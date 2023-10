Nā ʻano hou no ka hoʻopakele ʻana i nā ʻaʻa koʻa: He mea holomua i nā hoʻoikaika mālama

By

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema Australia kahi ʻike ʻike e hiki ke hoʻololi i nā hana mālama ʻākoʻa ma ka honua holoʻokoʻa. Ua hoʻomohala lākou i kahi mea paahana ola hou e hiki ai ke kanu ʻia nā miliona o nā ʻākoʻakoʻa wela ma ka Great Barrier Reef a me nā ʻākoʻa ʻē aʻe a puni ka honua.

He mea koʻikoʻi kēia mau hoʻomohala ʻana i ka hōʻoia ʻana i ke ola ʻana o nā koʻa i ka wā e hiki mai ana, i hoʻopilikia nui ʻia e ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā hana ʻē aʻe o ke kanaka. Aia i loko o ka pahu hana ka hoʻohana ʻana i nā ʻano semi-automated a me nā ʻano robotic, kahi e hoʻonui nui ai i ka nui o nā koʻa i hiki ke hānai ʻia i ka iʻa.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka ʻenehana, hiki i ka poʻe ʻepekema ke mahi a hoʻolaha i nā koʻa hoʻomanawanui wela ma kahi ʻano like ʻole. ʻAʻole hāʻawi wale kēia holomua i ka manaʻolana no ka hoʻihoʻi ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā ʻākoʻa pohō akā hāʻawi pū kekahi i kahi ala e hoʻemi ai i nā hopena o ka piʻi ʻana o ka wela o ka moana.

ʻAʻole hiki ke hoʻonui i ke koʻikoʻi o nā koʻa. ʻAʻole wale lākou nā kaiaolaola nui e kākoʻo ana i nā ʻano like ʻole o ke ola kai, akā hāʻawi pū lākou i ka pale kai, palekana meaʻai, a me nā pono waiwai i nā miliona o ka poʻe a puni ka honua.

Me kēia mea paahana ola hou, hiki i ka poʻe conservationist ke hana i kēia manawa i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā koʻa. Ma o ke kanu pono ʻana i nā ʻākoʻa hoʻomanawanui wela, hiki iā lākou ke hoʻoikaika i ke kūpaʻa o kēia mau kaiaola a hōʻoia i ko lākou ola lōʻihi i mua o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

ʻO kēia ʻano hana hou i ka mālama ʻākoʻa e hōʻailona i kahi mokuna hou o ka ʻepekema moana a hōʻike i ke koʻikoʻi o nā holomua ʻenehana i ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia kaiapuni. He hōʻike ia i ka noʻonoʻo kanaka a me ka hoʻomanaʻo ʻana me nā mea hana a me nā hoʻolālā kūpono, hiki iā mākou ke hana i kahi hopena maikaʻi i ko mākou honua.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia pahu hana?

A: Hāʻawi ka pahu hana i ke kanu ʻana i nā miliona o nā ʻākoʻakoʻa hoʻomanawanui i ka wela ma nā ʻākoʻa a puni ka honua, kahi hana koʻikoʻi i ko lākou ola ʻana a me ka hoʻihoʻi hou ʻana.

Nīnau: Pehea e hoʻonui ai kēia pahu hana i ka nui o nā koʻa i hiki ke hānai ʻia?

A: ʻO nā ʻano hana semi-aunoa a me nā robotic i hoʻohana ʻia i loko o ka pahu hana e hoʻoikaika nui i ka maikaʻi o ka hoʻoulu ʻana i ka ʻākoʻa i loko o ka iʻa iʻa, e hiki ai i ka nui o nā koʻa ke hoʻolaha.

Nīnau: No ke aha koʻikoʻi koʻa?

A: He mau kaiaola koʻikoʻi koʻu koʻa e kākoʻo ana i ke ʻano like ʻole o ke kai, hāʻawi i ka pale kai, a hāʻawi i nā pono waiwai i nā kaiāulu o ka honua.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o kēia hana hou i ka mālama ʻana i ka ʻaʻa?

A: Ma ka mahi ʻana a me ke kanu ʻana i nā ʻākoʻa hoʻomanawanui wela, hiki i ka poʻe mālama mālama ke hoʻoikaika i ke kūpaʻa ʻana o nā koʻa koʻa, e kōkua ana iā lākou e kū i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā mea hoʻoweliweli ʻē aʻe.