ʻO Asteroid 33 Polyhymnia: He Mea Pohihihi a Ultra-Dense

Ua ʻike ʻia nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Arizona ma Tucson i ka wā e aʻo ana i ka asteroid 33 Polyhymnia. ʻO kēia asteroid, i kapa ʻia ma muli o ka Greek muse o nā mele hemolele, ua hoʻopiʻi i ka hoihoi o nā astrophysicists ma muli o kona ʻano nui. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo 33 Polyhymnia he ʻeleʻele loa i manaʻo ʻia e nā ʻepekema ʻo ia paha nā mea i ʻike ʻole ʻia ma ka papa ʻaina.

He mea koʻikoʻi loa ka hiki ʻana o nā asteroids i nā haku mele i ʻike ʻole ʻia ma ka Honua no ka poʻe e pili ana i nā hana eli lewa. ʻO nā ʻoihana makemake i ka mining asteroids no nā metala makamae e like me ke gula e ʻike i ka noho ʻana o ia mau mea hoihoi loa.

I loko o kahi noiʻi i paʻi ʻia ma The European Physical Journal Plus, ua hoʻokaʻawale nā ​​mea noiʻi i ka 33 Polyhymnia ma ke ʻano he compact ultradense object (CUDO) a ʻike ʻia he ana ʻoi aku ka nui ma mua o nā mea i ʻike ʻia ma ka Honua. Manaʻo lākou ua haku ʻia kēia asteroid me nā mea kaumaha loa i ʻike ʻole ʻia e ke kanaka.

ʻOi aku ka nui o kēia mau mea hypothetical ma mua o ka Osmium, ʻo ia ka mea paʻa i ʻike ʻia i kēia manawa. Me ka helu atomika ma kahi o 164, ʻoi aku kēia mau mea ma mua o Osmium i ka nui.

Ua ʻimi ka hui o ke Kulanui o Arizona i nā waiwai o nā mea me nā helu atomika i ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o nā mea ma ka papaʻaina. ʻOiai ua nānā lākou i nā mea e like me Osmium a me nā mea ʻē aʻe i hana ʻia me nā helu atomika kiʻekiʻe, ʻaʻole hiki iā lākou ke ʻike i kekahi me nā density nui e hiki ke helu i nā ʻike i hana ʻia ma 33 Polyhymnia.

Ua manaʻo nā mea noiʻi inā paʻa nā mea superheavy, hiki ke noho i loko o nā kumu o nā asteroids e like me 33 Polyhymnia. Wehe kēia i nā mea hoihoi no ka ʻimi hou ʻana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā asteroids i kā mākou ʻōnaehana solar.

ʻO nā hana hou a NASA e aʻo a loaʻa i nā laʻana mai nā asteroids e kūlike me nā ʻike a ke Kulanui o Arizona. ʻO ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana o ka mea hoʻohālike asteroid mua loa mai asteroid Bennu, a me ka hoʻomaka ʻana o ka mokulele Psyche e aʻo ai i ka asteroid metallic Psyche, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka noiʻi ʻana i kēia mau kino lani. Hiki i kēia mau misionari ke hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana a me ka haku ʻana o nā asteroids, e hoʻomālamalama i ka mōʻaukala mua o kā mākou ʻōnaehana solar.

