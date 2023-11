ʻO ka hopena like ʻole o ka Hunga Tonga-Hunga Haʻapai Pele Pele ma ka Stratosphere

ʻO ka pele ʻana o ka lua pele Hunga Tonga-Hunga Haʻapai i Ianuali 15, 2022, ua loaʻa nā hopena lōʻihi ma mua o ka luku koke ʻia e nā kai eʻe ma nā ʻāina he nui. ʻO kahi noiʻi hou i mālama ʻia e ka Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) a me ke Kulanui o Maryland e hōʻike ana ua hoʻololi nui ka pele i ka kemika a me ka dynamics o ka stratosphere, e alakaʻi ana i nā poho o ka ozone ma waena o ka honua. ka Hemisphere Hema.

Ua hoʻokomo ka pele i ka nui o ka mahu wai-ma kahi o 300 biliona paona-i loko o ka stratosphere maloʻo maʻamau. ʻO kēia hoʻokomo koke ʻana o ka mahu wai i hoʻokomo i ka stratosphere i ka ʻāina i ʻike ʻole ʻia, no ka mea, ʻaʻohe lua pele i hoʻopaʻa ʻia ma ka mōʻaukala ukali i hoʻokuʻu i ka nui o ka mahu wai i ka lewa.

ʻO ka hoʻokomo ʻia ʻana o ka mahu wai, me ka sulfur dioxide i hoʻopuka ʻia e ka lua pele, ua hoʻoulu i kahi kaulahao o nā hanana i ka kemika lewa. Ua hoʻopuka ka sulfur dioxide i nā aerosol sulfate, i maʻalahi i nā hopena kemika hou. ʻO kēia mau hopena kemika, i hui pū ʻia me ka loaʻa ʻana o ka mahu wai, alakaʻi i nā loli ākea i ka ʻike o nā kinoea a me nā pūhui, me ka ozone.

Ua ʻike nui ʻia ka hopena o ka papa ozone i ʻeiwa mau mahina ma hope o ka pele ʻana, me ka hōʻemi ʻana o ka ozone i nā pae i ʻike ʻole ʻia ma ʻOkakopa. ʻO ka hoʻololi ʻana i ka mahana, ka holo ʻana, a me ka ʻike ʻana o nā pūhui like ʻole i loaʻa nā hopena lōʻihi ma ka stratosphere, e lilo ana kēia pele i pahū nui loa i hoʻopaʻa ʻia ma ka lewa.

Ke neʻe nei i mua, hoʻolālā nā mea noiʻi e hoʻomau i ka nānā ʻana i ka hopena o ka lua pele i ka makahiki 2023 a ma waho. Manaʻo ʻia nā pae kiʻekiʻe o ka mahu wai e hoʻomau i ka stratosphere no kekahi mau makahiki, hiki ke hoʻonui i ka nalowale o ka ozone i ka Antarctic i ka neʻe ʻana o ka mahu mai nā mea ʻuʻuku a i ka pole Hema.

ʻO kēia noiʻi hoʻomaka ʻana e hoʻomālamalama i nā hopena lōʻihi o ka lua pele a hōʻike i ka pono o ka hoʻomau ʻana i ka nānā ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ko lākou hopena i ko mākou lewa a me ke aniau. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau hanana, hiki i ka poʻe ʻepekema ke manaʻo maikaʻi a hoʻēmi i kā lākou hopena, ma hope o ka pale ʻana i ke koena paʻakikī o ko mākou kaiapuni.

Nīnau: He aha ka stratosphere?

ʻO ka stratosphere kahi papa o ka lewa o ka Honua ma kahi o 8-30 mau mile ma luna o ka ʻili. ʻO ia kahi e noho ai ka papa ozone pale.

Nīnau: Pehea ka hopena o ka pele pele ʻo Hunga Tonga-Hunga Haʻapai i ka stratosphere?

Ua hoʻokomo ka pele i ka nui o ka mahu wai i loko o ka stratosphere, me ka hoʻololi nui ʻana i kona dynamics a me ke kemika. ʻO kēia mau hoʻololi i alakaʻi ʻia i nā poho like ʻole ma ka papa ozone ma waena o ka Hemisphere Hema.

Q: He aha ka sulfate aerosol?

ʻO Sulfate aerosol nā mea liʻiliʻi i haku ʻia me nā pūhui sulfate. He kuleana koʻikoʻi lākou i ka kemika o ka atmospheric a hiki ke hoʻopilikia i ke aniau a me ka maikaʻi o ka ea.

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka hoʻomau ʻana o ke kiʻekiʻe o ka wai i loko o ka stratosphere?

Manaʻo ʻia e hoʻokiʻekiʻe ʻia ka mahu wai ma ka stratosphere no kekahi mau makahiki, hiki ke hoʻonui i ka nalowale o ka ozone ma ka Antarctic i kona neʻe ʻana i ka pole Hema.

Nīnau: No ke aha he mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka pele i ka lewa?

ʻO ke aʻo ʻana i ka hopena o ka lua pele ma ka lewa e kōkua i nā ʻepekema e hoʻomaka maikaʻi a hoʻēmi i nā hopena o kēia mau hanana. Hāʻawi pū ia i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, ka maikaʻi o ka ea, a me ke kaulike maʻalahi o ko mākou kaiapuni.