ʻŌlelo Hou: Ka hopena o ka poʻe kūkākūkā o kēia manawa i nā hanauna e hiki mai ana

ʻO kahi pepa noʻonoʻo noʻonoʻo hou i kapa ʻia ʻo "Ua ʻike ka poʻe kūkākūkā o kēia wā i ko lākou makemake i ke kumu kūʻai o nā hanauna e hiki mai ana" ua hoʻomālamalama i ka dynamics paʻakikī o nā kūkākūkā waena a me nā hopena koʻikoʻi i loaʻa iā lākou i nā hanauna e hiki mai ana. Ua paʻi ʻia ma ka Journal of Environmental Psychology, ʻo ke aʻo ʻana i mālama ʻia e nā mea noiʻi mai Leuphana University Lüneburg a me ke Kulanui o Hildesheim e hōʻike ana i kahi ʻoiaʻiʻo koʻikoʻi: ʻo ka poʻe kūkākūkā o kēia manawa e hoʻokumu i ko lākou makemake koke ma mua o nā hanauna e hiki mai ana.

Ma o ke kaʻina o ʻelima mau hoʻokolohua pilikanaka e pili ana i nā mea komo 524, ua ʻike ka poʻe noiʻi e hoʻokau ka poʻe kūkākūkā i kēia manawa i kā lākou mau waiwai pōkole ma mua o nā pono lōʻihi o nā hanauna e hiki mai ana. ʻOiai ke koi wale ʻia ka poʻe kūkākūkā e noʻonoʻo a hoʻomaopopo i nā makemake o nā hanauna e hiki mai ana me ka ʻole o ka loaʻa ʻana o nā kumukūʻai pilikino, ua hoʻomau ʻia ka manaʻo ʻole i nā pōmaikaʻi koke. Eia hou, ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana ua hoʻomau ʻia kēia hoʻonohonoho mua ʻana i nā pono o kēia manawa ma mua o nā pono o nā hanauna e hiki mai ana i ka wā i piʻi nui ai ka hopena no nā hanauna e hiki mai ana.

Hōʻike kēia mau ʻike i ka pono wikiwiki no nā hana e pili ana i ka loaʻa ʻana o ke kaulike kaulike ma waena o nā pono o kēia manawa a me ka wā e hiki mai ana i nā kūkākūkā. Pono nā mea hoʻoholo e ʻike i nā hopena lōʻihi o kā lākou hana a lawe i ke kuleana no ka hōʻoia ʻana i kahi hopena kūpono no nā hanauna e hiki mai ana. Ma kahi o ka nānā wale ʻana i nā loaʻa pōkole, pono e noʻonoʻo nā mea kūkākūkā i ka hopena o kā lākou hoʻoholo ʻana i ka pono a me ka hoʻomau ʻana o nā hui e hiki mai ana.

ʻO ke aʻo ʻana ma ke ʻano he kāhea no nā mea hoʻoholo a me nā mea hoʻoholo, e hoʻoikaika ana i ke koʻikoʻi o ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i nā hopena lōʻihi o nā kūkākūkā intergenerational. Ke koi nei ia e hoʻololi i ka noʻonoʻo mai ka ʻoluʻolu koke i ka hoʻomau lōʻihi. Ma ka noʻonoʻo ikaika ʻana i nā pono a me ka pono o nā hanauna e hiki mai ana, hiki i nā mea kūkākūkā ke kōkua i ka hoʻokumu ʻana i kahi honua kaulike a kūpaʻa.

NPP:

Nīnau: He aha ka ʻike nui o ka haʻawina?

A: ʻO ka ʻike nui o ka noiʻi ʻana, ʻo ka poʻe kūkākūkā o kēia manawa e hoʻomua i kā lākou makemake koke ma mua o nā hanauna e hiki mai ana.

Nīnau: He aha ka hopena o kēia mau ʻike?

A: Hōʻike kēia mau ʻike i ka pono o nā hana e hoʻokō i ke kaulike kaulike ma waena o nā pono o kēia manawa a me ka wā e hiki mai ana i ke kūkākūkā ʻana.

Nīnau: ʻEhia nā poʻe i komo i ka haʻawina?

A: Ua komo ka haʻawina i 524 i komo i ʻelima mau hoʻokolohua pilikanaka.

Nīnau: He aha ka mea e hana ai nā mea hoʻoholo e hoʻoponopono i kēia pilikia?

A: Pono nā mea hoʻoholo e hoʻomaopopo i ka hopena lōʻihi o kā lākou hana a hoʻopaʻa mua i nā pono o nā hanauna e hiki mai ana ma ke kūkākūkā ʻana.