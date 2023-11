Nānā ka poʻe Astronomers i ka Pahū Cosmic i ʻike ʻole ʻia me ka ʻālohilohi kupaianaha

Ua ʻike ʻia kahi hui o nā astronomers i kahi hanana cosmic kupaianaha i hoʻopiʻi i nā ʻepekema honua. Ua ʻike ʻia kēia mea kakaʻikahi, ʻike ʻia he luminous fast blue optical transient (LFBOT), no ka manawa mua a waiho i nā mea noiʻi e ʻimi ana i nā pane.

ʻO ka LFBOT, i kapa ʻia ʻo "Tasmanian Devil," i hana ʻia ma kahi galaxy kokoke ma kahi o 1 biliona mau makahiki māmā ka mamao mai ko mākou honua. ʻAʻole like me nā supernova e mae mālie i nā pule a i ʻole mau mahina, hiki koke nā LFBOT i ko lākou ʻālohilohi kiʻekiʻe a laila emi koke i loko o nā lā.

ʻO ko Tasmanian Devil ka mālamalama nui o ka poʻe ʻepekema, e hoʻopuka ana i ka ikehu e like me ka 100 biliona lā. Ua ʻōlelo ʻo Astrophysicist Jeff Cooke mai Swinburne University of Technology a me ka ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) ma Australia, "ʻAʻole i ʻike mua ʻia kahi hanana e like me kēia."

Mai ka makahiki 2018, he liʻiliʻi wale nō o nā LFBOT i ʻike ʻia, aia nā mea a pau i loko o nā galaxies kahi e hana ikaika ai nā hōkū. ʻAʻole maopopo ka poʻe astronomical e pili ana i ke ʻano kumu o ka hoʻokele ʻana i kēia mau hanana laha.

Ua wehewehe ʻo Anna YQ Ho, ka mea kākau noiʻi alakaʻi, he kumu aʻoaʻo o ka astronomy ma ke Kulanui ʻo Cornell, "He ʻano hanana ʻē aʻe nā LFBOT, no laila ʻoi aku ka ʻino." ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu o ka nui o ka ikehu i hoʻopuka ʻia.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka Tasmanian Devil LFBOT a me kāna ʻāʻā mau ʻana ua hāpai hou aʻe i nā nīnau no nā ʻepekema. Ua paʻi ʻia nā ʻike o ka noiʻi ma ka puke pai Nature. Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i kahi ʻano nui o nā telescopes he 15 ma ka honua holoʻokoʻa e wehe i ka lapalapa.

