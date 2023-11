ʻO ka hopena i manaʻo ʻole ʻia o ka ʻeli ʻana o ke kai ma luna o ka iʻa: He ʻike ʻike ʻia

ʻO ka ʻeli ʻana o ke kai, kahi ʻoihana e kū nei e ʻimi ana i ka ʻili ʻana i nā minela makamae mai nā "nodules" metala ma ka papahele o ka moana, ua hoʻāla ka hopohopo i waena o nā ʻepekema kai e pili ana i ka pōʻino i ke ola kai hohonu. Ua hōʻike ʻia kahi hoʻokolohua hou i hana ʻia e loiloi i nā hopena o ka hana eli ma luna o nā meaola kai i manaʻo ʻole ʻia i nā iʻa iʻa maʻamau, e hoʻomālamalama ana i nā hopena lōʻihi o ka ʻeli ʻana i ke kai.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications, ua kālele ʻia i ka jellyfish mahiole a hoʻohana i nā pahu kūikawā ma kahi moku noiʻi e hoʻohālikelike i nā kūlana i hana ʻia e nā hana mining. Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ua hōʻike kēia mau mea gelatinous i ka naʻau maikaʻi loa i nā pulu sediment, e hoʻohālike ana i nā haunaele i hoʻokumu ʻia e nā hana eli ma ke kai. Ua hōʻike ka jellyfish i kahi pane kiʻekiʻe i ka hiki ʻana o ka sediment, me nā hopena i ko lākou ola a me ka maikaʻi.

ʻOiai ke hoʻopaʻapaʻa nei nā ʻoihana mining e hāʻawi ka ʻeli ʻana i ke kai i kahi ala ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻili ʻana i ka mineral ma mua o ka ʻeli ʻana ma ka ʻāina, ke hoʻomau nei ka hopohopo i waena o nā ʻepekema kai e pili ana i kona hopena i nā kaiaola i aʻo ʻia. ʻAʻole ʻike ʻia ka moana hohonu, a ʻaʻole maopopo loa ka hopena o ka ʻeli ʻana i ke kai i ke ola kai, ʻoi aku ka nui o nā mea e noho ana i ke kolamu wai.

ʻO ka mea noiʻi alakaʻi ʻo Kauka Helena Hauss mai ka hale noiʻi noiʻi ʻo Norce i hōʻike i ke koʻikoʻi o ka noiʻi hoʻokolohua, me ka ʻōlelo ʻana ua koho ʻia kahi mea ola ma ka honua holoʻokoʻa e hana hou i nā kūlana o ka honua maoli a nānā i nā hopena i ke ola kai.

I ka hana ʻana i kā lākou noiʻi ʻana, pono nā kānaka ʻepekema e hana ma lalo o nā kūlana kūʻokoʻa ma muli o ka naʻau o ka jellyfish i ka mālamalama. No laila, ua hana ʻia nā hoʻokolohua i ka pō ma kahi keʻena ʻeleʻele ma luna o ka moku noiʻi. Ua hana nā mea noiʻi i nā pahu kaʻa kaʻa e hana hou i ka haunaele a me ke kahe ʻana o ka sediment i loko o ka wai i hoʻokumu ʻia e nā kaʻa i lalo o ka wai i hoʻohana ʻia i ka ʻili mineral.

ʻO ka hoʻokolohua, ʻāpana o ka papahana ʻEulopa iAtlantic, hōʻike i nā hopena hoihoi. Ke ʻike ʻia ka iʻa i ka sediment a uhi ʻia, hoʻopuka lākou i ka nui o ka mucus ma ke ʻano he pane pale. Ua hoʻohuli kēia ʻenehana pale ikaika i nā kumuwaiwai mai ka hānai ʻana a me ka neʻe ʻana, e pili ana i ko lākou olakino holoʻokoʻa. ʻO ka nānā hou aʻe o nā laʻana i lawe ʻia mai ka jellyfish e hōʻike ana i nā hōʻailona o ke koʻikoʻi koʻikoʻi, me ka hoʻāla ʻana o nā genes e pili ana i ka hoʻōla ʻana i ka ʻeha.

