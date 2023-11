Crocodiles: E ʻimi ana i ka Moʻolelo Evolutionary waiwai a me nā ʻano like ʻole

ʻO nā Crocodiles, me ko lākou helehelena weliweli a me ke ʻano predatory, ua hoʻopio i nā manaʻo o ke kanaka no nā kenekulia. Akā ʻoi aku ka nui o kēia mau mea kahiko ma mua o ka ʻike. Ua hōʻike ʻia nā haʻawina ʻepekema hou i ka moʻolelo hoʻomohala paʻakikī a hoihoi o nā crocodiles, e hōʻike ana i nā ʻike kamahaʻo e hoʻokūkū nei i kā mākou mau manaʻo mua e pili ana i kēia mau mea kolo.

Nā kumu a me ka neʻe ʻana:

Hiki ke ʻike ʻia ka hoʻomohala ʻana o Crocodile i nā miliona mau makahiki, i ka wā i holo ai nā dinosaurs i ka Honua. Hōʻike ka noiʻi hou loa ʻo ka hui nui o nā crocodilian hou, ʻo ia hoʻi nā crocodiles a me nā alligators, i ʻike mua ʻia ma ʻEulopa ma kahi o 145 miliona mau makahiki i hala. Mai laila mai, neʻe lākou a laha i nā wahi like ʻole o ka honua.

ʻO ka mea e mahalo ai, ua hoʻokaʻawale ʻia nā crocodiles a me nā alligators ma ʻAmelika ʻĀkau, e ʻae ana i nā crocodiles e hele mamao a ākea, e hoʻohana ana i ko lākou ʻae ʻana i ka wai paʻakai. ʻAʻole like me nā alligators, i hoʻopaʻa ʻia i nā kaiapuni wai maʻemaʻe, ua hiki i nā crocodiles ke noho i nā wahi noho like ʻole, e komo pū ana me nā moana kai. He mea koʻikoʻi kēia hiki ke hele i nā kino wai paʻakai i kā lākou hoʻolaha ākea a puni ka honua.

Nā hoʻololi like ʻole:

Kūlike ʻole i ka manaʻo nui, ʻaʻole i hoʻololi ʻia nā crocodiles mai ka wā o nā dinosaurs. Hōʻike nā hōʻike mōʻalihaku i kahi ākea o nā ʻano crocodilian me nā ʻano ʻano like ʻole a me nā hoʻololi. ʻO kekahi mau koʻokoʻa kahiko he mau ʻiʻo nui e ʻai ana i nā dinosaur, a ʻo nā mea ʻē aʻe he liʻiliʻi a holo wāwae, e ʻai ana i nā iniseti a me nā mea ʻai liʻiliʻi ʻē aʻe.

Eia kekahi, aia nō nā crocodiles herbivorous me nā niho kūikawā no ka nau ʻana i nā mea kanu - kahi hiʻohiʻona i manaʻo ʻole ʻia no kēia mau mea kolo. ʻO nā hoʻokolohua evolutionary i alakaʻi ʻia e nā crocodiles a me ko lākou ʻohana i hopena i kahi ʻano like ʻole o nā ʻano a me nā ʻano nohona. He ʻokoʻa loa kēia me ka palena palena o ka nohona i hōʻike ʻia e nā crocodiles hou.

E lohi ana:

ʻO kahi hiʻohiʻona hoihoi o ka crocodile evolution ʻo ia ka lohi o ka ulu ʻana - kahi hoʻololi e hoʻokaʻawale iā lākou mai ko lākou ʻohana mamao, nā manu. Ua manaʻo mua ʻia ua ulu kēia ʻano i ka wā i hoʻololi ʻia ai nā koʻokoʻo i kahi ola wai. Eia naʻe, hoʻopiʻi nā ʻike hou i kēia manaʻo.

ʻO ka loaʻa ʻana o kahi ʻohana crocodilian kahiko i loaʻa ma 220 miliona mau makahiki i hala, ma mua o ka hoʻohana ʻana o nā crocodiles i kahi ola wai, e hōʻike ana i ka ulu lohi ʻana i loko o nā crocodilians terrestrial. Ke wehe nei ka poʻe ʻepekema i nā kumu a me nā mea kaiapuni i alakaʻi i ka lohi o ka metabolism i loko o kēia mau crocodiles mua.

He mea hauʻoli ka hoʻomaopopo ʻana i ka wā i hoʻohana ai nā crocodiles i kahi hoʻolālā ulu lohi, ʻo nā dinosaurs, ko lākou mau hoa, he ala ʻokoʻa loa, ʻike ʻia e ka ulu wikiwiki. Ua mau kēia ʻokoʻa koʻikoʻi no nā miliona mau makahiki, e hoʻokaʻawale ana i ka moʻo crocodilian mai ka avian.

Wehe i nā mea pohihihi:

Hāʻawi kēia mau ʻike ʻepekema hou i kahi ʻike i ka mōʻaukala evolutionary kupaianaha o nā crocodiles, e hōʻike ana i kā lākou hoʻololi like ʻole a me ka laha honua. Ke hoʻomau nei nā ʻepekema ʻepekema i nā mea pohihihi e pili ana i ka crocodile evolution, me ka hoʻoikaika ʻana e hoʻomaopopo i nā kumu i hoʻokumu i ko lākou wā kahiko.

Ma o ka nānā pono ʻana i nā moʻolelo mōʻalihaku a me ka hoʻopaʻa paʻa ʻana, ke loaʻa nei iā mākou ka ʻike hohonu o kēia mau mea kolo kupaianaha a me ko lākou wahi i ka honua kūlohelohe. ʻO ka huakaʻi evolutionary o nā crocodiles he hōʻike ia i nā mea kupanaha o ka ʻokoʻa o ke ola a me nā kaʻina hana paʻakikī i hoʻokumu i ko mākou honua i nā miliona mau makahiki.

Nīnau: Pehea ka laha ʻana o nā crocodiles a puni ka honua?

A: Ua hiki i nā Crocodiles ke laha ma ka honua holoʻokoʻa ma muli o ko lākou ʻae ʻana i ka wai paʻakai, e ʻae iā lākou e hele i nā kino wai paʻakai a noho i nā wahi noho like ʻole.

Nīnau: Ua lohi mau ka ulu ʻana o nā crocodiles?

A: ʻO nā mea i ʻike hou ʻia e hōʻike ana ua ʻoi aku ka lohi o ka ulu ʻana o nā crocodiles ma mua o ka hoʻohana ʻana i kahi ʻano wai. Ke hoʻokolokolo ʻia nei nā kumu kūpono ma hope o kēia metabolism lohi.

Nīnau: Pehea ka ʻokoʻa ʻana o ke koʻa mai nā manu?

A: ʻOiai ua hoʻohana nā koʻa i kahi hoʻolālā ulu lohi, ua hoʻomohala nā manu (nā ʻohana pili loa o nā crocodiles) i kahi hoʻolālā ulu wikiwiki. Ua mau kēia ʻokoʻa kumu no nā miliona mau makahiki.

Nīnau: Ma hea i hoʻokumu ʻia ai nā crocodilian?

A: Hiki ke ʻike ʻia ke kumu o nā crocodilian i kēia manawa ʻo ʻEulopa. Ua hoʻokaʻawale ʻia ma waena o nā kūpuna alligator a me nā crocodile ma ʻAmelika ʻĀkau, e alakaʻi ana i nā māhele like ʻole. Hoʻopili nui ʻia nā Alligators i ʻAmelika, ʻoiai ua hoʻopaʻa ʻia nā crocodiles i ʻApelika, Asia, a me Oceania.

