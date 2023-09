He loulou i waena o COVID-19 a me ka maʻi o Alzheimer

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e pili ana i kahi mīkini molecular hiki ke wehewehe i nā hōʻailona cognitive, me ka "fog lolo," i ʻike ʻia e nā poʻe i loaʻa i ka maʻi SARS-CoV-2. Hōʻike pū ka noiʻi i kahi pilina ma waena o COVID-19 a me ka hoʻomohala ʻana a i ʻole ka piʻi ʻana o ka maʻi o Alzheimer.

ʻO ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e Cristina Di Primio a me kāna mau hoa hana, ua ʻimi i nā hopena o ka maʻi SARS-CoV-2 ma nā cell neuronal a me nā hiʻohiʻona ʻiole. Ua nānā ka hui i kahi protein i kapa ʻia ʻo Tau, kahi i ʻike ʻia no kāna kuleana i ka ulu ʻana o ka maʻi Alzheimer. I nā poʻe me ka maʻi Alzheimer, ua hui pū ʻia nā molekala Tau a hui pū i loko o nā neurons.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana i ka wā e hoʻopili ai ʻo SARS-CoV-2 i nā cell neuronal a i ʻole ka lolo ʻiole, e launa pū me Tau, e hana ana i kahi kaʻina i kapa ʻia hyperphosphorylation. ʻO kēia kaʻina hana ka hoʻohui ʻana i nā pūʻulu phosphate iā Tau ma nā wahi paʻa kikoʻī. ʻO ka mea mahalo, ʻo ka hyperphosphorylation i ʻike ʻia i loko o ke aʻo ʻana i hoʻohālikelike i nā ʻano phosphorylation i ʻike ʻia i nā maʻi o Alzheimer.

Eia kekahi, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka piʻi nui ʻana o nā pae Tau i ka hapa hiki ʻole o nā maʻi maʻi, e hōʻike ana i nā loli pathological i ka protein. ʻAʻole maopopo inā he hopena pololei kēia mau hoʻololi o ka maʻi a i ʻole he ʻāpana o ka pane pale cellular.

ʻOiai hāʻawi ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka pilina ma waena o COVID-19 a me ka maʻi o Alzheimer, pono hou ka noiʻi e hoʻomaopopo piha i nā ʻano kumu a hoʻokumu i ka pili o ke olakino. Eia nō naʻe, hōʻike kēia mau ʻike i ka mea nui o ka noiʻi hou ʻana i nā hopena neurological lōʻihi o COVID-19.

Ma ka holoʻokoʻa, hāʻawi kēia haʻawina i ka ulu nui o nā hōʻike e hōʻike ana i ka maʻi COVID-19 i nā hopena ma mua o nā hōʻailona hanu. Hoʻonui ka pilina ma waena o SARS-CoV-2 a me Tau i nā mea hoihoi no ka noiʻi e hiki mai ana a me ka hoʻomohala ʻana i nā hana therapeutic.

Ka Palapala Moʻolelo: Di Primio, C., et al. (2023) Ke alakaʻi nei ka maʻi ʻeha o ka hanu ʻana i ka maʻi coronavirus 2 i ka hōʻailona pathological Tau i nā neurons. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(E hoʻomaopopo: Hāʻawi ka ʻatikala kumu i ka ʻike kikoʻī hou aʻe a hiki ke kiʻi ʻia ma o ka kuhikuhi puke puke i hāʻawi ʻia.)