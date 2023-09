ʻIke ʻia nā ʻano mechanical o nā Nanoribbons MoS2 Layer hoʻokahi me ke ʻano ana hou

Ua alakaʻi nā kānaka ʻepekema mai Iapana a me Kina i kahi noiʻi e pili ana i nā waiwai mechanical o nā nanoribbons molybdenum disulfide (MoS2) one-layer me nā kihi noho lima. Ua hoʻohana ka hui i ka microscopy electron transmission in situ e noiʻi i ka modulus Young's nanoribbons ma ke ʻano he hana o ko lākou laula.

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua ʻokoʻa ke ʻano o ka modulus o nā nanoribbons o Young me ko lākou laula, me ka ʻoi aku o ka ʻoi aku o ka paʻa paʻa i ʻike ʻia no nā kihi noho lima. ʻO kā lākou mau ʻike, i paʻi ʻia ma ka puke pai Advanced Science, hāʻawi i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ka pane mechanical o nā nanoribbons, he mea koʻikoʻi ia no kā lākou noi ʻana i nā mea uila, nā mea ʻike, a me nā catalysts.

ʻO ka maʻamau, ua hoʻohana ʻia nā kristal quartz e like me nā resonator mechanical i ka ʻenehana sensor. Eia nō naʻe, ke ulu nei ka hoihoi i nā nanomaterials kiʻekiʻe e like me ka one-layer MoS2 nanoribbons no ko lākou hiki ke like me nā resonator lahilahi. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā waiwai kino a me nā kemika o nā kihi nanoribbon ke kī i kā lākou hoʻokō pono ʻana i kēia mau mea hana.

No ke ana ʻana i nā waiwai mechanical o nā nanoribbons, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi ʻano ana micromechanical hou i hoʻokomo ʻia i kahi quartz-based long extension resonator (LER) i loko o kahi mea hoʻopaʻa microscopy electron (TEM). Ua ʻae ʻia kēia ʻano no nā ana kikoʻī kiʻekiʻe ma ke koho ʻana i ka like mau o ka punawai like o nā nanoribbons e pili ana i nā hoʻololi i ke alapine resonance o ka LER.

Ma ka ʻili ʻana i ka papa o waho o kahi multilayer MoS2 me ka hoʻohana ʻana i ka piko tungsten, ua loaʻa i nā mea noiʻi kahi nanoribbon MoS2 papa hoʻokahi me kahi hoʻolālā lihi o ka noho lima. Ua hoʻoholo lākou i ka laulā a me ka lōʻihi o ka nanoribbon mai nā kiʻi TEM a ua hoʻohana i ka hoʻololi alapine o ka LER e helu i ka modulus o Young.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina ʻokoʻa ka modulus o nā nanoribbons o ka Young ma muli o ko lākou laula. No nā lipine ākea, ua mau ka modulus, a no nā lipine haiki ma lalo o 3nm ka laula, ua hoʻonui ʻia i ka emi ʻana o ka laula. Ua hoʻohālikelike ka poʻe noiʻi i kēia me ka ʻoi aku ka ʻoi aku o ka paʻa paʻa ma nā kihi i hoʻohālikelike ʻia i loko.

Ua kākoʻo ka helu ʻana o ka manaʻo hana density i kā lākou nānā ʻana, e hōʻike ana i ke ʻano o ka ʻaoʻao o ka noho lima o nā nanoribbons i hoʻonui ʻia i ka ikaika lihi ma muli o ke kuʻi ʻana o nā ʻātoma Mo a me ka hoʻololi ʻana i nā electron i nā ʻātoma S.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā waiwai mechanical o nā nanoribbons MoS2 he mau mea koʻikoʻi koʻikoʻi no ka hoʻolālā ʻana o nā nanoscale, ultra-thin mechanical resonators. Hiki i kēia mau ʻike ke wehe i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā nanosensors i hoʻohui ʻia i nā mea hana o kēlā me kēia lā, e like me nā smartphones a me nā wati, hiki i ka nānā ʻana i ka manawa maoli o ke kaiapuni a me ka hāʻawi ʻana i nā waiwai helu no ke ʻano o ka ʻono a me ka ʻala.

Source: Chunmeng Liu et al, Stiffer Bonding of Armchair Edge in Single-Layer Molybdenum Disulfide Nanoribbons, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202303477