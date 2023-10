He kuleana koʻikoʻi ko Maternal Microbiota i ka hoʻomohala ʻana i ka fetal, nā hōʻike haʻawina

Ma kahi noiʻi Finnish hou i paʻi ʻia ma BMC Biology, ua ʻike nā mea noiʻi i nā ʻokoʻa koʻikoʻi o ka hana gene i loko o ka ʻōpū o ka fetal, ka lolo, a me ka placenta ma muli o ka microbiota o ka makuahine a me nā pūhui i hana ʻia e lākou. Hōʻike kēia mau ʻike he mea koʻikoʻi ka microbiota makuahine no ka ulu ʻana a me ke olakino o kāna mau keiki.

Ma mua o kēia noiʻi ʻana, ʻike liʻiliʻi e pili ana i nā hana a me nā pilina ma waena o ka microbiota makuahine a me ka ulu ʻana o ka fetal. No ka noiʻi ʻana i kēia, ua hoʻohālikelike ka poʻe noiʻi i nā fetuses mai nā pā iole maʻamau me nā poʻe mai nā ʻiole germ-free e noho ana i kahi kaiapuni. Hoʻopili lākou i ka hōʻike gene a me ka ʻike o nā metabolites i loko o ka ʻōpū fetal, lolo, a me ka placenta.

Ua hōʻike ʻia nā hopena i nā ʻokoʻa koʻikoʻi o ka hōʻike gene ma waena o nā fetuses o ka germ-free a me ka maʻamau iole dams. I loko o ka ʻōpū, ʻaʻole ʻoi aku ka ikaika o ka ʻōnaehana immune a me ka host-microbe interaction genes i nā fetuses o nā dams germ-free. Hoʻohui ʻia, ʻike ʻia nā ʻokoʻa i ka hōʻike ʻana o nā genes e pili ana i ka ulu ʻana o ka ʻōnaehana nerve a me ka hana ʻana i loko o ka lolo, a me nā genes e hoʻoponopono ana i ka hāpai ʻana i ka placenta.

ʻO nā ʻokoʻa o ka hōʻike gene i ʻōlelo ʻia i loko o nā fetuses kāne, e hōʻike ana e ʻoi aku ka maʻalahi o ka hopena o ka microbiota makuahine. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi i nā pūhui i ʻike ʻole ʻia i loko o ka fetus he microbial a koʻikoʻi no ka ulu ʻana o kēlā me kēia kanaka.

Ke hana ʻia nei nā noiʻi hou aʻe no ka noiʻi ʻana i ka hiki ʻana mai o nā microbial metabolites i loko o nā mammals ʻē aʻe a no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o nā hemahema i ka launa pū ʻana o ka host-microbe i ka wā o ke ola mua. Hiki i nā ʻike o kēia haʻawina ke kōkua i ka ʻike maikaʻi ʻana i ke kumu o kekahi mau maʻi a alakaʻi i nā hoʻolālā pale a me ka mālama ʻana.

Sources:

Aleksi Husso et al, Nā hopena o ka microbiota makuahine a me ka microbial metabolites ma ka'ōpū o ka'ōpū, ka lolo, a me ka placenta, BMC Biology (2023). DOI: 10.1186/s12915-023-01709-9

Kulanui o Helsinki