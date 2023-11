Nā ʻike hou i ka Evolution of Echolocation in Whales and Dolphins

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Diversity ua hoʻomālamalama hou i ka ulu ʻana o ka echolocation i nā kohola niho a me nā iʻa. ʻO ka Echolocation kahi ʻenehana i hoʻohana ʻia e kēia mau holoholona moana e hoʻokele a hahai i nā wahi pouli o lalo o ka wai. Ma mua o ka hilinaʻi ʻana i nā pepeiao o waho, hoʻopuka nā koholā a me nā iʻa i nā leo kiʻekiʻe e hoʻopuʻi ana i nā mea a hoʻi hou i mau leo, e ʻae iā lākou e palapala i ko lākou puni.

ʻO ka noiʻi, alakaʻi ʻia e Jonathan Geisler, he polopeka anatomy ma New York Institute of Technology, a me Robert Boessenecker, he paleontologist ma ke Kulanui o Kaleponi Hale Hōʻikeʻike Paleontology, ua kālele ʻia i ka nānā ʻana i kahi hōʻiliʻili o nā mōʻalihaku i loaʻa i ʻelua mau ʻano iʻa kahiko mai ka ʻano Xenorophus. Ua manaʻo ʻia kēia mau ʻano he lālā mua loa o Odontoceti, ka suborder o nā mammals moana e hoʻopuni ana i nā koholā a me nā iʻa.

Ua hōʻike ʻia nā mōʻalihaku he asymmetry ʻo Xenorophus ma kahi kokoke i ka blowhole, ʻaʻole naʻe e like me ka mea i ʻike ʻia i nā ʻano echolocating o kēia mau lā. Eia kekahi, ua ʻike ka haʻawina i kahi wili a me ka neʻe ʻana o ka ihu ma Xenorophus, i kōkua i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka lohe kuhikuhi. Ua hoʻohālikelike ka poʻe noiʻi i kēia piko ihu me nā pepeiao asymmetrical o nā pueo, kahi e hiki ai iā lākou ke kuhikuhi i kahi o kā lākou pio ma muli o ke kani.

ʻOiai ʻaʻole mākaukau ʻo Xenorophus i ka hana ʻana i nā leo kiʻekiʻe a i ʻole ka lohe ʻana i nā alapine kiʻekiʻe e like me nā odontocetes o kēia manawa, hiki iā ia ke hoʻoholo pololei i kahi o nā leo. Hōʻike kēia ua hōʻailona ʻo Xenorophus i kahi pae hoʻololi koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ka echolocation i nā koholā a me nā iʻa.

Hoʻomaopopo pū nā ʻike i ka mea nui o ke aʻo ʻana i ka asymmetry i nā mōʻalihaku a me ka hōʻike ʻana i kāna kuleana i ka hoʻololi ʻana i nā ʻano like ʻole. ʻOiai ʻo ka symmetry kahi ʻano kaulana o ka biology evolutionary, hōʻike kēia noiʻi ʻaʻole pono e mālama ʻia ka asymmetry ma ke ʻano he ʻano hoʻololi a i ʻole ka distortion geological.

E hana ʻia nā noiʻi hou aʻe no ka nānā ʻana i nā odontocetes ʻē aʻe a hoʻoholo inā ua laha nui ka hiʻohiʻona piko o ka ihu ma waena o nā ʻano echolocating mua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia:

1. He aha ka echolocation?

ʻO ka Echolocation kahi hana i hoʻohana ʻia e nā koholā a me nā iʻa no ka hoʻokele ʻana a me ka hahai holoholona ma nā wahi pouli o lalo o ka wai. Hoʻopuka kēia mau holoholona moana i nā leo kiʻekiʻe e lele ana i nā mea, e ʻae iā lākou e palapala i ko lākou puni ma muli o nā leo e hoʻi mai iā lākou.

2. Pehea e hoʻopuka ai nā koholā a me nā iʻa i nā leo no ka echolocation?

Hoʻopuka nā koholā a me nā iʻa i nā leo no ka echolocation ma o nā hale i loko o ko lākou mau poʻo a me nā ʻiʻo palupalu kokoke i ka lua. He asymmetrical kēia mau hale, ʻo ia hoʻi, ʻokoʻa ka hiʻohiʻona ma kekahi ʻaoʻao mai kona ʻaoʻao ma kekahi ʻaoʻao. Hiki i kēia asymmetry ke hana i ke kani.

3. Pehea e ʻike ai nā koholā a me nā iʻa i nā kani?

Ke hilinaʻi nei nā koholā a me nā iʻa i ka lohe kuhikuhi e ʻimi ai i nā kani. ʻO ka iwi āwae lalo, i piha i ka momona, e alakaʻi i nā nalu kani i ka pepeiao o loko, e hiki ai i nā holoholona ke hoʻoholo i ke ala e puka mai ai nā kani.

4. He aha ka mea i hōʻike ʻia e ka haʻawina e pili ana i nā ʻano dolphin kahiko Xenorophus?

Ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana he asymmetry ʻo Xenorophus kokoke i ka blowhole, e like me nā ʻano echolocating i kēia manawa. Eia naʻe, ua hōʻike pū ʻo Xenorophus i ka wili a me ka neʻe ʻana o ka ihu, kahi i hoʻonui ai i kona hiki ke hoʻolohe.

5. He aha ke kuleana o ka asymmetry i ka ulu ʻana o ka echolocation?

ʻOiai ua hāʻawi nui ʻia ka nānā ʻana i ka symmetry i ka evolution, ua hōʻike kēia noiʻi i ke koʻikoʻi o ka asymmetry i ka hoʻololi ʻana i nā kaiapuni like ʻole. Manaʻo ia e nānā pono ʻia ka asymmetry i nā mōʻalihaku i mea e hoʻomaopopo pono ai i ka ulu ʻana o ka echolocation i nā koholā a me nā iʻa.