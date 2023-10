Hiki ke hana ʻia nā Asteroids mānoanoa o ka Pūnaehana Solar me nā mea kaumaha loa, nā manaʻo noiʻi.

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e hiki ke haku ʻia kekahi mau asteroids i loko o kā mākou ʻōnaehana solar me nā "mea kaumaha nui" i kū maoli ma waho o nā mea i helu ʻia ma ka papaʻaina. ʻO kēia mau asteroids, i ʻike ʻia he compact ultra dense objects (CUDOs), ʻoi aku ka paʻakikī ma mua o nā mea kūlohelohe ma ka Honua.

ʻO kekahi o kēia mau CUDO he 33 Polyhymnia, aia ma ke kāʻei asteroid nui ma waena o Mars a me Jupiter. ʻO ka nui o kēia asteroid ua hoʻohūhū i ka poʻe ʻepekema no nā makahiki, no ka mea, ʻaʻole ʻike ka liʻiliʻi i kona ʻano nui. Ua manaʻo ka noiʻi mua e hiki i nā mea ʻeleʻele ke wehewehe i ka nui, akā ke hōʻike nei ka noiʻi hou e hiki ke kuleana i nā papa ʻike ʻole o nā mea kemika ma mua o ka papaʻaina.

Ua hoʻopaʻapaʻa ka poʻe ʻepekema inā ʻoi aku ke kaumaha ma mua o oganesson, ka mea koʻikoʻi loa ma ka papaʻaina, hiki ke kū maoli a paʻa. ʻO kēia mau mea kaumaha loa he radioactive a palaho i loko o nā milliseconds. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia nā haʻawina mua i ke ola ʻana o kahi "mokupuni o ka paʻa" i ka papaʻaina, kahi e noho ai nā mea superheavy me ka helu atomika kokoke i 164 no nā manawa pōkole me ka ʻole o ka pohō wikiwiki.

Me ka hoʻohana ʻana i kahi kumu hoʻohālike i kapa ʻia ʻo Thomas-Fermi model, ua helu ka poʻe noiʻi i ke ʻano atomic a me ka nui o nā mea superheavy hypothetical. Ua ʻike lākou ʻo nā mea me nā helu ʻātoma kokoke i 164 e like me ka 33 Polyhymnia. Hōʻike kēia i nā mea koʻikoʻi, inā aia lākou, hiki ke wehewehe i ka nui o nā CUDO.

Pono ka noiʻi hou ʻana e hoʻoholo i ke ʻano o kēia mau asteroids a me ke ʻano o nā mea kaumaha loa. Inā hōʻoia ʻia, ʻo ka loaʻa ʻana o nā mea superheavy i loko o kā mākou ʻōnaehana solar e hāpai i nā nīnau hou e pili ana i kā lākou hoʻokumu ʻana a me ke kumu i ʻike ʻole ʻia ai lākou ma waho o nā asteroids.

Wehewehe: Nā ʻElemu Nui – nā mea kemika kaumaha loa me ka helu ʻātoma ma mua o 104.

Wehewehe: Mea ʻEleʻele – he ʻano hypothetical o ka mea i manaʻo ʻia he ʻāpana nui o ka huina nui o ke ao holoʻokoʻa akā ʻaʻole pili pū me ka mālamalama a i ʻole nā ​​​​kukui electromagnetic.

Wehewehe: Compact Ultra Dense Objects (CUDOs) – he huaʻōlelo i hoʻohana ʻia no ka wehewehe ʻana i nā asteroids i ʻoi aku ka ʻoi aku o ka ʻeleʻele ma mua o nā mea kūlohelohe ma ka Honua.

