO nā hawewe Actin e pili ana i ka nalu-like dynamics o nā filament actin i loko o nā pūnaewele eukaryotic. He kuleana koʻikoʻi kēia mau nalu i ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano o ke kelepona, polarity, a me ka neʻe.

He aha nā hana e pili ana i nā hawewe actin?

Ua ʻike ʻia nā hawewe Actin e pili ana i nā kaʻina cellular like ʻole, me ka neʻe ʻana o ka cell, adhesion, cytokinesis, a me neurogenesis.

He aha ke ʻano ma hope o ka hoʻolaha ʻana o ka nalu actin?

Hōʻike ka noiʻi hou e hoʻolaha ana nā hawewe actin ma o kahi hana e pili ana i ka polymerization actin i hoʻoulu ʻia e nā protein e like me ka Arp2/3 complex. Hoʻokaʻawale ʻia nā filament hou mai nā mea i loaʻa, e kōkua ana i ka hoʻolaha ʻana e like me ka nalu.

Pehea i aʻo ʻia ai ke ʻano o nā nalu actin?

Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i nā ʻenehana kiʻi kiʻi ʻoi loa, e like me ka in situ cryo-electron tomography a me ka cryo-focused ion beam laʻana hoʻomākaukau, no ka ʻike ʻana i nā protein actin i ko lākou kaiapuni kelepona maoli. ʻAe kēia i ka ʻike kikoʻī o ka hoʻonohonoho ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana o nā filament actin i ka wā hoʻolaha nalu.