Hoʻomaʻamaʻa Kūʻē no ka poʻe ʻelemakule: Hoʻonui i ka maikaʻi o ke ola a me ka pale ʻana i ka nalo ʻana o ka ʻiʻo

I ko mākou mau makahiki, lilo ia i mea nui e hoʻokumu i ka pono kino a me ke olakino i mea e mālama ai i ko mākou hiki ke hana i nā hana o kēlā me kēia lā me ka ʻole o ka luhi kino. ʻO ka hoʻomau ʻana i ke kino i ko mākou wā ʻelemakule ʻaʻole e hoʻomaikaʻi wale i ko mākou ola akā hiki iā mākou ke hoʻomau i ka hana ʻana i nā hoʻomanaʻo kūikawā me kā mākou poʻe aloha. ʻO kahi ala kūpono no ka mālama ʻana i ka hana kino a me ka pale ʻana i ka nalowale ʻana o ka ʻiʻo e pili ana i ka makahiki, ʻo ia ka hoʻomaʻamaʻa kūʻē.

ʻO ka hoʻomaʻamaʻa kūʻē ʻana, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka hoʻomaʻamaʻa ikaika, pili i ka hana ʻana i nā hoʻomaʻamaʻa e hoʻokūkū i nā ʻiʻo e lanakila ai i ke kūʻē. Hiki iā ia ke lawe i nā ʻano like ʻole a hiki ke hoʻopilikino ʻia e kūpono i nā pono o ke kanaka i ko lākou mau makahiki. ʻO ka hoʻokomo ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa kūʻē ʻana i kā mākou hana hoʻomaʻamaʻa hiki ke kōkua i ka hoʻohaʻahaʻa maoli ʻana i ka hana o ka ʻiʻo a me ka nuipaʻa i hana ʻia me ka makahiki, i kapa ʻia ʻo sarcopenia. Hoʻopili ʻia ʻo Sarcopenia me ka piʻi nui o ka hāʻule ʻana, ka maʻi cardiovascular, ka maʻi metabolic, a me nā pilikia olakino ʻē aʻe.

ʻO ka noiʻi hou e hōʻike ana ʻo ka ikaika haʻahaʻa o ka ʻiʻo he kumu nui i ka sarcopenia. No laila, ʻo ka hoʻokō ʻana i kahi papahana hoʻomaʻamaʻa kūʻē kūpono e kālele ana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ikaika he mea nui i ka hakakā ʻana a i ʻole ka hoʻohuli ʻana i kēia hāʻule. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa ikaika mau ʻana me ka haʻahaʻa a me ke kaumaha kaumaha ua hōʻike ʻia ka maikaʻi i ka pale ʻana i ka sarcopenia a manaʻo ʻia he palekana ke hana pololei. Eia nō naʻe, he mea nui e ʻimi i ke alakaʻi ʻana mai nā poʻe loea kūpono, e like me nā mea hoʻomaʻamaʻa pilikino a i ʻole nā ​​loea ikaika a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, e hōʻoia i ke ʻano kūpono a me ka ʻenehana.

Wahi a ka National Strength and Conditioning Association, pono ka poʻe ʻelemakule e hoʻomaʻamaʻa ikaika i ʻelua a ʻekolu mau lā o ka pule. Pono e hoʻomaʻamaʻa i nā hoʻomaʻamaʻa e pili ana i nā hui he nui i kēlā me kēia hui puʻupuʻu nui, me ʻeono a 12 repetitions i kēlā me kēia set. Pono e hoʻonoho ʻia ka ikaika ma waena o 50% a 85% o ka nui o ka hoʻonui ʻana i hoʻokahi manawa. Manaʻo ʻia ka hoʻomaha ʻana no ʻelua a ʻekolu mau minuke ma waena o nā pūʻulu, e ʻae ana i ka manawa hoʻihoʻi kūpono. Manaʻo ʻia e hana ka poʻe ʻelemakule i kēia papahana ʻelua a ʻekolu lā o ka pule, me 24 a 48 mau hola ma waena o nā kau.

ʻO ka hoʻokō ʻana i kahi papahana hoʻomaʻamaʻa kūʻē i kūpono i kāu pono ponoʻī a me nā pahuhopu hiki ke hoʻoikaika nui i ka ikaika a hoʻoikaika i ka mālama ʻana i ka ʻiʻo olakino a me ka mālama iwi i kou mau makahiki. ʻOiai ke hāʻawi nei nā alakaʻi i luna i kahi hoʻolālā, ʻo ke kūkākūkā ʻana me kahi loea e ʻae i kahi papahana hoʻoikaika pilikino. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa mua ʻana i ka hoʻomaʻamaʻa kūʻē ʻana ʻaʻole e hoʻoikaika wale i nā ʻiʻo akā hoʻomaikaʻi pū i ka maikaʻi holoʻokoʻa o ke ola a me ka ikaika o ka poʻe ʻelemakule.

