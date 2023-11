Hoʻohana ʻia ke ʻano Diagnostic hou iā AI e ʻike wikiwiki i ka pale ʻana i ka lāʻau antibiotic

Ua holomua nui ka poʻe noiʻi mai ke Kulanui o Oxford i ka hoʻomohala ʻana i kahi moʻolelo a me ka wikiwiki antimicrobial susceptibility hoʻāʻo e hiki ke ʻike i ke kū ʻana o ka lāʻau antibiotic ma kahi liʻiliʻi he 30 mau minuke. ʻO ke aʻo ʻana, i kapa ʻia ʻo "Deep learning and single-cell phenotyping for rapid antimicrobial susceptibility detection in Escherichia coli," hoʻohana i ka microscopy fluorescence a me ka ʻike artificial intelligence (AI) no ka nānā ʻana i nā kiʻi cell bacteria a ʻike i nā loli hoʻololi e hiki mai ana ke ʻike ʻia nā cell i nā lāʻau antibiotic.

Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā hiʻohiʻona hoʻonaʻauao hohonu e ʻike i kēia mau loli, ua loaʻa i nā mea noiʻi ka helu pololei o ka liʻiliʻi o 80% ma ke kumu pākahi ma waena o nā lāʻau antibiotic. Hōʻike kēia ʻano hana hoʻohiki i ka hiki ke ʻike i ke kūʻē ʻana i ka lāʻau antibiotic i nā laʻana lapaʻau a hiki ke hoʻohana ʻia no ka hoʻoholo ʻana i ka pono o nā lāʻau ʻokoʻa i ka wā e hiki mai ana.

ʻO ka maʻamau o kēia manawa no ka hoʻāʻo ʻana i ke kūʻē antibiotic e pili ana i ka ulu ʻana o nā kolone bacteria i mua o nā lāʻau antibiotic, hiki ke hoʻopau i ka manawa a hoʻopaneʻe i ka mālama ʻana i nā maʻi me nā maʻi weliweli i ke ola. Hiki i ke ʻano wikiwiki o ke ʻano diagnostic hou ke hoʻemi nui i nā manawa lapaʻau a ʻae i nā lāʻau antibiotic i manaʻo ʻia, e hōʻemi ana i nā hopena ʻaoʻao a hoʻolohi i ka piʻi ʻana o ke kū'ē antimicrobial.

Ua wehewehe ʻo Kauka Achillefs Kapanidis, Polofesa o Biological Physics a me ka Luna Hoʻokele o ka Oxford Martin Program on Antimicrobial Resistance Testing, "ʻO kā mākou ʻano AI-based me ka hilinaʻi a me ka wikiwiki e ʻike i nā hoʻololi ʻana i nā cell bacteria i hana ʻia e nā lāʻau antibiotic. Ma ka ʻike ʻana i kēia mau hoʻololi, hiki iā mākou ke hoʻoholo inā kūʻē a paʻakikī paha kahi cell i nā lāʻau antibiotic.

Hoʻolālā ka poʻe noiʻi e hoʻomohala hou i kā lākou ʻano diagnostic, e wikiwiki a ʻoi aku ka scalable no ka hoʻohana lāʻau lapaʻau. Manaʻo lākou e hoʻonui i kāna noi i nā ʻano bacteria a me nā antibiotic.

Me kahi kokoke i 1.3 miliona mau make i ka makahiki 2019 i pili i ke kū'ē antimicrobial, hāʻawi kēia ʻano diagnostic hou i ka manaʻolana no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā lāʻau lapaʻau pololei a me ka mālama ʻana i ka maikaʻi o nā antibiotics. Ma ka ʻike pono ʻana i ka pale ʻana i ka lāʻau antibiotic i ka manawa kūpono, hiki i nā kauka ke kuhikuhi i nā regimens lapaʻau kūpono, e hōʻemi ana i ka pilikia o ka piʻi ʻana o nā maʻi a me ka pono o nā lāʻau antibiotic hou.

Nā FAQ:

Nīnau: He aha ka antimicrobial resistance (AMR)?

A: ʻO ka pale ʻana i ka antimicrobial e pili ana i ka hiki o nā microorganisms, e like me ka bacteria, virus, a me nā haʻi, e kū i nā hopena o nā lāʻau lapaʻau i hana mua i ka mālama ʻana i nā maʻi i hoʻokumu ʻia e kēia mau meaola.

Nīnau: Pehea ke ʻano hana diagnostic hou?

A: Hoʻohui ke ʻano diagnostic hou i ka microscopy fluorescence a me ka naʻauao hana e kālailai i nā kiʻi cell bacteria a ʻike i nā loli i hoʻokumu ʻia e nā lāʻau antibiotic. Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i nā hiʻohiʻona hoʻonaʻauao hohonu, hiki i nā mea noiʻi ke ʻike i kēia mau hoʻololi a hoʻoholo i ke kū ʻana o ke kūʻē antibiotic.

Nīnau: He aha nā mea maikaʻi o ke ʻano diagnostic hou?

A: ʻOi aku ka wikiwiki o ke kaʻina hana diagnostic hou ma mua o nā ala gula maʻamau o kēia manawa, e hāʻawi ana i nā hopena i loko o 30 mau minuke. Loaʻa iā ia ka hiki ke hiki i nā lāʻau antibiotic i hoʻopaʻa ʻia, hoʻemi i nā manawa mālama, hoʻemi i nā hopena ʻaoʻao, a hoʻolohi i ka piʻi ʻana o ke kū'ē antimicrobial.