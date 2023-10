Hoʻohana nā Parasites i nā mea hoʻokipa me ka hoʻohana ʻana i nā Genes ʻaihue, ʻike ʻia ka haʻawina

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema ma RIKEN Center for Biosystems Dynamics Research i kahi ala hoihoi e hoʻohana ʻia e nā parasite e hoʻopunipuni i kā lākou pūʻali: nā ʻano genes ʻaihue i loaʻa ma o ka hoʻoili ʻana i nā genes horizontal. ʻO ka haʻawina, i paʻi ʻia ma Current Biology, e hōʻike ana i nā parasites ka hiki ke hoʻopunipuni i ka ʻano o ka mea hoʻokipa no ko lākou ola ponoʻī a hana hou.

ʻIke ʻia kekahi laʻana o kēia hoʻopunipuni i nā ilo lauoho lio. Hānau ʻia kēia mau ilo i loko o ka wai a hilinaʻi i nā ʻenekini wai e lawe iā lākou i kahi maloʻo. Ke hōʻea lākou i ko lākou mau ʻāina honua, e like me ka ʻokiki a me ka mantises, hoʻoponopono nā ilo i kā lākou ʻano e hōʻoia i ka hoʻihoʻi ʻana i ka wai, kahi e hiki ai iā lākou ke hoʻomau i ko lākou ola. ʻOiai ua manaʻo ʻia nā haʻawina mua i ka hoʻohana ʻana i ka mimicry molecular e nā parasites, ʻo ke ʻano pololei ma hope o kēia ʻano mea i noho paʻakikī.

No ka hoʻomālamalama ʻana i kēia kumuhana, ua nānā ka poʻe noiʻi i ka hōʻike gene i loko o kahi ilo ʻo Chordodes horsehair oiai ʻo ia e hoʻopunipuni ana i kāna host mantis. Ua ʻike lākou ua hōʻike ʻia ka ilo ma luna o 3,000 mau genes i ka wā o ka hoʻoponopono ʻana, e hōʻike ana i ka hana ʻana o nā protein e hoʻoikaika i ka ʻōnaehana nerve o ka mea hoʻokipa. ʻO ka ʻokoʻa, ʻaʻole i loli ka ʻōlelo gene i loko o ka lolo mantis i ka hoʻohālikelike ʻia me nā mantises ʻole.

A laila huli nā mea noiʻi i ko lākou manaʻo i ke kumu o nā genes i komo i ka hoʻopunipuni ʻana i ka host. Ua ʻike lākou he ʻano like ka nui o nā genes ilo hulu lio me nā mea i loaʻa i loko o ka mantises. Hōʻike kēia i ka loaʻa ʻana o nā genes ma o ka hoʻololi ʻana i nā genes horizontal, kahi kaʻina e hoʻoili ʻia ai nā genes ma waena o nā mea ola me ka hana ʻole. Hiki ke loaʻa i nā hopena hoʻololi koʻikoʻi ka hoʻololi ʻana o ka gene horizontal, e hiki ai i nā meaola ke loaʻa koke i nā genes a i ʻole nā ​​​​hana hou.

Ua kākoʻo ka loiloi hou aʻe i ka manaʻo ʻo ka molecular mimicry i ʻike ʻia i loko o nā ilo lauoho lio he hopena ia o ka hoʻoili ʻana o ke ʻano ākea mai nā mantises. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua like nā ʻano genes nui i loko o ka hoʻopunipuni hoʻokipa me nā mantises, akā ʻaʻole i ʻike ʻia a ʻokoʻa paha i nā ʻano ilo lio i hoʻohana ʻole i nā host mantis. ʻO kēia mau genes mimicry, ʻo ia hoʻi nā mea e pili ana me ka neuromodulation, ka hoʻonaninani māmā, a me nā mele circadian, ʻike ʻia he mea koʻikoʻi i ka hoʻopunipuni ʻana.

Ua ʻike nui ʻia ka hoʻololi ʻana o ka gene horizontal i loko o ka bacteria ma ke ʻano he hana no ka hoʻomohala ʻana i ke kūʻē antibiotic. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia kaʻina hana ma waena o nā organism multicellular hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka evolution. Manaʻo ka poʻe noiʻi e hoʻohana i ka hairworm ma ke ʻano he kumu hoʻohālike e noiʻi hou ai i ka hoʻololi ʻana o ka gene horizontal a hoʻonui i ko mākou ʻike no ka hoʻololi ʻana.

