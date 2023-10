ʻO ka poʻe me ka maʻi HIV ma ke ʻano kiʻekiʻe o ka hoʻomaʻamaʻa hou ʻana o COVID-19

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e hōʻike ana i ka poʻe me ka maʻi HIV (PWH) he kiʻekiʻe o ka COVID-19 reinfection i hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe me ka HIV (PWOH).

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma Emerging Infectious Diseases, ua loiloi i ka ʻikepili mai 453,587 mau mākua ma Chicago i loaʻa i ka maʻi SARS-CoV-2 mai ko lākou maʻi mua a hiki i Mei 2022. Pūnaehana hōʻike AIDS.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina he 5.3% o ka poʻe COVID-positive i loaʻa hou i ka maʻi hou, me 6.7% o PWH a me 5.2% o PWOH. Ua loaʻa i ka PWH ka maʻi maʻi hou o 66 no 1,000 kanaka-makahiki, ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka 50 no 1,000 kanaka-makahiki ma waena o PWOH. Ma hope o ka hoʻoponopono ʻana no nā mea ʻē aʻe, ua ʻoi aku ka nui o ka PWH i ka nui o ka hoʻomaʻamaʻa hou ʻana o COVID-19 (1.46 no 1,000 kanaka-makahiki) i hoʻohālikelike ʻia me PWOH.

Ua ʻike ʻia ma waena o ka poʻe i loaʻa i ka maʻi maʻi hou, ʻoi aku ka nui o ka PWH (me ka makahiki waena o 43 mau makahiki) i hoʻohālikelike ʻia me PWOH (me ka makahiki waena o 36 mau makahiki). ʻOi aku ka nui o nā kāne (79.3% me 40.9%) a me ka ʻeleʻele (53.7% me 27.0%). Eia hou, ua ʻoi aku ka nui o ka PWH i ka loaʻa ʻana o ke kano kano COVID-19 mua a me ka booster i hoʻohālikelike ʻia me PWOH (31.8% versus 22.1%). ʻO ka mea hoihoi, ʻaʻole i hoʻopaʻa ʻia ka hapa liʻiliʻi o ka PWH i ka manawa o ko lākou maʻi mua i hoʻohālikelike ʻia me PWOH (87.5% versus 91.0%).

Hōʻike ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka PWH ma hope o ka papa hana hoʻomaʻamaʻa COVID-19 i ʻōlelo ʻia, e komo pū ana me ka loaʻa ʻana o ka booster doses, e hoʻēmi i ka hopena o ka reinfection SARS-CoV-2. Ma waho o nā kamaʻāina i loaʻa i ke kano ma mua o ko lākou maʻi mua ʻana, ua hoʻopau ʻo 54.2% i ka hana kano Pfizer/BioNTech mua. Ma waena o ka poʻe i loaʻa i ka reinfection, ua hoʻopau ʻo 39.6% i ka hana mua akā ʻaʻole i loaʻa i kahi booster.

Ma waho aʻe o ka nalu ʻokoʻa a me ka hapahā kalima, ua hōʻike mau ʻo PWH i kahi kiʻekiʻe o ka maʻi hou ʻana ma mua o PWOH. ʻO ka maʻi kiʻekiʻe loa o ka maʻi hou ma waena o ka PWH i loaʻa i ka wā o ka Omicron strain predominance, me 50 mau hihia no 1,000 kanaka-makahiki. Ma ka holoʻokoʻa, ua ʻoi aku ka nui o 16 reinfections no 1,000 kanaka-makahiki i hōʻike ʻia ma waena o PWH.

No ka pale ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa hou ʻana o SARS-CoV-2, ua ʻōlelo ka mea kākau e pono ka PWH e hoʻopili i ka papa hana kano COVID-19 i ʻōlelo ʻia, me nā mea hoʻoikaika.

Sources:

- Nā kikowaena no ka hoʻopaʻa ʻana a me ka pale ʻana i ka maʻi (CDC)

– Emerging Infectious Diseases journal