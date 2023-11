Nā ʻike hohonu i ka ʻOzone Hole Antarctic: Wehewehe i nā mea paʻakikī

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Otago ua hoʻomālamalama hou i ka lua ozone Antarctic a me kona nui a me kona hohonu i nā makahiki ʻehā i hala. Kūlike ʻole i ka manaʻo nui, ʻaʻole ʻo chlorofluorocarbons (CFCs) wale nō ke kuleana no ka hoʻopau ʻana o ka ozone weliweli.

Ua nānā ka haʻawina, i paʻi ʻia ma Nature Communications, i nā hoʻololi o kēlā me kēia mahina a me kēlā me kēia lā i nā pae ozone ma nā ʻano kiʻekiʻe a me nā latitu i loko o ka puka ozone Antarctic mai 2004 a hiki i 2022. ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Hannah Kessenich, he Ph.D. moho ma ka 'Oihana Physics, ua hōʻike ʻia ʻaʻole i hoʻonui ʻia ka lua ozone ma kahi ʻāpana akā ua lilo pū i mea hohonu loa i ka wā puna i hoʻohālikelike ʻia me kahi kokoke i ʻelua mau makahiki i hala.

Ua hana nā mea noiʻi i nā pilina kahaha ma waena o ka emi ʻana o ka ozone a me nā loli o ka ea e komo ana i ka vortex polar ma luna o Antarctica. Hōʻike kēia ʻaʻole hiki ke hoʻopili ʻia nā lua ozone nui i nā CFC wale nō. ʻOiai ʻo ka Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer ua hoʻoponopono i ka hana a me ka hoʻohana ʻana i nā kemika hoʻopau ozone mai ka makahiki 1987, ua hōʻike ka haʻawina i ka loaʻa ʻana o nā mea paʻakikī ʻē aʻe e hāʻawi ana i ka lua ozone.

Ua ʻōlelo ʻo Kessenich, ʻoiai ua loaʻa ka holomua nui ma ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻopau ʻana o ka ozone pili i ka CFC, ʻo ka puka ozone Antarctic i waena o nā mea nui loa i hoʻopaʻa ʻia i nā makahiki ʻekolu i hala iho nei, me ʻelua o nā makahiki ʻelima ma mua o ka loaʻa ʻana o ka nui kaulana. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua ʻoi aku ka nui o ka lua ozone 2023 i ka nui o nā makahiki ʻekolu i hala, e uhi ana ma luna o 26 miliona km2, kokoke i ʻelua ʻāpana o Antarctica.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻokoʻa o ka ozone ma muli o kona mana koʻikoʻi i ke aniau ma ka Hemisphere Hema. Hoʻopili ka puka ozone Antarctic me ke koena o ka lewa, e hoʻopilikia ana i nā ʻano makani a me ke aniau o ka ʻili, hiki ke loaʻa nā hopena kūloko. Ua wehewehe ʻo Kessenich, ʻoiai ua kaʻawale ka lua ozone mai nā hopena o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo i ke aniau, he kuleana koʻikoʻi ia i ka hāʻawi ʻana i ke kukui UV a me ka mālama ʻana i ka wela i loko o ka lewa.

Ma ke kamaʻilio ʻana i nā hopohopo e pili ana i nā kukuna UV koʻikoʻi, ua hōʻoiaʻiʻo ʻo Kessenich i nā poʻe ma New Zealand ʻaʻole ʻoi aku ka nui o ka puka ozone Antarctic ma luna o ka ʻāina, no ka mea, aia ma luna o Antarctica a me ka Pole Hema. Hoʻemi kēia i ka poʻe o Aotearoa i ka haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hoʻonui ʻia ʻana o UV.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, he mea hoʻomanaʻo kēia noiʻi ʻana i ka hoʻoikaika paʻakikī o ka puka ozone Antarctic e pono ai ka nānā mau a me ka ʻike. ʻOiai ua loaʻa nā hopena maikaʻi i ka hoʻoponopono ʻana i nā CFC, pono e noiʻi a hoʻoponopono i nā mea like ʻole e pāʻani nei e hoʻokele maikaʻi a hoʻēmi i ka hopena o ka lua ozone ma ke aniau a me nā ʻano o ka ʻāina.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ke kumu o ka puka ozone Antarctic?

ʻO ka puka ozone Antarctic ka mea nui i loaʻa i nā chlorofluorocarbons (CFCs) a me nā mea hoʻopau ozone ʻē aʻe. Eia nō naʻe, ʻo kēia haʻawina hou e hōʻike ana i nā mea koʻikoʻi ma mua o nā CFC hiki ke kōkua pū i ka lua ozone.

2. Ua maikai anei ka puka ozone?

ʻOiai ua hoʻoponopono maikaʻi ʻia ka Montreal Protocol i ka hana ʻana a me ka ʻai ʻana i nā kemika hoʻopau ozone, ua hōʻike ka noiʻi ʻana i ka nui o ka puka ozone Antarctic i nā makahiki ʻehā i hala aku nei a ua ʻoi aku ma mua o nā moʻolelo mua i ka nui.

3. Pehea ka hopena o ka lua ozone i ke aniau?

Loaʻa i ka lua ozone nā hopena i lalo i ke ʻano makani a me ke aniau o ka ʻili ma ka Hema. Hiki iā ia ke hoʻopilikia i nā kūlana o ka ʻāina a loaʻa nā hopena no ka puʻunaue ʻana o ka wela ma ka lewa.

4. Aia ka pilikia o ka hoʻonui ʻia ʻana o UV ma muli o ka puka ozone?

ʻOiai hiki i ka puka ozone ke hoʻoulu i nā pae UV kiʻekiʻe ma luna o Antarctica, ʻaʻole ia e hoʻonui nui ma luna o nā wahi e like me New Zealand. ʻAʻole pono ka poʻe ma ia mau wahi e hopohopo e pili ana i ka hoʻohana ʻana i ka pale lā ma muli o ka hopena pololei o ka puka ozone.

[Kumu: Ke Kulanui o Otago]