Loaʻa i ka haʻawina ka pili ʻana i ka hoʻomana ʻaʻole i pili i ka hoʻohana ʻana i nā ponokala pūnaewele ma Kelemānia

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Archives of Sexual Behavior ua ʻimi i ka pilina ma waena o ka pili hoʻomana a me ka hoʻohana ʻana i nā ponokala pūnaewele ma Kelemānia. Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻikepili panel tracking pūnaewele i hui pū ʻia me ka ʻikepili noiʻi no ka loaʻa ʻana o ka ʻike i nā ʻano pūnaewele o nā hui hoʻomana like ʻole.

Kūlike ʻole i nā haʻawina mua i manaʻo i ka pilina ikaika ma waena o ka hoʻomana haipule a me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi ponoʻī, ua hōʻike ʻia nā ʻike e hoʻohana like ana nā Katolika Kelemania, nā Protestant, a me ka poʻe pili ʻole i ka hoʻomana. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā lālā o nā hoʻomana liʻiliʻi, e like me nā Mahometa a i ʻole nā ​​​​Kalikiano Orthodox, e komo i nā kiʻi ponoʻī pūnaewele.

Ua hōʻike pū ka haʻawina i nā hopena like ʻole ke hoʻohālikelike ʻia me nā noiʻi i hana ʻia ma nā ʻāina ʻē aʻe. Ma Kelemānia, ʻo ka Protestant a i ʻole Katolika ʻaʻole ia e hōʻemi nui i ka likelike o ka hoʻohana ponokala pūnaewele, ʻaʻole like me nā ʻāina e like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Manaʻo ka poʻe noiʻi e pili ana kēia ʻokoʻa i ka manaʻo ʻoi aku ka maikaʻi o nā Karistiano Kelemania.

ʻO kahi palena o ka noiʻi mua e pili ana i kēia kumuhana, ʻo ia ka hilinaʻi nui ʻana i ka hōʻike ʻana iā ia iho ma o nā noiʻi, hiki ke hoʻopaʻa ʻia i nā kuhi hewa a me nā hemahema. Hāʻawi ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili papa hoʻopaʻa pūnaewele i kahi ana ʻoi aku ka pahuhopu a me ka pololei o nā ʻano hana pūnaewele o kēlā me kēia kanaka, me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi ponoʻī.

Manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻokūkū kēia ʻimi noiʻi i nā manaʻo mua a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻohana ʻana i nā ala ʻē aʻe, e like me ka nānā ʻana i ka pūnaewele, e aʻo i nā kumuhana koʻikoʻi e like me nā kiʻi kiʻi pūnaewele. Ma ka hilinaʻi ʻana i ka ʻikepili huli pūnaewele, hiki i nā mea noiʻi ke kāʻalo i nā palena e pili ana i ka ʻikepili hōʻike ponoʻī, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻike piha ʻana i nā hana pūnaewele maoli o nā kānaka.

Ma keʻano holoʻokoʻa, hāʻawi kēia haʻawina i ko mākou ʻike i ka pilina ma waena o ka hoʻomana hoʻomana a me ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi ponokala pūnaewele ma Kelemānia. Hoʻoikaika ia i ka pono o ka noiʻi nuanced e noʻonoʻo ana i nā ʻokoʻa moʻomeheu a me ka hoʻomana ke nānā ʻana i ia ʻano.

Puna: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

