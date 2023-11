Nā Manaʻo Hou i ka Motility Paʻa o Flagellated Bacteria

ʻO nā maʻi bacteria i hoʻopaʻa ʻia, e like me Escherichia coli (E. coli), e hilinaʻi i ka hoʻololi ʻana o nā filament flagellar helical e hoʻoikaika iā lākou iho i ko lākou kaiapuni. Loaʻa i kēlā me kēia maʻi bacteria nā flagella he nui e hoʻohuli like ʻia e like me ka puʻupuʻu helical, e ʻae ai i ka neʻe ʻana. Ua manaʻoʻiʻo lōʻihi ka loaʻa ʻana o nā motika flagellar, aia ma ke kumu o kēia mau filament, i nā ukana kiʻekiʻe i ka wā ʻauʻau bacteria ma muli o ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka wikiwiki. Eia naʻe, ʻo kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina (USTC) ua hoʻohālikelike i kēia ʻike maʻamau.

Ma o nā ana torque-wikiwiki, ua hana ka pūʻulu noiʻi, alakaʻi ʻia e Zhang Rongjing a me Prof. Yuan Junhua, i kahi ʻike kahaha. Ua ʻike lākou aia i loko o nā motika flagellar o ka bacteria he pūʻulu piha ʻole o nā ʻāpana stator, e hoʻopau ana i ka manaʻo mua i lalo o nā haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā ʻauʻau. Ua mau ka pilina o ka māmā holo o nā kaʻa i loko o kekahi ʻano o ka wikiwiki o ke kuli, i ʻike ʻia ʻo ka wikiwiki o ke kuli, e hōʻike ana ʻaʻole kaumaha nā kūlana ukana e like me ka mea i manaʻo mua ʻia.

Eia kekahi, ua hana nā mea noiʻi i nā hoʻokolohua hoʻāla hou ʻana a ua noiʻi i ka pilina torque-wikiwiki i nā viscosities like ʻole. Ua hōʻike ʻia kēia mau hoʻokolohua aia nā kaʻa hae hae ma lalo o ka ukana waena, me ka hapalua wale nō o nā ʻāpana stator. I loko o nā kaiapuni me ka viscosity kiʻekiʻe, hiki ke hoʻololi i ka bacteria ʻauʻau ma o ka hoʻonui ʻana i ka helu o nā ʻāpana stator, e hōʻoia ana i ka paʻa o ko lākou motility.

No ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka flagellar rotation, ua hoʻolālā ʻia kahi keʻena microfluid e hoʻololi wikiwiki i ka viscosity. Ua hōʻike ʻia nā hopena i ka piʻi koke ʻana o ka viscosity medium, ua hāʻule mua ka wikiwiki o ka holo ʻana o ka flagellar akā ua hoʻi mālie. Ke hōʻoia nei kēia kūpaʻa i ka hiki o nā bacteria flagellated e mālama i ko lākou motility ʻoiai nā loli i nā kūlana ukana.

Hāʻawi kēia mau ʻike i kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ka mīkini ma hope o ka motility ikaika o nā bacteria flagellated. ʻO ka hoʻonohonoho piha ʻole o nā ʻāpana stator i nā kaʻa hae hae e hiki ai ke hoʻololi a me ke kūpaʻa ʻana i nā kaiapuni like ʻole. Hiki i kēia ʻike ke loaʻa nā hopena i nā ʻano like ʻole, me ka microbiology a me ka biotechnology, ma ka hoʻomālamalama ʻana i nā hoʻolālā e hoʻohana ai ka bacteria e hoʻokele pono i ko lākou puni.

NPP

He aha ka ʻike nui o ka haʻawina i mālama ʻia e ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina?

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ʻo nā motika flagellar o ka bacteria he pūʻulu piha ʻole o nā ʻāpana stator, e kūʻē ana i ka manaʻoʻiʻo o kēia mau kaʻa ma lalo o ka haʻahaʻa kiʻekiʻe i ka wā ʻauʻau.

Pehea e hoʻololi ai ka bacteria ʻauʻau i nā kaiapuni me ka viscosity kiʻekiʻe?

Hiki i ka ʻauʻau bacteria ke hoʻonui i ka helu o nā ʻāpana stator, e hiki ai iā lākou ke hoʻololi i nā kaiapuni me ka viscosity kiʻekiʻe a mālama i ko lākou motility.

He aha ka wikiwiki o ke kuli?

ʻO ka wikiwiki o ke kuli e pili ana i kahi ʻano o ka wikiwiki o ka hoʻololi ʻana ma kahi e hoʻomau mau ʻia ai ka torque kaʻa o nā kaʻa flagellar.

No ke aha he mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana i ka hae?

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka rotation flagellar e hāʻawi i nā ʻike i nā hoʻolālā e hoʻohana ai ka bacteria e neʻe pono i ko lākou kaiapuni. Hiki i kēia ʻike ke loaʻa nā hopena ma nā ʻano like ʻole, me ka microbiology a me ka biotechnology.