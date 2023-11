ʻAno Hou no ka hoʻoholo pololei ʻana i ka ʻike wai i loko o nā mea hoʻohui wai-soluble

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Eastern Finland School of Pharmacy i kahi ala hou no ka hoʻoholo pololei ʻana i ka ʻike wai o nā mea hoʻoheheʻe wai. He hopena koʻikoʻi kēia ʻenehana holomua, ʻo ia hoʻi i ka hana ʻana i ka lāʻau lapaʻau kahi mea koʻikoʻi ka dosage pololei. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi hou ʻia ma Analytical Chemistry, hoʻolauna i kahi hoʻonā-state nuclear magnetic resonance spectroscopy (NMR).

Ma ke aupuni o ka noiʻi ʻana a me ka hoʻomohala ʻana i ka lāʻau lapaʻau, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano a me ka ʻike wai o kahi pūhui he mea koʻikoʻi ko lākou hopena pololei i kāna mau waiwai physicochemical a me nā lāʻau lapaʻau. Hoʻohui ʻia, hoʻopili ka ʻike wai i ka paona molekala holoʻokoʻa o ka pūhui, e pāʻani ana i kahi kuleana nui i ka helu ʻana i ka nui o ka lāʻau lapaʻau kūpono.

Ma ka maʻamau, hoʻohana ʻia nā ʻano e like me ka titration a me ka thermogravimetry e hoʻoholo ai i ka ʻike wai i loko o nā pūhui kemika. Eia nō naʻe, pono pinepine kēia mau ʻenehana i ke kaupaona pololei, ka luku ʻana i ka laʻana, ka loea kūikawā, a i ʻole ka hoʻopau ʻana i ka manawa nui.

Hāʻawi ke ʻano NMR i hoʻomohala ʻia e ka poʻe noiʻi i kahi koho maʻalahi a pololei no ke ana ʻana i ka ʻike wai o nā mea hoʻoheheʻe wai. Ua hoʻohālikelike ʻia nā hopena i loaʻa ma o NMR me ka ʻike wai i hoʻoholo ʻia ma o TGA a me X-ray crystallography, e hōʻoia ana i kona pono.

Ua ʻike pū ka hui i kahi ʻike koʻikoʻi i ka wā o kā lākou noiʻi ʻana: hiki ke loli ka ʻike wai o nā pūhui i ka manawa. No ka laʻana, hoʻololi ʻia ka paʻakai paʻakai o ka ʻakika citric mai kahi ʻano i loaʻa he 5.5 mau molekole wai aniani i hoʻokahi i loaʻa i 2 mau molekele wai aniani ma ka waiho ʻana.

Hāʻawi ke ʻano NMR i nā pono he nui. Pono ka lawe ʻana i ka laʻana liʻiliʻi (e hoʻopau i ka pono no ke kaupaona pololei), hāʻawi i nā ana wikiwiki (e lawe ana ma kahi o 15-20 mau minuke no kēlā me kēia laʻana), a hiki ke hoʻihoʻi hou i ka laʻana me ka luku ʻole. ʻO ke ala he pololei loa a hiki ke hana hou.

Pono e hoʻomaopopo ʻia ʻo ka hoʻohana ʻana i kahi spectrometer NMR e koi i kahi hoʻopukapuka koʻikoʻi, e lilo ia i mea koʻikoʻi i nā laboratories kahi i hoʻohui ʻia ai nā pūhui hou a me nā lāʻau lapaʻau. Pono pono kēia mea hana no ka hoʻoholo ʻana i ka hale a loaʻa maʻamau i nā ʻano noiʻi.

Me kēia ʻano hana NMR i kūkulu hou ʻia, hiki i nā mea noiʻi a me nā mea hana lāʻau lapaʻau ke hoʻoholo pololei i ka ʻike wai o nā mea hoʻoheheʻe wai, e hoʻomaʻamaʻa i ka hana ʻana i nā lāʻau lapaʻau palekana a ʻoi aku ka maikaʻi.

