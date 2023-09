NGC 3156: He Aina Lenticular Kamahaʻo

Hōʻike ka Hubble Space Telescope Picture of the Week i ka NGC 3156, he galaxy lenticular e noho ana ma waena o ka galaxy elliptical a me ka spiral. Aia ma kahi o 73 miliona mau makahiki māmā mai ka Honua ma ka hui hōkū ʻo Sextans, ʻo NGC 3156 kahi mea kupanaha lani kūpono e makaʻala.

ʻO Sextans, ka constellation equatorial liʻiliʻi kahi e noho ai ʻo NGC 3156, he mea koʻikoʻi ka mōʻaukala. Kapa ʻia ma hope o ka sextant, he mea kani i hoʻohana ʻia no ka hoʻokele ʻana, he aʻa ko kēia hui hōkū ma mua o ke kenekulia 18. Ua hoʻomohala ka poʻe ʻepekema Islam i nā sextant astronomical i nā kenekulia ma mua o ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā sextants hoʻokele, me ka hoʻohana ʻana i kēia mau mea hana e ana i nā kihi o ka lewa. ʻO ka mea nui, ua kūkulu ʻo Ulugh Beg o ka ʻohana Timurid i kahi sextant nui me ka radius o 36 mau mika i ka makahiki ʻumikūmālima ma Samarkand, Uzbekistan, e hōʻike ana i nā noi kahiko o kēia mea hana hōkū.

I ka ʻike kilokilo hou, ua hoʻololi ʻia nā sextants e nā mea kani pololei i hoʻohana ʻia no ka hoʻonoho ʻana i ka hōkū a me ka lani. ʻOiai kēia neʻe ʻana, ua aʻo nui ʻia ʻo NGC 3156, e kālele ana i kāna mau puʻupuʻu pōʻai, ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū hou, a me ka hopena o kahi lua ʻeleʻele nui ma kona kikowaena, e ʻai ana i nā hōkū a puni.

ʻO ka sextant, ma ka pōʻaiapili o nā mea hoʻokele, he mea waiwai nui ia no ka hoʻoholo ʻana i ka latitu i ka wā hoʻokele moana a me ka lewa. Hoʻohana ʻia e like me hoʻokahi hapaono o ka pōʻai, hoʻohana kēia mea hana pololei i ke telescope a me nā aniani hoʻohālike e ana i ka huina ma waena o kahi mea lani, e like me ka hōkū a me ka mahina, a me ka lewa. Ma ka nānā ʻana i ke kiʻekiʻe o kēia mau kino lani, hiki i nā luina a me nā mea lele ke hoʻoholo pololei i ko lākou wahi ma ka Honua. He kuleana koʻikoʻi nā Sextants i ka hoʻopaʻa ʻana i nā papa ma nā wahi ākea a ʻike ʻole ʻia o ka moana a i ʻole ka lani.

Hāʻawi ʻo NGC 3156 i kahi hiʻohiʻona nani i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa. Ma ka hoʻohui ʻana i ka manaʻo nui o ka mōʻaukala me nā ʻike hou, hoʻomau kēia lenticular galaxy i ka hopu ʻana i nā astronomers a hoʻoulu hou i ka ʻimi ʻana i ka honua.