Hōʻike kēia mau ʻike i ka nāwaliwali o ka iʻa mahiole a me nā mea ola ʻē aʻe i ke kolamu wai. Hoʻopili ʻia ko lākou kino palupalu a me ka gelatinous i ka palekana o ka ʻāina waena o ka wai, kahi e hana nui ai ka ʻike a me ka bioluminescence i ke kamaʻilio. ʻO nā kūlana i hoʻololi ʻia ma muli o nā hana ʻeli kai hohonu e hoʻopilikia paha i nā kaiaola i ulu ai kēia mau mea ola.

He mea koʻikoʻi ka noiʻi hou ʻana a me ka noʻonoʻo pono ʻana i nā hopena e hiki mai ana ma mua o ka hana ʻana i nā hana ʻeli kai nui. Pono ka poʻe ʻepekema, nā mea hana kulekele, a me nā mea e pili ana i ka ʻoihana no ka loaʻa ʻana o ka ʻike piha i nā hopena lōʻihi e hōʻoia i ka pale ʻana i kā mākou kaiaola kai.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

1. He aha ka ʻeli ʻana o ke kai?

ʻO ka ʻeli ʻana i ke kai ke kaʻina o ka ʻili ʻana i nā minerala waiwai, e like me nā "nodules" metala mai ka papakū.

2. He aha ka mahiole o ka i'a?

He mau holoholona gelatinous ka Helmet jellyfish i loaʻa i nā moana a puni ka honua, e noho ana i ka hohonu o kekahi mau kaukani mika.

3. No ke aha i hopohopo ai ka poʻe ʻepekema moana e pili ana i ka ʻeli ʻana i lalo o ke kai?

Ke hopohopo nei ka poʻe ʻepekema moana e pili ana i ka pōʻino i nā kaiaola kaiaola hohonu i ʻike ʻole ʻia, no ka mea, ʻaʻole maopopo ka hopena o ka ʻeli ʻana i ke kai.

4. Pehea ka hoʻokolohua hou ʻana i loiloi ai i ka hopena o ka ʻeli ʻana i ka iʻa ma luna o ka iʻa?

Ua hoʻohana ka hoʻokolohua i nā pahu wai kūikawā no ka hoʻohālikelike ʻana i nā plumes sediment i hoʻoiho ʻia e ka mining, ka mea i hoʻohua ai ka jellyfish i ka nui o ka ʻūlū pale, e hoʻohuli i ka ikehu mai nā hana koʻikoʻi e like me ka hānai ʻana a me ka neʻe ʻana.

5. He aha nā mea i manaʻo ʻole ʻia o ka hoʻokolohua?

Ua hōʻike ka hoʻokolohua i ka naʻau o ka iʻa i ka sediment a me kona hopena i kā lākou pane physiological, e hōʻike ana he hiki i ka ʻeli ʻana i ke kai ke loaʻa nā hopena i ʻike ʻole ʻia no nā mea ola kai palupalu.

6. He aha nā hopena o ka ʻeli ʻana i lalo o ke kai ma luna o nā iʻa a me nā poʻe kolamu wai ʻē aʻe?

Hiki ke hoʻopilikia i ke ola a me ka hiki ke kamaʻilio ʻana o kēia mau meaola i ka hoʻopau ʻia ʻana o ko lākou mau kūlana i hoʻololi ʻia, e like me ka ʻike wai a me ka bioluminescence.

7. No ke aha e pono ai ka noiʻi hou ʻana ma mua o ka hana ʻana o ka ʻeli kai nui?

He mea nui ka loaʻa ʻana o ka ʻike piha i nā hopena lōʻihi o ka ʻeli ʻana i ke kai e hōʻoia i ka palekana o nā kaiaola kai a pale i ka pōʻino hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻia.