Ke nānā ʻana i ka pololei o nā kumu kūʻai o ka hoʻouka ʻana i ke ola kino: He kāhea no ka ʻike a me ka ikaika.

Ua aʻo lōʻihi ka poʻe noiʻi i nā hopena kālā o ka hakakā ʻana i nā ʻano malihini invasive a me kā lākou hopena i nā kaiaola. Eia nō naʻe, ke kānalua nei kahi loiloi hou i ka pololei o nā kuhi kumukūʻai i hōʻike ʻia, e hōʻike ana i ka pono o ka hoʻonui ʻia a me ka pololei i ka helu ʻana i ka nui o ka hoʻokele waiwai o nā hoʻouka olaola.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Science of The Total Environment, ua kālele ʻia i ka hoʻohana ʻana i ke kānāwai o Benford, kahi loina makemakika i hoʻohana mau ʻia no ka ʻike ʻana i nā anomalies i ka ʻikepili kālā, e nānā i nā kumukūʻai i hōʻike ʻia e pili ana i nā invasion biological. Ua hōʻike ʻia nā ʻike i nā ʻokoʻa koʻikoʻi mai nā kumu i manaʻo ʻia ma lalo o ke kānāwai o Benford, e hōʻike ana i nā hewa kūpono ʻole i nā helu i hōʻike ʻia.

ʻO kekahi o nā anomalies koʻikoʻi i ʻike ʻia, ʻo ia ke ʻano maʻamau e hoʻopuni i nā kumukūʻai i luna, e alakaʻi ana i ka hōʻuluʻulu helu ʻana a i ʻole ka hoʻopaʻa ʻana i nā waiwai kikoʻī. Ma ka hoʻokolokolo hou ʻana, ua ʻike ʻia ʻaʻole lawa nā hōʻike aupuni i nānā ʻole ʻia e nā hoa i nā ʻano hana i hoʻohana ʻia no ka hoʻohālikelike ʻana i nā kumukūʻai, e hāpai ana i nā hopohopo e pili ana i ka piʻi a me ka pololei ʻole.

ʻO Dr. Danish Ali Ahmed, he mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Gulf for Science and Technology (Kuwait), ua hoʻokūpaʻa i ka pono o ka loaʻa ʻana o nā kumukūʻai kūpono e hoʻomaopopo i ka poʻe hana kulekele a me nā mea pili e pili ana i nā pōʻino i loaʻa mai i nā hoʻouka kaua olaola. Ua manaʻo ʻo ia e hiki i ka hoʻohana ʻana i ke kānāwai o Benford ke kōkua i ka ʻike ʻana i nā kumu kānalua a waiho iā lākou i ka nānā hou ʻana a i ʻole ka haʻalele ʻana mai ka waihona.

Eia hou, ua hōʻike ka haʻawina i ka nele o nā kūlana ʻikepili i ʻae ʻia no ka helu ʻana i nā kumukūʻai o ka mālama ʻana a i ʻole ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o nā ʻano ʻano malihini. ʻO kēia hemahema o ka hoʻonohonoho maʻamau e hoʻopilikia i ka hiki ke hoʻohālikelike a me ka hoʻohālikelike ʻana o nā koho kumukūʻai, e paʻakikī ai ka loiloi pono ʻana i ka ukana waiwai maoli o nā hoʻouka olaola.

Ke neʻe nei i mua, kāhea ka poʻe noiʻi no ka hoʻonui ʻia ʻana o ka ʻike, nā ʻano hana koʻikoʻi, a me ka hoʻokumu ʻana i nā kūlana ʻikepili maʻamau no ka helu ʻana i nā kumukūʻai hoʻouka ola. Hoʻokūpaʻa pū lākou i ka pono e noiʻi inā hoʻonui ʻia nā hewa i ʻike ʻia i ka hōʻike kumukūʻai i nā ʻāpana kumu kūʻai kaiapuni.

He mea ala kēia noiʻi no ke kaiāulu ʻepekema, e koi ana i ka loiloi piha a me ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi o nā ʻikepili kaiapuni ākea. Ma ka hoʻokō ʻana i nā hana koʻikoʻi, hiki i nā mea noiʻi ke hāʻawi i nā mea hoʻopukapuka me nā kuhi kumukūʻai kūpono a hilinaʻi, e hiki ai iā lākou ke hoʻomohala i nā hoʻolālā kūpono no ka hoʻēmi ʻana i ka hopena o nā hoʻouka olaola.

NPP

He aha ke kānāwai o Benford?

He loina makemakika ko Benford's Law e wanana ana i ka puunaue pinepine o na huahelu mua o na huahelu ma kekahi mau waihona. Ua hoʻohana nui ʻia no ka ʻike ʻana i nā anomalies a i ʻole nā ​​hewa i ka ʻikepili kālā.

No ke aha he mea nui ka pololei i ka helu ʻana i ke kumukūʻai no ka hoʻouka kaua ʻana?

He mea koʻikoʻi nā kuhi kumukūʻai kūpono no nā mea hana kulekele a me nā mea kuleana e hoʻomaopopo i ka nui o ka hoʻokele waiwai o ka hoʻouka kaua ʻana. Kōkua ia iā lākou e hoʻomohala i nā hoʻolālā kūpono e hoʻokele a hoʻēmi i ka hopena o nā ʻano aliʻi invasive.

He aha nā anomalies i ʻike ʻia ma ka haʻawina?

Ua ʻike ʻia ka haʻawina he ʻano maʻamau ka hoʻopili ʻana i nā kumukūʻai i luna a me ka hōʻuluʻulu helu a i ʻole ka hoʻopaʻa ʻana i nā waiwai kikoʻī. Hōʻike kēia i ka piʻi ʻana a me ka pololei ʻole o nā kumukūʻai i hōʻike ʻia.

He aha nā manaʻo o ka nele o nā kūlana ʻikepili no ka helu ʻana i nā kumukūʻai hoʻouka olaola?

ʻO ka loaʻa ʻole o nā pae ʻikepili i ʻae ʻia e ke ao holoʻokoʻa he mea paʻakikī ke ʻimi a hoʻohālikelike pono i nā koho kumukūʻai. Hoʻopilikia kēia i ko mākou hiki ke loiloi i ke kaumaha o ka hoʻokele waiwai maoli o nā hoʻouka olaola a hoʻomohala i nā hoʻolālā holoʻokoʻa e hoʻoponopono ai iā lākou.