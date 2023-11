Nā Hōkū Vampire: Ke holomua nei ma nā ʻōnaehana Hōkū ʻekolu

Ua hoihoi lōʻihi ʻia ʻo Astrophysics e ka ʻokoʻa o nā hōkū a me kā lākou ʻano kūʻokoʻa. ʻOiai makemake kekahi mau hōkū i kahi noho mehameha, hana ʻia nā mea ʻē aʻe i ʻelua a i ʻole nā ​​hui. Akā ma waena o nā hoʻonohonoho hōkū like ʻole, aia kekahi ʻano ʻano ʻē aʻe i kapa ʻia ʻo nā hōkū vampire, i ʻike ʻia e ulu nui i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu.

ʻO nā noiʻi hou i hana ʻia e nā ʻepekema ma ke Kulanui o Leeds ma UK ua hoʻomālamalama i kēia ʻano mea hoihoi. Ma ke kālailai ʻana i ka ʻikepili mai ka European Space Agency's Gaia satellite, nāna i nānā ma kahi o ʻelua piliona mau mea lani, ua ʻike nā mea noiʻi i nā hōʻike e hōʻike ana i nā hōkū vampire, ʻike ʻia hoʻi ʻo Be stars, e noho mau ana i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu.

ʻO nā hōkū he ʻāpana ʻāpana o nā hōkū B, i ʻike ʻia e ko lākou milo wikiwiki a me ka loaʻa ʻana o kahi disk circumstellar a puni lākou. Loaʻa pinepine kēia mau hōkū wela, ʻālohilohi, polū-keʻokeʻo. Eia naʻe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi e hōʻike ana nā hōkū ʻo Be i nā pūlima hoa-hōkū liʻiliʻi ma mua o nā hōkū B maʻamau.

No ka wehe ʻana i kēia mea pohihihi, ua nānā ka poʻe ʻepekema i kahi pūʻulu ʻikepili ʻē aʻe a ʻike i loaʻa paha i nā hōkū Be ke kolu o ka hōkū i kā lākou ʻōnaehana e hana nei ma ke ʻano he "vampire kamaʻāina." ʻO ka hiki ʻana mai o kēia hōkū ʻē aʻe e hiki ke hoʻoikaika i ka hoku hoa e hoʻokokoke aku i ka hōkū ʻo Be, e hopena i ka pau ʻana o kona lewa. ʻO ke kolu o ka hōkū, ʻoi aku ka lōʻihi, hiki ke ʻalo i ka ʻike ʻana, e wehewehe ana i ko lākou nele i ka hoʻonohonoho ʻikepili mua.

Hōʻike kēia mau ʻike i ka paʻakikī o ka hoʻokumu ʻana o ka hoku a me ka hoʻomohala ʻana, me ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi o ke aʻo ʻana ʻaʻole wale nā ​​ʻōnaehana hōkū binary akā pū kekahi ʻōnaehana hōkū ʻekolu. Hoʻomaopopo ka mea noiʻi alakaʻi ʻo René Oudmaijer i nā makahiki he ʻumi i hala aku nei, ua ʻike ka poʻe astronomers i ke ʻano o ka binarity i ka stellar evolution. Eia naʻe, hōʻike ka hōʻike e pono e noʻonoʻo ʻia ke kuleana o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu.

Ke hoʻomau nei ka poʻe astronomers i ka ʻimi ʻana i ka lewa pō me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana hou e like me Gaia, ʻike ʻia ka pono o ke aʻo ʻana i nā hōkū i kahi hiʻohiʻona multidimensional. ʻO ka loaʻa ʻana o nā hōkū vampire e ulu ana i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu e hāʻawi i ka ʻike hou aku i ke ʻano hoihoi a me nā ʻano like ʻole o ko kākou ao.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha nā hōkū vampire?

A: ʻO nā hōkū Vampire, ʻike ʻia hoʻi ʻo Be stars, he ʻano o ka hōkū e wili wikiwiki a loaʻa i kahi disk circumstellar. Ua kapa ʻia lākou he mau hōkū vampire no ka mea, hoʻopaneʻe lākou i ka lewa o ko lākou hoku hoa.

Nīnau: He aha ka mea i hōʻike ʻia e ka noiʻi e pili ana i nā hōkū vampire?

A: Ua manaʻo ka noiʻi e noho mau nā hōkū vampire, a i ʻole Be hoku, i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu. He hoku hoa kolu ko keia mau hoku e hooikaika ana i ka hoku hoa kokoke i ka hoku vampire.

Nīnau: No ke aha he mea nui ke aʻo ʻana i nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu?

A: He mea koʻikoʻi ke aʻo ʻana ʻaʻole wale nā ​​ʻōnaehana hoku binary akā he mea koʻikoʻi hoʻi nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu no ka hoʻomaopopo ʻana i ka paʻakikī o ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana. Hāʻawi nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu i nā ʻike hou aku i ke ʻano like ʻole o ke ao holoʻokoʻa.

Nīnau: Pehea i hana ʻia ai kēia noiʻi?

A: Ua kālailai nā kānaka ʻepekema i ka ʻikepili mai ka European Space Agency's Gaia satellite, nāna i nānā ma kahi o ʻelua piliona mea lani. Ma ke aʻo ʻana i ka neʻe ʻana o nā hōkū Be a me ko lākou mau hoa i ka lani pō, ua hiki iā lākou ke ʻike i ke ʻano o kahi hōkū ʻekolu i ka ʻōnaehana.

Nīnau: He aha ke ʻano o kēia ʻike no ka astrophysics?

A: Hōʻike kēia ʻike i ka paʻakikī o nā ʻōnaehana hōkū a me ka pono o kahi hiʻohiʻona multidimensional i ka astrophysics. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o nā ʻōnaehana hōkū ʻekolu e hoʻohui i kahi ʻano hou i ke aʻo ʻana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana.