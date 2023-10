Hoʻokuʻu ʻo Rising Spacecraft i ka Impact Earth's Stratosphere

ʻO ka hoʻonui nui ʻana o nā mokulele mokulele a me nā hoʻokuʻu ukali ua hoʻokomo i ka nui o nā metala i loko o ka stratosphere, hiki ke loaʻa nā hopena no ke aniau, ka papa ozone, a me ka noho ʻana o ka Honua. Ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana e ka poʻe ʻepekema ma ke Kulanui ʻo Purdue i nā pae like ʻole o nā aerosol alloy i ka lewa ma o nā ana e pili ana i ka mokulele.

ʻIke ʻia kēia mea i hana ʻia e ke kanaka i loko o ka stratosphere, kahi ʻāina maʻemaʻe o ka lewa. Ke hoʻololi nei ka noho ʻana o kēia mau metala i ka stratosphere i ke kemika o ka lewa a loaʻa paha i nā hopena no ka papa ozone a me ka paʻa o ka lewa holoʻokoʻa. Me ka piʻi ʻana o 50,000 mau satelite hou aʻe i ka makahiki 2030, ʻaʻole maopopo ka hopena pololei i ka lewa.

Ua hōʻike ka hui ʻepekema i ka lewa me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana i hoʻopili ʻia i ka ihu o nā mokulele noiʻi, e hōʻiliʻili ana i ka ʻikepili ma luna o 11 mau mile ma luna o ka ili o ka Honua. Ua ʻike lākou i ka nui o nā metala i loko o nā aerosol, i loaʻa mai paha mai nā mokulele mokulele a me nā hoʻokuʻu satellite a me ka hoʻokomo hou ʻana. ʻO nā mea e like me ka lithium, aluminika, ke keleawe, a me ke kēpau i loaʻa i nā mea kiʻekiʻe, ma mua o nā mea i loaʻa i ka lepo cosmic maoli. Eia kekahi, ʻo kahi hapa nui o nā ʻāpana sulfuric acid, ka mea e pāʻani i ka pale ʻana a me ka pale ʻana i ka papa ozone, aia nā metala mokulele.

Ua manaʻo ʻia he 50,000 mau satellite hou aʻe e hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2030, hiki ke alakaʻi i ka hapalua o ka stratospheric sulfuric acid particles i loaʻa nā metala mai ke komo hou ʻana. ʻO nā hopena lōʻihi o kēia mau hoʻololi i ka lewa a me ka papa ozone e hoʻomaopopo ʻia.

He mea paʻakikī ke aʻo ʻana i ka stratosphere ma muli o kona wahi mamao, akā ua hāʻawi nā hana noiʻi e Purdue University a me NASA's Airborne Science Program i nā ʻike waiwai. Hoʻohana ʻia nā mokulele i hoʻolako ʻia me nā mea hana laʻana e hōʻoia i ka hōʻiliʻili ʻana i nā laʻana o ka ea.

He ʻāpana koʻikoʻi ka stratosphere o ka lewa o ka Honua, e mālama ana i ka papa ozone e pale ana i ke ola ma ko kākou honua mai ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ka ultraviolet. Ua hoʻopau ʻia ke kūpaʻa o ka stratosphere i nā makahiki i hala iho nei ma muli o nā kumu e like me chlorofluorocarbons. ʻOiai ua hoʻoikaika ʻia ka hoʻoponopono ʻana a me ka hoʻopiha hou ʻana i ka papa ozone, ʻo ka hopena o ka hoʻokuʻu ʻana i nā mokulele he mau pilikia hou.

ʻO ka hoʻonui nui ʻana o nā mokulele mokulele a me kā lākou hoʻoilina mau loa ma ke ʻano o nā metala i ka stratosphere e koi ana i ka pono no ka noiʻi hou aʻe a me ka nānā ʻana i nā hopena e pili ana i ke aniau a me ka noho ʻana o ka honua. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hopena ke hoʻomau mākou i ka ʻimi ʻana i ka lewa a hoʻohana i ka ʻenehana satellite no nā kumu like ʻole.

