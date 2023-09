Hāʻawi nā ʻino i loko o ka Magnetosphere o ka Honua i nā ʻike no ka wānana ʻana i ka lewa

ʻO kahi noiʻi hou e nā ʻepekema mai ka Indian Institute of Geomagnetism (IIG) ua hoʻomālamalama i ka hana o nā substorms i ka honua magnetosphere a me kā lākou hopena i ka wānana ʻana i ka lewa. ʻO nā substorms he mau haunaele pōkole i ka honua magnetosphere i hopena i ka dipolarization o ke kahua magnetic, e alakaʻi ana i ka piʻi ʻana o ka kahe ion kaumaha ma ka magnetosphere i loko.

ʻO ke aʻo ʻana, nāna i hoʻohana i ka ʻikepili mai ka Helium, Oxygen, Proton, and Electron (HOPE) Mass Spectrometer a me Electric and Magnetic Field Instrument Suite a me Integrated Science (EMFISIS) mea hana ma luna o ka mokulele Radiation Belt Storm Probes (RBSP), nānā i nā hanana substorm 22. mai 2018. Ua nānā ka poʻe ʻepekema i nā hiʻohiʻona o ka dipolarization magnetic field a me kāna hoʻopili ʻana me ka hoʻonui ʻana o ka energetic O + a me H + ion flux.

Hoʻopili ʻia nā substorm e nā mea e like me ka Interplanetary Magnetic Field (IMF), ka wikiwiki o ka makani lā, a me ka ikaika ikaika o ka makani. ʻO ka ʻaoʻao hema o ka IMF kahi kumu nui i ka hoʻoulu ʻana i nā ʻino, no ka mea e hoʻopili hou ai i ka magnetosphere o ka lā. Ma ka awelika, mau ka ʻino ma kahi o 2-4 mau hola a hoʻokuʻu i ka nui o ka ikehu i lawe ʻia mai ka pilina ma waena o ka makani lā a me ka magnetosphere.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka lau plasma i ka lawe ʻana a me ka wikiwiki o nā ion i ka wā o ka substorms no ke aʻo ʻana i ka dynamics o waho kokoke i ka Honua, i kapa ʻia ʻo Geospace. ʻO ka mea maʻamau, ua haku ʻia ʻo Geospace i nā ion H+, akā aia kekahi mau manawa i piʻi koke ka hapa o nā ion O+. Hoʻololi ka noho ʻana o nā ion O+ i ka dynamics plasma o Geospace, e hōʻike ana i ka pono e aʻo i nā ʻano like ʻole o ka ion flux no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka wānana ʻana i ka lewa.

Ma ka noiʻi ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka haku mele ʻana i ka wā substorms, hiki i nā ʻepekema ke hoʻoholo pololei i ke kumu a me ka ʻāpana o kēia mau ʻano. Na kēia ʻike e hoʻonui i ka pololei o nā wanana o ka lewa e hiki mai ana, e hoʻopōmaikaʻi ana i nā noi like ʻole e hilinaʻi nei i ka leka uila a me nā ʻōnaehana hoʻokele.

I ka hopena, ʻo ke aʻo ʻana i alakaʻi ʻia e nā ʻepekema mai ka Indian Institute of Geomagnetism e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i nā substorms i ka honua magnetosphere a me ko lākou pili ʻana i ka wānana ʻana i ka lewa. Hāʻawi nā mea i ʻike i ka ʻike maikaʻi ʻana i ka dynamics plasma ma Geospace a hoʻopaʻa i ke ala no ka wānana pololei ʻana o nā hanana aniau i ka wā e hiki mai ana.

