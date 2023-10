Ke nānā 'ana i nā hoku neutron e hui ana: he mea e ho'onā ai i ka ho'opa'apa'a 'o Hubble

Ua manaʻo nā Astrophysicists i kahi ala hou e hoʻoponopono ai i nā kūlike ʻole i ke ana ʻana i ka nui o ka hoʻonui ʻana o ka Universe, i kapa ʻia ʻo "Hubble Tension." Ke hoʻopiʻi nei ke kaiāulu astrophysical me kahi "Crisis in Cosmology" no ka mea he like ʻole ke ana ʻana i ka nui o ka hoʻonui, ʻike ʻia ʻo Hubble Constant. Aia kēia ʻokoʻa mai ka Cosmic Distance Ladder, kahi e hoʻohana ai nā astronomers i nā ʻano like ʻole e ana i nā mamao pili ma luna o nā unahi lōʻihi.

Ma kahi noiʻi i hala iho nei, ua hoʻoholo kekahi hui honua o nā astrophysicists i kahi ala hou e ana i ka hoʻonui ʻana o ka honua ma o ka nānā ʻana i nā hōkū neutron hui ʻia, ʻike ʻia ʻo kilonovae. Ua hoʻopaʻapaʻa ka poʻe noiʻi ma ke aʻo ʻana i kēia mau hanana, hiki iā lākou ke loaʻa nā ana kūlike o ka Hubble Constant a hoʻoholo i ka Hubble Tension.

Ke neʻe nei nā ʻanuʻu o ke ao holoʻokoʻa mai kekahi i kekahi me ka piʻi nui ʻana ma muli o ka hoʻonui ʻia o ka lewa. Ua hōʻike ʻia nā ʻike a Edwin Hubble i ka hoʻomaka ʻana o ke kenekulia 20 e ʻoi aku ka nui o ka galaxy, ʻoi aku ka wikiwiki o ka emi ʻana. Ua alakaʻi kēia i nā ʻepekema e hoʻāʻo e ana i ka Hubble Constant, e hōʻike ana i ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa.

Ua manaʻo ka hui o ka poʻe noiʻi ʻo ke aʻo ʻana i nā hōkū neutron hui pū ʻia, ka hopena i ka pahū kilonova, hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke ana ʻana i nā mamao o ka honua. Ma ke kālailai ʻana i kēia mau pahū, ua ʻike lākou i ke ʻano like ʻole, hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he ala hou no ke ana mamao.

Kūkulu ʻia kēia manaʻo ma luna o ka noiʻi mua e hōʻike ana i ka symmetry spherical o nā pahū kilonova a me kā lākou pilina me ka physics kumu. Loaʻa i nā ʻike a ka hui nā hopena kūpono no ke ana pololei ʻana i ka makahiki o ke ao holoʻokoʻa.

I ka hopena, ma ka nānā ʻana i nā hōkū neutron e hui pū ana, manaʻo ka poʻe astrophysicists e hoʻoponopono i ka ʻokoʻa mau i ke ana ʻana i ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa a hoʻoponopono i ka Hubble Tension. Hiki i kēia ʻano hou o ke ana ʻana i ka mamao ke alakaʻi i nā kuhi pololei o ka Hubble Constant a wehe i nā ʻike hou i ke ʻano o ka honua.

