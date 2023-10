ʻO ka Polū Kiʻekiʻe o ka Lani: Loaʻa nā ʻāpana o nā ʻōpala o ka lewa ma ka Stratosphere o ka Honua

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ʻepekema i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai kahi mokulele noiʻi i ka stratosphere - nā ʻāpana liʻiliʻi o nā metala a me nā mea ʻē aʻe mai nā mokulele mokulele i hoʻolei ʻia. ʻO ka noiʻi, i hana ʻia e ka National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), me ke Kulanui ʻo Purdue a me ke Kulanui o Leeds, ua loaʻa ka alumini a me nā metala ʻē aʻe i hoʻokomo ʻia ma kahi o 10% o nā ʻāpana i ka stratosphere. Ma waena o nā mea i manaʻo ʻole ʻia, ʻo ia ka niobium a me ka hafnium, he mau mea laʻa ʻole i loaʻa ma kēia māhele o ka lewa. Ua hoʻoholo ʻia ka mea pohihihi o ko lākou kumu i ka wā i huli ʻia ai nā mea i nā satelite a me nā mea hoʻoikaika rocket, e hoʻohana ana iā lākou i ka wela a me ka hana kiʻekiʻe.

Ua hoʻohana ka noiʻi i kahi mea hana kūikawā i kapa ʻia ʻo PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) i hoʻokomo ʻia ma luna o kahi mokulele noiʻi e hōʻiliʻili a hoʻopaʻa ʻia i nā ʻāpana ea pākahi. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Science, i manaʻo e aʻo i nā ʻāpana aerosol i ka stratosphere. ʻO ka stratosphere, ka papa ʻelua o ka lewa o ka Honua, kahi home o ka papa ozone, ka mea e pale ai i ka honua mai nā kukui ultraviolet ʻino.

ʻOiai he liʻiliʻi paha ka nui o ka pollution mai nā ʻōpala ākea, me ka ʻoi aku o 5,000 satelite i hoʻokuʻu ʻia i nā makahiki ʻelima i hala aku nei a me ka manaʻolana o ka hapa nui o lākou e komo hou i ka lewa, pono e hoʻomaopopo i ke ʻano o kēia hopena i ka stratospheric aerosol. ʻO OrbitingNow, kahi hui e hahai ana i nā mea ma waho, ke nānā nei i kēia manawa ma kahi o 8,000 mau mea ma ka ʻōpuni honua haʻahaʻa e wela ana i ka lewa.

Hōʻike kēia noiʻi i ka hopena i ʻike ʻole ʻia o ka ʻimi ʻana i ka lewa ma ka honua a me ke koʻikoʻi o ka hoʻokuʻu pono ʻana i nā ʻōpala ākea. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka pili ʻana o ka space junk i ko mākou lewa no ka pale ʻana i ko mākou honua a me ka hoʻomohala mau ʻana o ka ʻenehana lewa.

