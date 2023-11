ʻO ke koʻikoʻi o ka hoʻomaʻamaʻa noʻonoʻo: ke kaulike ʻana i ka palekana a me nā pilikia kūpono

Ua ʻike nui ʻia ka hoʻoikaika kino maʻamau ma ke ʻano he mea nui o ke ola olakino. ʻAʻole wale ia e kōkua i ka mālama ʻana i ke kino akā kōkua pū kekahi i ka hoʻomaikaʻi maikaʻi ʻana i ka noʻonoʻo. ʻOiai palekana ka hoʻoikaika kino, he mea koʻikoʻi ia e makaʻala i nā pilikia e hiki mai ana a mālama i nā kaʻina kūpono e hōʻoia i kahi hana palekana.

Wahi a kahi noiʻi hou, palekana ka hapa nui o nā ʻano hoʻoikaika kino ke hana pololei ʻia a me ka maʻalahi. ʻO ke komo ʻana i nā hana e like me ka hele wāwae, ka holo ʻana, ka ʻauʻau ʻana, a i ʻole ke kaʻa kaʻa hiki ke hāʻawi i nā pono olakino he nui me ka ʻole o ka pilikia nui. Eia naʻe, he mea nui e hoʻokokoke i ka hoʻoikaika kino a hoʻomaopopo i nā pilikia e pili ana i kekahi mau hana a i ʻole nā ​​kūlana olakino.

No ka laʻana, hiki i nā hana koʻikoʻi e like me ka holo ʻana a i ʻole ka lele ʻana ke hoʻonui i ke koʻikoʻi ma nā ami, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka hōʻeha. Pono ka poʻe me nā pilikia hui mua a i ʻole osteoporosis e noʻonoʻo i nā hoʻomaʻamaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a i ʻole e kamaʻilio pū me kahi ʻoihana mālama ola no nā ʻōlelo aʻoaʻo pilikino.

Pēlā nō, pono ka poʻe me nā maʻi cardiovascular e mālama i ka mālama ʻana i ka wā e hana ai i nā hana kino koʻikoʻi. Manaʻo ʻia e hana i kahi loiloi olakino a ʻimi i ke alakaʻi alakaʻi no ka hoʻoholo ʻana i ke ʻano hoʻomaʻamaʻa kūpono loa.

ʻO ka hoʻokomo ʻana i nā ʻano hoʻomaʻamaʻa like ʻole i loko o kahi papa hana hoʻoikaika kino hiki ke hōʻemi i ka pilikia o ka hoʻohana ʻana i nā ʻeha a hōʻoia i ke olakino holoʻokoʻa. Hoʻopili kēia i ka hoʻohui ʻana i nā hana cardiovascular me ka hoʻomaʻamaʻa ikaika, nā hoʻomaʻamaʻa maʻalahi, a me nā hoʻomaʻamaʻa kaulike.

NPP:

Nīnau: He palekana anei ka hoʻoikaika kino?

A: ʻAe, palekana ka hapa nui o nā ʻano hoʻoikaika kino, inā e hana pololei ʻia a maʻalahi.

Nīnau: He aha nā pilikia e pono iaʻu e ʻike?

A: Hiki i nā ʻano hoʻomaʻamaʻa like ʻole ke lawe i nā pilikia kikoʻī, e like me nā ʻeha hui i nā hana koʻikoʻi a i ʻole nā ​​pilikia cardiovascular i ka wā hoʻoikaika ikaika. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kou kino a me ka ʻimi ʻana i nā ʻōlelo aʻo ʻoihana hiki ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i kēia mau pilikia.

Nīnau: Hiki iaʻu ke hoʻoikaika kino inā loaʻa iaʻu kahi maʻi olakino ma mua?

A: He mea pono e kukakuka me kekahi kauka lapaau ma mua o ka hoʻomaka a hoʻololi paha i ka hana hoʻoikaika kino inā loaʻa iā ʻoe kekahi mau kūlana olakino. Hiki iā lākou ke alakaʻi iā ʻoe i nā hana kūpono a me ka mālama ʻana.

Nīnau: Pehea e hiki ai iaʻu ke hōʻemi i ka pilikia o nā ʻeha?

A: ʻO ka hoʻokomo ʻana i kahi papa hana hoʻoikaika kino i hoʻopili ʻia i nā ʻano hoʻomaʻamaʻa like ʻole, me ka hoʻomaʻamaʻa kūpono, ka hoʻomaha ʻana, a me nā lā hoʻomaha, hiki ke kōkua i ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka hoʻohana nui ʻana. ʻO ka hoʻolohe ʻana i kou kino a me ka hoʻonui mālie ʻana i ka ikaika o kāu hoʻomaʻamaʻa he mea nui hoʻi.