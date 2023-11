ʻIke ʻia ka haʻawina hou i nā hoʻolālā no ka kamaʻilio maikaʻi ʻana ma nā hui Virtual honua

Ma kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka International Journal of Cross Cultural Management, ua hōʻike ka poʻe ʻepekema i kekahi mau hoʻolālā e hiki ai ke hoʻonui i ka kamaʻilio a me ka kaʻana ʻike i nā hui virtual honua (GVTs). Ua kālele ka noiʻi ʻana i nā luʻi e kū nei e nā luna a me nā limahana mai nā ʻano moʻomeheu like ʻole, ka ʻōlelo, a me ka ʻāina i ka wā e komo ai i nā e-hui.

Ua lilo nā GVT i mea kaulana loa, ʻoiai me ka piʻi ʻana o nā manawa hana mamao i hoʻoulu ʻia e ka maʻi maʻi COVID-19. Ua alakaʻi kēia i nā ʻepekema e ʻimi pehea e hiki ai i kēia mau hui like ʻole ke hoʻololi pono i ka ʻike a me nā ʻike ma nā palena moʻomeheu. ʻO Dr. Zakaria, ke alakaʻi kumu o ka noiʻi mai ke Kulanui o Sharjah, hoʻoikaika i ka pono o nā kānaka e hoʻoponopono i kā lākou ʻano ma muli o ke ʻano kikoʻī o ke kamaʻilio.

Hōʻike ka haʻawina i ka hana o ka hoʻololi code moʻomeheu ma ke ʻano he kumu koʻikoʻi i ka hana kūʻokoʻa kūpono. Ma ka hoʻololi ʻana i nā ʻano ʻōlelo a me nā ʻano moʻomeheu e kūlike me nā loina like ʻole, hiki i nā lālā o ka hui ke hoʻopili i nā āpau moʻomeheu a hoʻomaikaʻi i ka ʻike. Hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi i ʻekolu mau kumu hoʻoikaika e alakaʻi i ka poʻe e hoʻololi i kā lākou ʻano kamaʻilio: pololei i ka ʻōlelo, wehe i ka wā kaʻana ʻike, a me nā pahuhopu pili i ka hana.

Ua ʻike ʻia ka wehe a me ke aloha ma waena o nā lālā o ka hui e kōkua nui i ke kūkulu hilinaʻi ma nā GVT. Manaʻo nā mea noiʻi e komo nā hui i ka kaʻana like ʻana me ka manaʻo i ka hana ʻana i kahi kiʻekiʻe o ka hilinaʻi ma waena o nā hoahana. Eia hou, ʻike ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka ʻike ʻana i nā ʻokoʻa ma waena o nā moʻomeheu kamaʻilio kiʻekiʻe a me nā moʻomeheu haʻahaʻa. Hoʻokumu ka moʻomeheu kiʻekiʻe i ke ʻano o ka pōʻaiapili a me ka leo i ka memo, ʻoiai nā moʻomeheu haʻahaʻa e hoʻokumu i ka kamaʻilio pololei a pololei.

Loaʻa nā hopena o kēia noiʻi ʻana i nā hopena kūpono no nā hui multinational, nā lālā o ka hui virtual honua, a me nā mea hoʻomaʻamaʻa intercultural. Manaʻo nā mea noiʻi e hiki ke hoʻomohala ʻia nā papahana hoʻomaʻamaʻa e hoʻonaʻauao i ka poʻe e pili ana i ka manaʻo o ka hoʻololi code moʻomeheu a hāʻawi iā lākou i nā mākau kūpono e hana maikaʻi ai i nā hoʻonohonoho cross-cultural. Hiki i kēia ʻike ke hoʻonui i nā hoʻolālā kamaʻilio a me ka hopena maikaʻi i ka hana o ka hui ma nā hui virtual honua.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i nā pilikia a me nā hoʻolālā no ka kamaʻilio kūpono ma nā GVT. Ke hoʻomau nei ka hana mamao i ke kaulana, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā pale kamaʻilio cross-cultural he mea nui ia no nā hui e hoʻoulu i ka laulima a me ka kūleʻa i nā hui virtual honua.

NPP

He aha nā hui virtual honua (GVT)?

ʻO nā hui virtual honua (GVTs) he mau hui kanaka e hana mamao ana ma nā ʻāina like ʻole, nā ʻāpana manawa, a me nā moʻomeheu moʻomeheu me ka hoʻohana ʻana i nā platform virtual ma ke ʻano nui o ka kamaʻilio a me ka hui pū ʻana.

He aha ka hoʻololi code moʻomeheu?

ʻO ka hoʻololi code moʻomeheu e pili ana i ka hana o ka hoʻololi ʻana i nā ʻano ʻōlelo a me nā ʻano moʻomeheu e kūlike me nā kuʻuna moʻomeheu like ʻole a me nā ʻano kamaʻilio. Hoʻopili ia i ka hoʻololi ʻana i nā ʻano kamaʻilio e hoʻopaʻa i nā āpau moʻomeheu a hoʻonui i ka ʻike i ka pilina pili moʻomeheu.

No ke aha he mea nui ke kamaʻilio kūpono i nā GVT?

He mea koʻikoʻi ke kamaʻilio maikaʻi ma nā GVT e hōʻoia i ka ʻike, ka hui pū ʻana, a me ka hāʻawi ʻana i ka ʻike ma waena o nā lālā o ka hui mai nā ʻano moʻomeheu like ʻole. Kōkua ia i ka pale ʻana i ka ʻōlelo, paipai i ka hoʻokumu ʻana i ka hilinaʻi, a hiki ke hoʻololi i nā ʻike waiwai a me nā ʻike.

Pehea e hiki ai i nā hui ke hoʻoikaika i ka kamaʻilio kūpono ma nā GVT?

Hiki i nā hui ke hoʻomaʻamaʻa i ka kamaʻilio maikaʻi ʻana i nā GVT ma o ka hoʻolaha ʻana i ka wehe, hilinaʻi, a me ka ʻike moʻomeheu i waena o nā lālā o ka hui. ʻO ka hoʻolako ʻana i nā papahana hoʻomaʻamaʻa e pili ana i ka kamaʻilio cross-cultural a me ka hoʻololi code moʻomeheu hiki ke kōkua i ka hoʻonui ʻana i nā hoʻolālā kamaʻilio a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana hui.